Đa dạng hóa các mô hình tập hợp hội viên phụ nữ

Xưởng may, in các sản phẩm may mặc của chị Nguyễn Thị Hợi, hội viên Hội Phụ nữ phường Trường Thi (thành phố Nam Định) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).