Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh những năm qua có bước phát triển sâu rộng, đã lan tỏa sâu rộng đến từng thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an xã Yên Bằng (Ý Yên) tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Với phương châm “giữ vững từ bên trong, giữ yên từ cơ sở”, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT tới quần chúng nhân dân thông qua đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động cán bộ, nhân dân tự giác, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm. Trong đó, lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của địa bàn cơ sở, mỗi địa phương, đơn vị đều có những cách làm sáng tạo, xây dựng những mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp, phát huy được tính chủ động, sáng tạo thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Nhiều mô hình nhân dân “tự phòng, tự quản” mang tính xã hội hóa được phát triển đa dạng, phong phú, phát huy hiệu quả tích cực trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, điển hình như các mô hình phong trào: “An toàn trường học”, “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Camera an ninh”, “Giáo xứ, giáo họ không tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, “Tổ cựu chiến binh vì dân”, “Bình yên làng nghề”, “Tâm sáng hướng thiện”, “Xây dựng xã, phường không có tội phạm, không có ma túy”, xây dựng “Tuyến phố văn minh đô thị”, “Liên gia tự quản”, “Tổ dân tự quản”, “Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn”, “Khu vực giáp ranh an toàn về ANTT”…

Trong năm vừa qua, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Công an tỉnh triển khai 2 Kế hoạch đột phá “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội”; “Phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh; xây dựng mới 17 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các cấp, trong đó: cấp tỉnh xây dựng 1 mô hình “2 tự quản, 2 chủ động” đảm bảo ANTT trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; cấp huyện xây dựng 1 mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” (huyện Vụ Bản); cấp xã xây dựng 15 mô hình, điển hình như: mô hình “Hai có, hai không” tại thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy), mô hình “Cơ sở tôn giáo, thờ tự an toàn, đoàn kết, văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới” tại xã Xuân Phú (Xuân Trường), mô hình “3 quản, 3 biết” tại phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định). Đồng thời, Công an tỉnh tham mưu, hướng dẫn duy trì 54 mô hình phong trào đang phát huy tác dụng, hiệu quả, trong đó có 2 mô hình được Bộ Công an lựa chọn nhân rộng toàn quốc, đó là: mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường” và mô hình “Phát động đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưỏng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng”.

Thông qua hoạt động của các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời hăng hái tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tai tệ nạn xã hội, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy... với các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở tôn giáo, thờ tự và các cơ sở giáo dục, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Hàng năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng nghìn tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ việc hình sự xảy ra; đấu tranh, khám phá, bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; triệt phá các tụ điểm ma túy phức tạp; giúp cho các lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững bình yên địa bàn. Trong năm vừa qua, các lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 427/465 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 91,8%), trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; triệt xóa 22 băng nhóm côn đồ, hoạt động tín dụng đen, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản..; bắt, vận động đầu thú 139 đối tượng truy nã; phát hiện, khởi tố 105 vụ đánh bạc; 18 vụ chứa chấp, môi giới mại dâm; đấu tranh, khám phá 30 chuyên án, triệt xóa 11 đường dây; phát hiện, bắt giữ 1.698 vụ với 1.947 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện, khởi tố 556 vụ, 610 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 18,5kg ma túy đá, 14,2kg heroin, 6.960 viên thuốc lắc và hồng phiến, 1,64kg ketamine, 6,4 gam thuốc phiện, 42 cây cần sa... và nhiều vật chứng có liên quan; xác lập, đấu tranh 11 chuyên án về kinh tế…

Với việc phát triển sâu rộng, hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã tạo ra thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững, ổn định tình hình ANTT ngay từ cơ sở./.

