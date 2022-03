Nghĩa Hưng quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Huyện Nghĩa Hưng hiện có gần 50 nghìn trẻ em, trong đó có khoảng 700 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt: mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật… Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, đảm bảo cho trẻ em có môi trường tốt nhất để phát triển toàn diện.

Các cháu lứa tuổi mầm non biểu diễn trong liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Nghĩa Hưng.

Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tuyên truyền đến từng gia đình kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Phòng LĐ-TB và XH tích cực phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn rà soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em; tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền tại cộng đồng và trường học về bảo vệ các quyền cơ bản, ngăn ngừa, hạn chế trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em. Công an huyện đã nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Hàng năm, Phòng GD và ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trường thuộc phạm vi quản lý thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; thiết lập cơ chế trong trường học để học sinh báo cáo khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi xâm hại; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ tại gia đình, trường học và cộng đồng. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, làng văn hóa; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại, nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em được các ngành, các địa phương được thực hiện đầy đủ. Trẻ sinh ra được đăng ký khai sinh đúng thời hạn; 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT khám, chữa bệnh miễn phí. Hầu hết trẻ trong độ tuổi đều được uống vitamin A; tỷ lệ trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi đạt 100%. Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, Phòng LĐ-TB và XH huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện thăm, tặng quà 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không được đến trường tại các xã, thị trấn với số tiền 40 triệu đồng; tặng quà cho 322 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 85 trường học ở 3 cấp học với số tiền hơn 64 triệu đồng... Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương trong huyện còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, tạo nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ thuộc hộ nghèo. Hàng năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện nhận được 80-90 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ; Quỹ Bảo trợ trẻ em ở mỗi xã, thị trấn huy động được 15-20 triệu đồng. Để đảm bảo môi trường học tập tốt nhất cho trẻ em, các trường học trong huyện đã huy động các nguồn vốn, lồng ghép và đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cơ sở vật chất về an toàn trường học, có nguồn nước sạch; công trình vệ sinh đảm bảo. Đến nay 100% trường mầm non được trang bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định cho các lớp 5 tuổi, 4 tuổi; 100% trường tiểu học, THCS có thiết bị, đồ dùng dạy học theo danh mục tối thiểu, trong đó một số trường có thiết bị dạy học hiện đại như bảng tương tác thông minh, phòng học tiếng Anh chuyên dụng... Nét nổi bật trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của huyện thời gian qua là với đặc điểm có nhiều ao hồ, sông ngòi và giáp 3 con sông lớn là sông Đào, sông Ninh Cơ, sông Đáy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trẻ em bị tai nạn đuối nước, nên để phòng, chống trẻ đuối nước, hàng năm, vào mỗi dịp hè, tại Bể bơi Trung tâm VH-TT và bể bơi mini tại các địa phương đều tổ chức các lớp dạy kỹ năng bơi thu hút hàng trăm lượt trẻ em tham gia. Năm 2021, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 58/KH-UBND thực hiện dự án Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cộng đồng; tăng cường dạy bơi và nâng cao kĩ năng an toàn trong môi trường nước cho đối tượng trẻ từ 6 đến 15 tuổi tại 3 địa phương thí điểm triển khai dự án gồm: xã Nghĩa Phú, xã Nghĩa Hải và thị trấn Liễu Đề.

Thời gian tới huyện Nghĩa Hưng tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; trợ giúp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật, bị nhiễm chất độc da cam, mồ côi có điều kiện vươn lên trong học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục và y tế; quan tâm đầu tư các điểm vui chơi, giải trí, qua đó tạo môi trường an toàn, thân thiện để trẻ phát triển toàn diện./.

Bài và ảnh: Viết Dư