Xã Nghĩa Lợi tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng) luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung sức người, sức của phát triển kinh tế - xã hội, đưa bộ mặt làng quê ngày càng khởi sắc.

Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm khám sức khỏe cho nhân dân xã Nghĩa Lợi.

Nhiều năm trước, Nghĩa Lợi là một xã thuần nông, ruộng đất bị nhiễm mặn nên sản xuất gặp nhiều khó khăn. Với định hướng lâu dài, Đảng bộ xã xác định phải tập trung phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, chăm lo cuộc sống về mọi mặt cho người dân. Bám sát nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã xây dựng các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sát với tình hình thực tế địa phương. Trong đó xã đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng hệ thống kênh mương, giao thông nông thôn cùng các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xã quan tâm mở rộng sản xuất nghề truyền thống đan hàng chiếu cói xuất khẩu tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong và ngoài xã cho thu nhập bình quân đạt từ 3-3,5 triệu đồng/người/tháng; nghề bện chổi rơm ở xóm 1 thu hút lao động từ người già, trẻ em trong làng thu nhập bình quân từ 1,5-1,8 triệu đồng/người/tháng; phát triển quy mô một số nghề: mộc, nề, cơ khí… thu hút mỗi xưởng từ 3-7 lao động thu nhập từ 3,5-4,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp nhận ủy thác với các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trong đó nhiều hộ gia đình nhờ vay vốn đã mở rộng sản xuất, kinh doanh, như hộ ông Vũ Văn Hạ, chi HND xóm Tân Bình vay 1,2 tỷ đồng từ Ngân hàng NN và PTNT để nuôi ngao vạng ở vùng đầm bãi Cồn Xanh; ông Nguyễn Văn Chất, chi HND xóm Tràng Sinh, thông qua tổ chức Hội vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng NN và PTNT nuôi tôm thẻ chân trắng trên diện tích nước ngọt với 4 sào ao mỗi năm 3 vụ, thu lãi 20-25 triệu đồng/sào/vụ… Với những bước đi đúng hướng, xã Nghĩa Lợi đã duy trì và phát triển ngành sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững với tổng giá trị đạt hơn 467 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9%. Các hoạt động chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,71%, bình quân thu nhập đầu người đạt gần 50 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, thực hiện mục tiêu về xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2020-2025, Ban chỉ đạo NTM nâng cao của xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, các cơ sở thôn xóm tập trung thực hiện và hoàn thành các tiêu chí. Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng NTM nâng cao tận dụng những công trình đã có, chỉnh trang lại các hạng mục đã xuống cấp. Trong đó, xã đã sửa chữa, nâng cấp trường, trạm đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn. Các thôn xóm đã huy động đóng góp trong nhân dân xây dựng công trình đường giao thông, kênh mương cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh; chỉnh trang lại đường dong, đình làng khu trung tâm nhà văn hóa xóm; nhân rộng các mô hình như “5 không 3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) và các tuyến đường cây bóng mát, đường cau, đường hoa chiều tím, đường hoa giấy… do các chi hội phụ nữ đảm nhận tạo cảnh quan làng xã sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong 2 năm 2020-2021, hội viên phụ nữ xóm Nam Điền đã cùng nhau đóng góp xây dựng con đường bê tông dài 550m với chiều rộng 4m, trong đó hội viên tự nguyện đóng góp mở rộng đổ thêm 2m để con đường rộng thêm với tổng kinh phí 148,8 triệu đồng. Để con đường thêm đẹp hơn, chị em phụ nữ trong xóm đã đóng góp thêm tiền, mua cây và 110 chiếc chậu để trồng hoa giấy với tổng số tiền 55 triệu đồng; vận động người thân trong gia đình đi làm ăn xa gửi về đóng góp lắp đặt thêm 19 cột điện sáng với tổng số tiền 91 triệu đồng. Chi Hội Cựu chiến binh xóm Đồng Mỹ đã vận động hội viên và nhân dân trong xóm đóng góp để xây dựng tuyến đường điện dài 500m, lắp đặt 18 cột điện với tổng số tiền gần 67 triệu đồng. Công tác vệ sinh môi trường được xã chú trọng khi xây dựng khu xử lý rác thải hợp vệ sinh; thực hiện việc phân loại và xử lý rác thải nguồn xuống các hộ dân; hình thành các khu công cộng, đường giao thông, dòng sông không có rác. Đến nay, toàn xã có 16/16 xóm có tổ thu gom rác thải đảm bảo cho công tác vệ sinh môi trường. Tỷ lệ bao phủ BHYT của xã đến nay đạt 99% (cao nhất toàn huyện). Cùng với lãnh đạo tập trung phát triển kinh tế, chăm lo cuộc sống cho người dân, Đảng ủy xã Nghĩa Lợi luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hàng năm Đảng bộ xã luôn đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền đạt vững mạnh xuất sắc; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh xuất sắc và tiên tiến xuất sắc đứng ở tốp đầu phong trào thi đua toàn huyện.

Thời gian tới, xã Nghĩa Lợi tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có chất lượng cao, từng bước nâng cao các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 10%, phấn đấu bình quân thu nhập đầu người đến năm 2025 đạt trên 70 triệu đồng/người/năm. Xã cũng gắn phát triển kinh tế với giải quyết hiệu quả an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời thực hiện tốt việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn