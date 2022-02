Tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang tỉnh (20-4-1947 - 20-4-2022)

Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và thực hiện Lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là người có công với Tổ quốc, với nhân dân, cho nên, bổn phận chúng ta là biết ơn, phải thương yêu, giúp đỡ họ”, ngày 26-2-1947, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 240/CP thành lập Phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục và Ban Thương binh ở các Quân khu là sự kiện đánh dấu sự ra đời về mặt tổ chức của hệ thống ngành Chính sách Quân đội đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị và cơ quan chính trị các cấp. Trên chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Chính sách Quân đội đã tích cực nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, củng cố niềm tin của nhân dân và các đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng nhân dịp 27-7.

Đồng chí Đại tá Lê Xuân Thanh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Phát huy truyền thống tự hào của ngành Chính sách Quân đội “Đoàn kết, tận tụy, chủ động, sáng tạo” và truyền thống của LLVT Quân khu 3 “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Hy sinh - Chiến thắng”, với nhận thức việc thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị góp phần quan trọng đối với việc xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, gắn phong trào với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị, xã hội, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tích cực thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội; chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Quyết thắng” của LLVT tỉnh”. Quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành Chính sách LLVT tỉnh thường xuyên tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chính sách quân đội và hậu phương quân đội, dân quân tự vệ với những thay đổi bổ sung cho phù hợp tình hình kinh tế, chính trị của đất nước và của địa phương. Trong đó, đã rà soát xét đề nghị truy tặng 1.531 liệt sĩ. Thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả các hoạt động công tác chính sách, trong 10 năm trở lại đây, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt đề nghị trên 2.000 hồ sơ giám định thương tật; tổ chức giám định gần 1.800 đối tượng và có trên 1.000 đồng chí được xác nhận và hưởng chế độ, chính sách thương binh, người có công. Các địa phương bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ về các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; tổ chức đón nhận 475 hài cốt liệt sĩ do các đơn vị tìm kiếm, quy tập ở các chiến trường, nước bạn Lào, Campuchia bàn giao. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với gia đình tổ chức Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, trọng thị, được thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 8.357 thông tin về liệt sĩ do 26 đơn vị trong toàn quân cung cấp, trên cơ sở đó phân tách và giao cho Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh, so sánh đối chiếu, bổ sung và chuẩn hóa thông tin. Đến tháng 7-2019, tỉnh đã hoàn thành việc lập Bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, LLVT tỉnh đã nhận phụng dưỡng suốt đời 36 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thu, nộp, quản lý, sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đúng quy định. Từ nguồn Quỹ, 10 năm trở lại đây, Bộ CHQS tỉnh đã xây mới 60 nhà tình nghĩa; cải tạo, sửa chữa hàng trăm nhà ở cho đối tượng chính sách với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng; tặng 1.200 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách trên 760 triệu đồng; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách trị giá trên 100 triệu đồng mỗi năm... Hàng năm, LLVT tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trong và ngoài quân đội nhân dịp lễ, Tết. Bên cạnh đó, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ đối với các đối tượng tham gia các cuộc kháng chiến chưa được hưởng chế độ của Đảng và Nhà nước, Bộ CHQS tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 3 ra quyết định giải quyết chế độ cho các đối tượng, chi trả trên 492 tỷ đồng. Trong đó, theo Quyết định số 290 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ đối với một số đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ có 17.857 đối tượng với trên 16 tỷ 622 triệu đồng; Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có trên 52 nghìn đối tượng được chi trả với 222 tỷ 584 triệu đồng; Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975 có trên 50 nghìn đối tượng được chi trả với 207 tỷ 791 triệu đồng... Đối với quân nhân tại ngũ và phục viên, các đơn vị bảo đảm đầy đủ chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, phục viên, xuất ngũ; chế độ hỗ trợ học nghề đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân người hưởng lương và hạ sĩ quan, binh sĩ. Bộ CHQS tỉnh thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng cho 802 lượt người trên 1,5 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ cho 509 lượt đối tượng gần 430 triệu đồng... Hướng dẫn, giải quyết, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng hưởng các chế độ, chính sách đặc thù, như: Quyết định 15/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù quân sự cho 19 chức danh, trung bình hàng năm có 600 lượt người được hưởng trên 1,7 tỷ đồng; Nghị định số 32/2013 về phụ cấp đặc thù Cơ yếu cho 5 chức danh với 12 lượt người được hưởng trên 128 triệu đồng; giải quyết chế độ, chính sách cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi theo Nghị định 21/2011 của Chính phủ; đã chi trả trợ cấp một lần cho 40 đồng chí với số tiền trên 12 tỷ đồng; chi trả chế độ phục viên cho 5 đồng chí và 11 đồng chí từ trần với số tiền gần 3 tỷ đồng. Hàng năm Bộ CHQS tỉnh đã giải quyết chế độ, chính sách cho trên 40 đồng chí mắc bệnh hiểm nghèo, 48 đồng chí bị bệnh tâm thần bảo đảm kịp thời, chu đáo, đúng, đủ chế độ, chính sách.

Tự hào với những thành tích xuất sắc của ngành Chính sách Quân đội, truyền thống của LLVT Quân khu 3 và đặc biệt là truyền thống LLVT tỉnh, cán bộ, nhân viên ngành Chính sách LLVT tỉnh tiếp bước truyền thống các thế hệ đi trước không ngừng phấn đấu xây dựng ngành vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn