Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ

Thời gian qua, các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), qua đó tạo chuyển biến góp phần ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực đối với phụ nữ.

Chị Đào Thị Hà, phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) có sản phẩm khởi nghiệp được Hội LHPN tỉnh vinh danh trong “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020”.

Theo các chuyên gia nghiên cứu xã hội học, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tới sản xuất, kinh doanh dẫn tới gia tăng tình trạng mất việc làm, thay đổi thói quen sinh hoạt của mỗi người... tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến BLGĐ. Để ngăn chặn và giảm dần số vụ BLGĐ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống BLGĐ. Báo Nam Định, Đài PT và TH tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống BLGĐ, Luật Hôn nhân và Gia đình; biểu dương những tập thể, cá nhân, gia đình có sáng kiến, đóng góp tích cực, các mô hình đạt hiệu quả trong công tác phòng, chống BLGĐ ở cộng đồng; lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống BLGĐ. Sở LĐ-TB và XH đã phối hợp với các cấp, các ngành và chủ trì tổ chức tập huấn các nội dung về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cho hàng nghìn lượt người tham dự. Sở VH, TT và DL đã cấp phát sách về kiến thức gia đình, bình đẳng giới và hỏi đáp về bình đẳng giới; in ấn và phát hành nhiều tờ rơi, cuốn sách về công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ... Công an tỉnh tổ chức các hoạt động phổ biến pháp luật về phòng, chống BLGĐ, xâm hại trẻ em; tiếp nhận, xử lý các vụ việc BLGĐ; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân truy tố, xét xử nghiêm minh các trường hợp xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, BLGĐ, mua bán người. Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các cấp tuyên truyền cho hội viên các nội dung về xây dựng gia đình văn hóa; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị tập huấn, các chiến dịch truyền thông cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống BLGĐ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ… xác định vai trò quan trọng bảo vệ phụ nữ phòng chống BLGĐ. Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội LHPN các cấp tiếp nhận 22 đơn thư các loại, phối hợp với các ngành chức năng kịp thời giải quyết 17 đơn thư, tư vấn trả lời 5 đơn theo đúng quy định của pháp luật; tư vấn cho 1.072 trường hợp về các vấn đề: BLGĐ, hôn nhân gia đình…; phối hợp xác minh, đề nghị với các ngành chức năng giải quyết cho 1 trường hợp bị BLGĐ theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, tại các huyện, thành phố đã thành lập được 2.046 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”; 188 CLB “Phụ nữ với pháp luật”, 47 CLB “Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”; 19 CLB “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, trên 3.000 mô hình “Chi hội 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Phụ nữ với 3 an toàn về ANTT”, mô hình “Địa chỉ tin cậy” hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực… Thông qua việc xây dựng và duy trì các mô hình, các CLB, nhóm phòng, chống BLGĐ tại các thôn, xóm góp phần làm chuyển đổi nhận thức của cộng đồng, đấu tranh phê phán, đẩy lùi, ngăn chặn BLGĐ. Thực hiện Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh, các huyện, thành phố đã đưa nội dung bình đẳng giới là một trong những tiêu chí xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa tại cơ sở là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ trong cộng đồng dân cư. Việc thực hiện các tiêu chí công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó có tiêu chí bình đẳng giới đã góp phần tích cực trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, cũng như thực hiện mục tiêu xây dựng mô hình gia đình hiện đại “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”. Với các hành động cụ thể, thiết thực, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác phụ nữ nói chung và phòng chống BLGĐ nói riêng đã được nâng lên. Số vụ BLGĐ toàn tỉnh ngày càng giảm. Các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và khẳng định vai trò, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống BLGĐ, ngày 13-10-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021”. Tháng hành động diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực ở môi trường gia đình trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19./.

Bài và ảnh: Viết Dư