Hiệu quả phối hợp trong Thi hành án dân sự

Năm 2021, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh được giao cao hơn so với năm 2020. Bên cạnh đó có nhiều các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, tham nhũng - kinh tế phát sinh với số tiền phải thi hành án có giá trị lớn, việc xử lý tài sản đảm bảo mất nhiều thời gian, có vụ việc kéo dài chưa thể xử lý được… Để hoàn thành nhiệm vụ, Cục THADS tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong đó phối hợp chặt với các cơ quan, ban, ngành chức năng trong quá trình đôn đốc và tổ chức THADS.

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Nam Định kiểm tra vật chứng thu giữ trong các vụ án.

Cục THADS tỉnh đã xây dựng quy chế phối hợp liên ngành với các ngành Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tài chính, Tư pháp nhằm tăng cường trách nhiệm, nội dung phối hợp và biện pháp tổ chức thực hiện. Trên cơ sở quy chế phối hợp, ngành THADS tỉnh và các ngành chức năng đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về thi hành án; giao nhận, sửa chữa, bổ sung và giải thích bản án, quyết định của Tòa án; thu tiền đảm bảo thi hành án trong giai đoạn điều tra, truy tố và trước khi xét xử; thu, trả tiền, giấy tờ và tài sản sau khi có quyết định thi hành án; kiểm sát các hoạt động liên quan đến THADS, hành chính; giao nhận vật chứng, bảo vệ cưỡng chế thi hành án; xử lý vật chứng, đấu giá tài sản và kinh phí hỗ trợ công tác THADS; giải quyết khiếu nại, tố cáo; trao đổi, cung cấp thông tin, xác nhận lý lịch tư pháp, báo cáo thống kê công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, Cục THADS tỉnh phối hợp với Trại tạm giam, Phòng cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ Tư pháp (Công an tỉnh) thực hiện việc tuyên truyền, vận động bản thân người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù hoặc thân nhân của họ tự nguyện thi hành các khoản nghĩa vụ dân sự. Kết quả đã phối hợp thi hành xong 960 việc, thu được số tiền trên 22 tỷ 918 triệu đồng. Ngành đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân 2 cấp xét miễn, giảm thi hành án đối với 148 việc, tương ứng với số tiền trên 420 triệu đồng. Đặc biệt, ngành THADS tỉnh bám sát hoạt động tín dụng, ngân hàng nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án. Vụ việc thi hành liên quan đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh trên địa bàn tỉnh gồm 10 việc phải thi hành với số tiền trên 37 tỷ 589 triệu đồng và 6 bản án, quyết định có hiệu lực thi hành nhưng chưa thụ lý với giá trị tạm tính trên 446 tỷ 452 triệu đồng. Để tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc nêu trên, Cục THADS tỉnh đã làm việc với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh để thống nhất biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc đang thi hành và hướng giải quyết đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực nhưng chưa thụ lý thi hành án. Trong đó hai bên đã xây dựng phương án, ấn định thời gian giải quyết đối với từng vụ việc; đồng thời thống nhất những nội dung cần thực hiện trong quá trình tổ chức thi hành án như: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cần kịp thời hoàn thiện các thủ tục yêu cầu thi hành án để có căn cứ sớm thụ lý các vụ việc ngay từ đầu năm công tác tạo điều kiện cho các cơ quan THADS hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; có cơ chế cụ thể, tạo thuận lợi cho người phải thi hành án khi có các đề nghị thỏa thuận không ảnh hưởng đến lợi ích của Ngân hàng và giúp cơ quan THADS giải quyết nhanh, dứt điểm vụ việc mà không phải tổ chức cưỡng chế, tránh những chi phí phát sinh cho người phải thi hành án, qua đó một số vụ việc đã được giải quyết xong. Trong đó, ông Vũ Văn K, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) phải thanh toán trả cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh số tiền trên 12 tỷ 424 triệu đồng và phải nộp án phí là 120 triệu 725 nghìn đồng. Trường hợp ông K không trả gốc, nợ lãi theo quyết định của bản án nên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh đề nghị cơ quan THADS có thẩm quyền phát mại tài sản thế chấp để thu hồi nợ là 1 tàu vỏ thép đóng mới, tổng công suất 2 máy chính 1.055CV và các ngư lưới cụ kèm theo. Quá trình thi hành án Chi cục THADS huyện Hải Hậu đã ra các quyết định và thực hiện việc tạm giữ, kê biên, xử lý tài sản, tổ chức bán đấu giá đối với tàu, ngư lưới cụ của ông Vũ Văn K để thanh toán cho Ngân hàng số tiền trên 2 tỷ 299 triệu đồng. Số tiền phải thi hành án còn lại do ông K không có tài sản nào khác nên Chi cục THADS huyện Hải Hậu đã ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án.

Việc tăng cường phối hợp giữa THADS và các ngành chức năng dẫn tới nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết dứt điểm, chất lượng công tác THADS ngày càng được nâng cao. Kết quả THADS hàng năm của ngành THADS tỉnh luôn vượt chỉ tiêu được giao, năm sau cao hơn năm trước. Trong đó năm 2021 các cơ quan THADS tỉnh đã tổ chức thi hành án về việc đạt tỷ lệ 86,09%, vượt 3,09% chỉ tiêu giao; về tiền đạt tỷ lệ 54,59%, vượt 14,49% chỉ tiêu giao. Với những kết quả đạt được trong công tác THADS đã góp phần quan trọng, tích cực vào việc đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nhiều năm liền Cục THADS tỉnh được Bộ Tư pháp đánh giá xếp hạng A nằm trong tốp đầu các đơn vị THADS trên cả nước về thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu do cấp trên giao./.

Bài và ảnh: Văn Trọng