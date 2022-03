Ngành Giáo dục và Đào tạo Nghĩa Hưng đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"

Nhờ triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, ngành GD và ĐT Nghĩa Hưng đã gặt hái nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn; trong đó nổi bật là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

Cô và trò Trường Tiểu học Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) trong giờ thực hành ở vườn trường.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào, ngành GD và ĐT huyện đã tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thông qua việc rà soát, sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với đội ngũ giáo viên để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên giữa các trường, các bộ môn, đảm bảo giáo viên được phân công nhiệm vụ đúng với chuyên môn được đào tạo nhằm phát huy tốt năng lực sở trường của bản thân mỗi thầy giáo, cô giáo. Phòng GD và ĐT huyện chỉ đạo các nhà trường tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các nhà trường; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình GDPT 2018; tích cực xây dựng đội ngũ giáo viên tham gia cộng đồng giáo viên sáng tạo. Đặc biệt, đối với giáo viên tham gia giảng dạy các khối lớp thực hiện chương trình GDPT 2018 như các lớp 1, lớp 2, lớp 6, ngay từ đầu mỗi năm học, Ban giám hiệu các nhà trường đã quan tâm công tác bồi dưỡng giáo viên, cử cán bộ, giáo viên tham gia các buổi tập huấn trực tiếp, trực tuyến, tập huấn thông qua các học liệu điện tử…, giúp các thầy cô không bỡ ngỡ khi tiếp cận và thực hiện chương trình. Qua đó, chất lượng đội ngũ từng bước được nâng cao, là tiền đề để triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục như: Điều chỉnh nội dung môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm chuyên môn, quan tâm dạy văn hoá gắn với giáo dục ý thức đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Trong mỗi năm học, đội ngũ cán bộ, giáo viên đều nỗ lực sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, tích cực phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ, Phòng GD và ĐT huyện chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học như: Bổ sung quỹ đất còn thiếu, bổ sung phòng học, phòng chức năng còn thiếu cho các trường mầm non; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị cho 274 lớp đang thực hiện chương trình GDPT 2018 gồm 101 lớp 1, 99 lớp 2 và 74 lớp 6 được trang bị ti vi thông minh phục vụ dạy và học (đạt tỷ lệ 100%). Phòng GD và ĐT huyện cũng chỉ đạo các trường tích cực rà soát, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, cải tạo môi trường, trồng thêm cây xanh, cây bóng mát tạo cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đến nay cả 24/24 trường mầm non, 24/24 trường tiểu học, 25/25 trường THCS đều đạt chuẩn quốc gia; 14/24 trường mầm non, 24/24 trường tiểu học, 22/25 trường THCS đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Chất lượng dạy học của các nhà trường không ngừng được nâng cao với tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng hàng năm; chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng có nhiều chuyển biến, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Ở bậc học mầm non, công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được duy trì và phát triển vững chắc, 100% trẻ được bảo vệ an toàn tuyệt đối trong thời gian trẻ ở trường, 100% học sinh đến trường đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ và theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng. Số trẻ cân nặng bình thường chiếm tỷ lệ 96,28%; số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 1,5%, trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi là 1,9%. Giáo dục tiểu học có nhiều chuyển biến. Các nhà trường đã triển khai đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đã tổ chức các hoạt động định hướng dạy học trải nghiệm sáng tạo nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Chú trọng các hoạt động giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống cho học sinh. 100% học sinh đạt yêu cầu theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Các năng lực và phẩm chất đánh giá đều đạt ở mức tốt (từ 60% đến 81%). Trong 5 năm học gần đây, huyện có 7.853 học sinh được khen thưởng cấp trường, gần 200 học sinh được khen thưởng cấp huyện, tỉnh và các kỳ thi SEAMO, HKIMO, ASMO; trong đó có 3 giải Vàng, 25 giải Bạc, 46 giải Đồng và 62 giải Khuyến khích. Chất lượng giáo dục THCS từng bước được nâng lên với tỷ lệ học sinh đạt học lực Giỏi chiếm 22,24%, khá 46,03%. Tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt 88,26%, khá 10,98%. Học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS vào học THPT các loại hình đạt từ 90-94,7%. Những năm học gần đây, chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của huyện Nghĩa Hưng luôn đứng trong tốp đầu các trường THPT của tỉnh. Phong trào thi đua “Hai tốt” cũng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành GD và ĐT huyện, qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Trường Mầm non thị trấn Rạng Đông; Trường Tiểu học xã Nghĩa Hùng, Trường THCS xã Nghĩa Lợi; cô giáo Vũ Thị Như Hoa, Trường Mầm non xã Phúc Thắng; cô Trần Thị Duyên, Trường THCS Nghĩa Hưng; cô Bùi Thị Thu, Trường Mầm non xã Nghĩa Minh; cô Trương Thị Mai Duyên, Trường Mầm non xã Nghĩa Thịnh; thầy Trần Đại Cát, Trường Tiểu học xã Nghĩa Hùng... Từ năm 2016 đến nay, trên 110 tập thể, cá nhân của ngành GD và ĐT huyện được Trung ương và tỉnh khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ GD và ĐT; Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh...

Những thành tích đạt được là động lực để trong thời gian tới ngành GD và ĐT huyện Nghĩa Hưng tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ đổi mới toàn diện GD và ĐT./.

Bài và ảnh: Minh Thuận