Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học

Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Kế hoạch năm học, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ đảm bảo phần cốt lõi, nhiều thời điểm, học sinh phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến trong nhiều tháng liên tiếp, tác động sâu sắc đến tâm sinh lý học sinh.

Một giờ học ở Trường Tiểu học Trực Cường (Trực Ninh).

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 công tác chỉ đạo các cơ sở giáo dục (CSGD) chuyển trạng thái hoạt động, ứng phó với dịch được Sở GD và ĐT thực hiện kịp thời. Sở GD và ĐT đã ban hành nhiều văn bản và triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GD và ĐT, các CSGD củng cố, duy trì chất lượng giáo dục. Các CSGD đã tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đầu tư cơ sở vật chất (CSVC), tạo sự đồng thuận của nhân dân để triển khai thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục theo hướng linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh COVID-19 nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đã hoàn thành chương trình học kỳ I và triển khai thực hiện chương trình học kỳ II theo đúng kế hoạch, thời gian năm học. Tất cả các cấp học đã nhanh chóng thích ứng, có các phương thức dạy học linh hoạt đảm bảo kế hoạch năm học và quyền lợi của học sinh. Sở GD và ĐT phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế - IELTS đợt 1. Kết quả có 61/61 học sinh dự thi đạt điểm 5.0 trở lên, trong đó có 33 em đạt 5.5-6.5 (tương đương bậc 4-B2 theo khung năng lực ngoại ngữ châu Âu), chiếm 54,1%; 26 em đạt từ 7.0 trở lên (tương đương bậc 5-C1), chiếm 42,6%; đặc biệt có 4 em đạt điểm trung bình 8.0, 2 em đạt điểm tuyệt đối kỹ năng nghe, 6 em đạt điểm tuyệt đối kỹ năng đọc (9.0). Để duy trì nền nếp các phong trào học tập trong học sinh, Sở GD và ĐT phát động các cuộc thi đa dạng hình thức dành cho học sinh tham gia dưới hình thức gửi bài dự thi như: Giao lưu an toàn giao thông; viết bài chữ đúng và đẹp; tham gia các cuộc thi online: Đấu trường toán học, cuộc thi tiếng Anh trên internet - IOE. Tổ chức nghiêm túc kỳ thi học sinh giỏi tỉnh để chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022; thành lập được 11 đội tuyển thi quốc gia các môn. Tổ chức kỳ thi nghề phổ thông năm 2021 (đợt 1) có 5.182/5.214 học sinh dự thi được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông.

Bên cạnh kết quả đạt được, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động dạy học, trong học kỳ I, nhiều học sinh một số huyện, thành phố, một số CSGD phải học trực tuyến trong thời gian kéo dài để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch...

Từ nay đến hết năm học, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Toàn ngành GD và ĐT đang quyết tâm, cố gắng thích ứng nhanh, linh hoạt để ứng phó kịp thời với dịch COVID-19. Để khắc phục khó khăn, tồn tại, quá trình triển khai chương trình, kế hoạch năm học, tùy thuộc tình hình diễn biến của dịch tại từng địa phương, CSGD, ngành Giáo dục và các địa phương đã chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến về việc tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp trên nguyên tắc “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, triển khai các hoạt động dạy học phù hợp, hạn chế tác động đến tâm lý, sức khỏe của giáo viên, học sinh, đảm bảo chất lượng giáo dục và thực hiện kế hoạch năm học đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Trong đó chú trọng các nội dung: Rà soát lại chương trình cốt lõi, tạm hoãn những hoạt động chưa cấp bách để tận dụng “thời gian vàng” có thể đến trường học trực tiếp tổ chức dạy những nội dung trọng tâm, kiến thức nền tảng. Lựa chọn các nền tảng công nghệ phù hợp để sẵn sàng chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại; tổ chức tập huấn cho giáo viên, hướng dẫn học sinh học trực tuyến, hướng dẫn phụ huynh hợp tác hỗ trợ học sinh trong quá trình học trực tuyến; kết hợp hài hòa dạy trực tiếp và trực tuyến theo khối lớp hoặc theo từng lớp. Toàn ngành bám sát chỉ đạo của Bộ GD và ĐT, của tỉnh, khẩn trương rà soát các chương trình, kế hoạch từng giai đoạn để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp bối cảnh dịch. Đặc biệt, tiếp tục kiên trì thực hiện “mục tiêu kép” là xây dựng môi trường giáo dục an toàn để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, chủ động ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào CSGD. Các CSGD liên tục cập nhật các văn bản chỉ đạo mới nhất về phòng, chống dịch của các cấp để chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm học 2021-2022. Rà soát tiến độ thực hiện các kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm học 2022-2023. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo các hình thức tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục phù hợp với địa phương, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch COVID-19; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, duy trì tổ chức các hoạt động dạy và học và nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hiệu quả trong mọi tình huống. Đồng thời, tổ chức ôn tập đạt hiệu quả cho học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT và học sinh lớp 12 với kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học. Sở GD và ĐT yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cán bộ, giáo viên xây dựng bài học, linh hoạt chọn các hình thức dạy học sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Các nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh hỗ trợ, quản lý, giám sát học sinh trong quá trình học tập tại trường và tại nhà; tổ chức ôn tập cho học sinh phù hợp điều kiện thực tiễn. Quá trình ôn tập chú trọng củng cố cho học sinh nắm vững những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình và chú ý phân loại các nhóm đối tượng học sinh để tổ chức ôn tập đạt kết quả.

Với sự nỗ lực quyết tâm đồng thuận của toàn ngành, tin tưởng ngành GD và ĐT tỉnh sẽ tiếp tục vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học./.

Bài và ảnh: Minh Thuận