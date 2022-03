Ngành Giáo dục và Đào tạo Giao Thủy học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua ngành GD và ĐT huyện Giao Thủy đã có nhiều hoạt động thiết thực tập trung đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác, góp phần thúc đẩy sự nghiệp GD và ĐT của địa phương.

Học sinh Trường Tiểu học Giao Thịnh chăm sóc góc cây xanh trước cửa lớp học.

Trường Mầm non Giao Thịnh có 13 lớp mẫu giáo và 3 nhóm trẻ. Hội đồng sư phạm nhà trường có 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, 81,3% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Hàng năm, chi bộ nhà trường đã tổ chức nghiêm túc việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trường làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị hè đối với cán bộ, giáo viên; 100% đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết, các lớp bồi dưỡng. Cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị với các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn của ngành GD và ĐT phát động như các phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà”... Với đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, luôn linh hoạt sáng tạo, mạnh dạn đổi mới công tác quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, hàng năm, nhà trường đã thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non, tập trung các điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng ứng dụng tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến Montessori, Stem cho khối lớp 5 tuổi, đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II; tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đến nay, nhà trường có 100% trẻ được nuôi ăn bán trú, trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 2%. Nhà trường có 60% tổng diện tích được “xanh hóa” cây bóng mát, cây ăn quả, rau xanh, cây thuốc nam. Các loại hoa theo mùa được thiết kế từng ô bồn, quy hoạch các khu vui chơi gần gũi với thiên nhiên. Nhà trường đã quy hoạch sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngoài trời phù hợp với nhu cầu vui chơi của trẻ theo các độ tuổi, tạo nên một tổng thể cảnh quan khang trang hiện đại; một môi trường giáo dục thân thiện hài hòa, đáp ứng theo các tiêu chí của chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Qua mỗi chương trình giáo dục đã thu hút trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm khám phá theo nhu cầu, để “mỗi ngày đến trường của trẻ thực sự là mỗi ngày vui”. Với những kết quả đó, Trường Mầm non Giao Thịnh luôn đứng trong tốp đầu khối các trường mầm non trong toàn huyện.

Không chỉ với Trường Mầm non Giao Thịnh, từ nhiều năm nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các trường trong huyện với cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Nhiều trường triển khai thực hiện lời Bác dạy với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo gắn với phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Xung kích, tình nguyện”, “Hai tốt”, “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt”, tổ chức thi kể chuyện, thi vẽ tranh về Bác Hồ… Bên cạnh đó, các nhà trường tổ chức phong trào kế hoạch nhỏ - quyên góp sách vở, đồ dùng học tập cho thiếu nhi miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực khó khăn nhằm giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng ý thức tiết kiệm, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên. Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, tạo động lực vươn lên học giỏi, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và hiệu quả. Các thầy giáo, cô giáo chú trọng việc dạy chữ gắn với dạy người, dạy nghề, phát triển giáo dục toàn diện. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong huyện không ngừng đẩy mạnh, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến dạy và học của ngành, song với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, ngành giáo dục huyện đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Trong 2 năm học qua, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ bậc mầm non trong huyện được duy trì, chất lượng nuôi ăn bán trú ngày một nâng cao. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nhà trẻ còn 3,5%, mẫu giáo 3,4%. Tình trạng trẻ thừa cân, béo phì giảm rõ rệt, toàn huyện còn 0,1%. Các trường đã tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả các chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; chuyên đề phát triển vận động; chuyên đề phòng chống bạo hành trẻ. 100% trường mầm non xây dựng góc thân thiện, mỗi góc đều có đồ dùng, đồ chơi, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn giúp trẻ trải nghiệm, khám phá. Cấp tiểu học thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 22/22 trường tiểu học đã tổ chức dạy tiếng Anh và Tin học cho học sinh các lớp 3, 4, 5 theo quy định, đồng thời triển khai dạy tiếng Anh tự chọn lớp 1 đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông. Trong năm học 2020-2021, ngành Giáo dục huyện tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh bậc tiểu học xếp thứ 5/10 huyện, thành phố; tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh xếp thứ 4/10 huyện, thành phố. Đối với bậc THCS, các trường đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch giáo dục theo định hướng phẩm chất, năng lực học sinh, xây dựng kế hoạch theo chủ đề môn học, chủ đề tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, khai thác có hiệu quả mạng internet; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá phân loại học sinh, từ đó có biện pháp bồi dưỡng, phụ đạo phù hợp với từng học sinh. Nhờ vậy, kết quả thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh của ngành GD và ĐT huyện luôn đạt thành tích cao. Trong năm học 2020-2021, đội tuyển học sinh giỏi văn hóa lớp 9 huyện xếp thứ 4/10 huyện, thành phố và đoạt giải Nhì toàn đoàn; tham gia thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh xếp thứ 4/10 huyện, thành phố và đoạt giải Nhì toàn đoàn. Trong cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật và ngày hội STEM cấp tỉnh, huyện xếp thứ 4/10 huyện, thành phố và đoạt giải Ba toàn đoàn. Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh toàn đoàn đạt giải Ba. Kết quả xếp loại cuối năm có 75,5% học sinh THCS đạt loại khá, giỏi. Học sinh thi tốt nghiệp THCS đạt 99,9%, thi vào lớp 10 THPT xếp thứ 3/10 huyện, thành phố, có 3/4 trường THPT công lập trong huyện có số học sinh điểm thi đầu vào cao, đứng trong tốp 10 trường THPT điểm tuyển sinh cao nhất toàn tỉnh.

Những kết quả trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành GD và ĐT huyện Giao Thủy đã tạo đà để ngành tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, phấn đấu hoàn thành tốt năm học 2021-2022, góp phần đưa sự nghiệp “trồng người” của huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hồng Minh