Nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo"

Thời gian qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng. Trong đó tập trung xây dựng, nhân diện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Qua đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng, lan tỏa gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện nhân "Ngày hội những giọt máu hồng" hè 2021 do Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức.

Hàng năm Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ xây dựng mô hình điểm tại các địa phương để tổng kết, rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai, hướng dẫn xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế, gắn với nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Qua đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được nhân rộng. Một trong những mô hình điển hình là “Dân vận khéo” trong “Vận động nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo vững mạnh” ở Đảng bộ xã Hải Lý (Hải Hậu). Là xã ven biển, có dân số trên 10.300 người, đồng bào Công giáo chiếm trên 90%, Đảng uỷ xã Hải Lý đã chỉ đạo các đoàn thể trong khối dân vận tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, chức sắc, tín đồ các tôn giáo nói riêng thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; triển khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở cơ sở, chú trọng cải cách hành chính; động viên nhân dân đoàn kết lương, giáo, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước… Nhiều năm liền Đảng bộ xã Hải Lý luôn giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các đoàn thể đạt tiên tiến xuất sắc. Trong phong trào xây dựng NTM cũng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu sau khi làm điểm tại chi hội thôn, xóm đã phát huy được hiệu quả và được nhân rộng tiêu biểu như các mô hình: “Mỗi hội viên CCB góp ít nhất 1 tạ xi măng cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân sớm hoàn thành xây dựng NTM”; “Hiến đất làm đường giao thông”; “Tuyến đường hoa”; “Nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình”; “Xây dựng làng văn hoá”; “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; “Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”; “Cánh đồng lớn”... Qua đó đã phát huy vai trò của công tác vận động quần chúng góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM. Trong hơn 2 năm triển khai xây dựng NTM nâng cao, đến nay, toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 45 xã, thị trấn đang được UBND tỉnh tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Huyện Hải Hậu đang tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh cũng đạt kết quả nổi bật. Điển hình như mô hình “Dân vận khéo” thực hiện đợt thi đua đặc biệt, chiến dịch “100 ngày, đêm, quyết liệt, thần tốc, thực hiện chỉ tiêu cấp hơn 1,1 triệu căn cước công dân gắn chíp điện tử xong trước ngày 15-6-2021” của Công an tỉnh đã góp phần giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Vũ Đức Trung, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: “Thực hiện chỉ tiêu Bộ Công an giao, tỉnh Nam Định tiếp nhận trên 1 triệu hồ sơ làm căn cước công dân gắn chíp xong trước ngày 1-7-2021. Sau một thời gian thực hiện, đánh giá kết quả cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử thấy không đảm bảo theo chỉ tiêu, Công an tỉnh quyết định thực hiện “Dân vận khéo” trong tổ chức đợt thi đua đặc biệt, chiến dịch “100 ngày, đêm, quyết liệt, thần tốc, thực hiện chỉ tiêu cấp hơn 1,1 triệu căn cước công dân gắn chíp điện tử xong trước ngày 15-6-2021”. Trong đó, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân do Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo, phụ trách. Định kỳ hàng tuần, Giám đốc Công an tỉnh dự giao ban đánh giá, kiểm điểm công tác cấp căn cước công dân với Công an các huyện, thành phố. Hàng ngày, Công an tỉnh sẽ kiểm tra kết quả cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử của từng đơn vị và chọn những đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu để Giám đốc Công an tỉnh tổ chức khen thưởng lưu động ngay tại địa điểm làm việc để động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, ngoài các địa điểm cố định, các tổ công tác lưu động trong toàn lực lượng Công an tỉnh đã đến từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư cấp căn cước công dân liên tục 3 ca mỗi ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ, tết. Ở một số điểm, để đáp ứng yêu cầu của người dân, lực lượng Công an còn tăng ca từ đêm hôm trước đến tận sáng hôm sau để cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Kết quả đến 31-5, toàn tỉnh đã cấp 1.209.896/1.445.802 (đạt 83,1%) căn cước công dân gắn chíp cho người dân trong độ tuổi được cấp căn cước công dân, vượt chỉ tiêu và cán đích sớm hơn so với yêu cầu của Bộ Công an và UBND tỉnh giao. Toàn tỉnh hiện đã xây dựng được 466 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Nhiều mô hình, điển hình hiệu quả như: “Vì sự bình yên tuyến biển”; “Ba an toàn”; “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; “Tổ cựu chiến binh vì dân”; “Khu dân cư 5 không”; “3 giỏi, 2 vững mạnh”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và an toàn giao thông”; “ Chùa tinh tiến”; “Xứ, họ đạo tiên tiến”, “Tổ hoà giải”… đã được các cấp ủy đảng chỉ đạo, nhân ra diện rộng và triển khai thực hiện đồng bộ tại các địa phương. Qua đó, góp phần làm giảm những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hạn chế phát sinh tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội và đơn thư khiếu nại đông người, vượt cấp, giữ vững kỷ cương xã hội.

Từ việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 917 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” (trong đó có 442 mô hình tập thể, 475 điển hình cá nhân) phát triển và nhân rộng ở các lĩnh vực. Qua đó đã gắn kết, thúc đẩy, tăng hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thời gian tới, các cấp, ngành cần tiếp tục duy trì những mô hình “Dân vận khéo” đã có hiệu quả; đồng thời phát động mỗi địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi khu phố, thôn, xóm đăng ký xây dựng và thực hiện ít nhất 1 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; đặc biệt, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Quan tâm biểu dương, khen thưởng, giới thiệu các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bài và ảnh: Văn Trọng