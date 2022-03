Sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thời gian qua thường xuyên được đẩy mạnh, đã tạo những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác biên phòng, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh động viên các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp làm nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Tây Ninh.

Có mặt ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), chúng tôi cảm nhận không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thượng tá Phạm Đức Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh cho biết: “Thời gian qua, phong trào TĐQT của BĐBP tỉnh được phát động sâu rộng và triển khai toàn diện trên các mặt công tác, gắn với xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đơn vị đã triển khai phát động phong trào thi đua gắn với nội dung phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó đã tạo được bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đơn vị coi trọng và tổ chức tốt việc phát động, ký kết giao ước thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với tổ chức các đợt thi đua cao điểm. Tiêu biểu là phong trào hành động của thanh niên trong Đồn đã phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc, nhất là công tác phối hợp tham gia tuần tra, kiểm soát, quan sát bảo vệ biên giới; tham gia đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy…; thực hiện có hiệu quả các mô hình, công trình thanh niên, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công tác xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, giữ vững chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc…

Đại tá Trần Quốc Hoàn, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Những năm qua, BĐBP tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua quyết thắng lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, địa phương, quân đội, lực lượng, nhất là đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên; 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai đầy đủ các đợt thi đua cao điểm, thực hiện tốt việc động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các đợt thi đua đột xuất, chuyên đề; tiếp tục duy trì nền nếp việc đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng. Sau các đợt thi đua đều có sơ kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời. Trong năm 2021, BĐBP tỉnh đã tổ chức 6 đợt thi đua đặc biệt và cao điểm gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua yêu nước của địa phương hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng. Nổi bật là thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp giám sát hoạt động nghề cá, tuần tra mép nước; kiểm tra, kiểm soát 11.152 lượt phương tiện với 20.617 người; cứu nạn thành công 2 vụ, 2 phương tiện với 12 thuyền viên bị gặp nạn trên biển. Thực hiện tốt việc xuất nhập cảnh theo đúng quy trình, quy định, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, phương tiện qua lại. Triển khai 3 đợt cao điểm phòng chống tội phạm; đã đấu tranh kết thúc 1 chuyên án, 20 kế hoạch nghiệp vụ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy; bắt, khởi tố 19 vụ án hình sự, bắt 20 đối tượng, thu giữ tang vật 147,274 gam ma túy các loại, 1 ô tô, 25 điện thoại di động; phát hiện xử lý 2 vụ, 5 đối tượng có hành vi trồng cây có chứa chất ma túy, tàng trữ pháo nổ trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 37 vụ, 63 trường hợp với tổng số tiền phạt 550,9 triệu đồng. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới gắn với thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Bên cạnh đó, các đơn vị biên phòng duy trì hoạt động của các tổ tàu thuyền an toàn; 18 tổ an ninh tự quản khu vực bến neo, đậu tàu thuyền; 19 câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự bình yên và phát triển tuyến biển”; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình. Ngoài tham gia các tổ chốt, khu cách ly trong phòng chống COVID-19, các đồn Biên phòng đã có sáng kiến trong tổ chức tuyên truyền và vận động vật chất ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phục vụ công tác phòng, chống dịch. Các đồn Biên phòng chủ động phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân 3 huyện và 19 xã, thị trấn tuyến biển xây dựng các mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Vườn cây ăn quả”, “Tuyến đường hoa”... giúp dân phát triển kinh tế đạt hiệu quả. Điển hình như Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) đã phối hợp xã Nghĩa Hải xây dựng tuyến đường bê tông nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm 2 Phú Thọ; vận động xây dựng 70 thùng rác tự hoại cho 70 hộ dân mô hình khu dân cư kiểu mẫu, trị giá 17,750 triệu đồng; trao tặng 17 xe đạp, trị giá 17 triệu đồng cho các cháu là con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp cùng Hội Phụ nữ tỉnh ủng hộ và vận động được 31,7 triệu đồng ủng hộ phụ nữ Nghệ An theo chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương... Với việc tạo ra được các đợt thi đua cao điểm với nhiều thành tích cụ thể, phong trào TĐQT của các đơn vị BĐBP tỉnh đã trở thành nền nếp góp phần thành công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh, đạt 153% chỉ tiêu. Qua phong trào TĐQT năm 2021 của lực lượng BĐBP tỉnh đã có 67 tập thể, 246 cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua xuất sắc cho BĐBP tỉnh; tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 3 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 3 cá nhân. UBND tỉnh tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho 1 tập thể; Bằng khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tích cực, chủ động khắc phục khó khăn tuần tra bảo vệ chủ quyền kết hợp với giám sát nghề cá. Phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và lắp đặt thiết bị hành trình (IUU); tích cực tham gia công tác tuyên truyền và thực hiện ngăn chặn, phòng chống dịch COVID-19 ở khu vực cửa sông, cửa khẩu cảng và tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch tuyến biên giới Tây Nam. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ học tập, công tác, quản lý kỷ luật, chất lượng huấn luyện góp phần xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh ngày càng chính quy, vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn