Tỉnh táo trước tin giả liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Ngày 22-2-2022, Báo Nhân Dân đăng bài viết “Không bằng chứng nào thấy lithium có trong tăm bông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19” làm rõ việc trên mạng xã hội lan truyền thông tin không đúng cho rằng, tăm bông lấy mẫu tỵ hầu (dịch mũi) được sử dụng trong các xét nghiệm COVID-19 có chứa lithium. Theo bài báo cho biết trong một bài đăng mới đây, một chủ tài khoản Facebook đã tuyên bố rằng, “tăm bông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 được làm từ nguyên liệu rắn và chứa các hạt nano bạc, nhôm, titanium, sợi thủy tinh, ethylene oxide và lithium, nhiều loại trong số đó không được khai báo trong tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm”. Bài báo đã dẫn lời những người có trách nhiệm của Cơ quan Quản lý thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh (MHRA); PGS,TS Alexander Edwards, Khoa Y sinh tại Đại học Reading (Anh) và FDA đã xác nhận với Reuters rằng, lithium không hề có trong tăm bông lấy mẫu phục vụ xét nghiệm COVID-19 để khẳng định thông tin lan truyền nêu trên là vô căn cứ.

Dịch COVID-19 bùng phát đã làm vấn nạn tin giả trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Tin giả về COVID-19 nói riêng và tin giả nói chung được tán phát chủ yếu thông qua mạng xã hội (Facebook, YouTube, Tiktok…) với nhiều mục đích, ý đồ khác nhau. Một bài báo khác cho biết vấn nạn tin giả được liệt kê vào 25 chủ đề tiêu cực, trong đó có 5 loại chủ đề xâm phạm an ninh quốc gia. Đã có trên 1.000 đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin chưa chính xác về dịch COVID-19 bị xử lý hành chính. Các đối tượng cố tình lan truyền tin giả đã sử dụng nhiều thủ đoạn, đặc biệt là việc lợi dụng các “khoảng trống thông tin”, tâm lý hiếu kỳ, tò mò của công chúng để bịa đặt, bóp méo thông tin theo ý đồ cá nhân. Đã có nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đe dọa mất an ninh quốc gia xuất phát từ các tin giả. Mối nguy từ tin giả được xác định là một thách thức đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhiều quốc gia đã ban hành các chính sách với các chế tài rất nghiêm khắc để ngăn chặn sự lan truyền của tin giả. Trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19, tin giả đã gây ra những hệ lụy khôn lường đối với quốc gia và cũng như mỗi người dân.

Tại Việt Nam, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã tham mưu, triển khai nhiều phương án, kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; thành lập Đội phản ứng nhanh để kịp thời ứng phó đối với tình hình dịch bệnh COVID-19. Trên 3.000 trang mạng có nội dung xấu, độc đã được cơ quan chức năng của Bộ Công an theo dõi, giám sát; chủ động nắm tình hình, xác minh, truy tìm, đấu tranh với đối tượng tán phát tin giả, tin sai sự thật... Đặc biệt hiện nay, khi dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp hơn với số lượng ca mắc được ghi nhận tăng vọt ở các địa phương khiến không ít người dân lo lắng, bối rối. Thị trường vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch, nhất là các loại sử dụng cho công tác phòng ngừa, chăm sóc quản lý F0 tại nhà như khẩu trang, bộ kit test… đang đội giá và có sự bát nháo về nguồn hàng thật giả lẫn lộn nên không loại trừ các tin giả về các loại vật tư này đều có ý đồ cá nhân hoặc cạnh tranh không lành mạnh…

Do vậy trong lúc này, người đọc cần hết sức tỉnh táo, thông thái trong tìm hiểu thông tin; tìm đọc các thông tin có kiểm chứng từ các trang web, kênh thông tin điện tử chính thống của các cơ quan chức năng. Các địa phương cần chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của Tiểu ban Truyền thông thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp trong việc sàng lọc, tư vấn cung cấp thông tin đúng, cần thiết đến cho người dân để họ yên tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Người dân không chủ quan, lơ là song cũng không quá hoang mang trước các thông tin trên mạng liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

Vân Thi