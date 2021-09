Đóng góp thầm lặng của lực lượng Kỹ thuật Hình sự

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh) có vai trò quan trọng trong công tác giám định, khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác định nguyên nhân gây nên vụ việc. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, những năm qua cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đoàn kết, tích cực phối hợp, tận tâm, chính xác trong kết luận giám định để không bỏ lọt tội phạm và làm oan cho người vô tội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Thí nghiệm hóa sinh, xác định nguyên nhân gây ra vụ việc tại Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh).

Thượng tá Phạm Văn Mạnh, Trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự cho biết: Trước phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi, liều lĩnh, manh động, đòi hỏi hoạt động nghiệp vụ của đơn vị ngày càng nâng cao. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Kỹ thuật Hình sự trong tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường 880 vụ việc; giám định kỹ thuật hình sự và pháp y 2.623 vụ, 43.247 yêu cầu liên quan đến pháo, sinh vật, tử thi, ma túy, tài liệu, dấu vết đường vân, hóa học, cơ học, kỹ thuật số và điện tử... Hoạt động khám nghiệm luôn được thực hiện chủ động về lực lượng, phương tiện, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của cơ quan điều tra trong mọi thời điểm để thu thập dấu vết, củng cố chứng cứ, đánh giá đúng tính chất, nguyên nhân, phương thức, thủ đoạn của vụ việc. Công tác giám định được tiến hành nhanh chóng, khoa học, chính xác, khách quan, góp phần làm sáng tỏ các vấn đề có liên quan đến các vụ án hình sự, dân sự, giúp các cơ quan trưng cầu có đủ chứng cứ khoa học để giải quyết các vụ việc theo quy định của pháp luật. 100% kết luận giám định chính xác, không để xảy ra sai sót dẫn đến oan sai, khiếu kiện. Đặc biệt, đối với các lĩnh vực đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, tỷ lệ giám định nhiều như ma túy, tài liệu, kỹ thuật số, điện tử... đang được lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo, yêu cầu giám định viên tận dụng tối đa thời gian, tập trung nghiên cứu thực hiện tốt nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài, gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra, khám phá án. Tiêu biểu trong công tác khám nghiệm hiện trường là Phòng Kỹ thuật Hình sự đã tham gia khám nghiệm vụ hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra ngày 18-3-2020 tại xã Yên Nhân (Ý Yên). Qua khám nghiệm, kết luận dấu vết tại hiện trường là của Nguyễn Văn Dũng (SN 1975) trú tại xã Yên Thắng, đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Kết quả đấu tranh, rà soát, xác định Nguyễn Văn Dũng còn là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản xảy ra hồi đầu năm 2020 tại xóm 5, xã Yên Nhân. Các kết luận trên là cơ sở khoa học để Công an huyện Ý Yên mở rộng vụ án, bắt và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Cũng tại huyện Ý Yên, Phòng Kỹ thuật Hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 24-4-2021 ở thôn Trực Mỹ 2, xã Yên Cường, nạn nhân là cháu Khiếu Quang Tùng (SN 2011). Qua khám nghiệm kết luận Nguyễn Văn Quân (SN 1978), hàng xóm của nạn nhân chính là đối tượng đã gây án... Công tác khám nghiệm tử thi luôn đòi hỏi sự tận tâm, chính xác của lực lượng kỹ thuật hình sự. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 20-9-2020 người dân phát hiện ông Bùi Văn Dậu (SN 1957) chết bất thường tại hành lang phía sau nhà xưởng của Công ty Cổ phần May 4 Nam Định, có trụ sở tại xã Minh Tân (Vụ Bản). Thời điểm đó, ông Dậu là bảo vệ Công ty Cổ phần May 4. Vụ việc xảy ra gây xôn xao dư luận, cho rằng trong quá trình đi tuần tra đêm ông Dậu bị sát hại. Qua công tác giám định, Phòng Kỹ thuật Hình sự xác định trên tử thi không có dấu vết nghi ngờ của tác động ngoại lực; cơ chế hình thành dấu vết do va đập với nền gạch nơi tử thi nằm. Bằng nhiều căn cứ khoa học, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân chết là do bệnh lý, giúp cơ quan Công an nhanh chóng kết luận vụ việc, ổn định dư luận nhân dân. Vụ giám định người chết do sử dụng súng hơi xảy ra hồi 14 giờ ngày 15-6-2020 tại xã Yên Quang (Ý Yên) qua khám nghiệm, giám định, đánh giá hệ thống thương tích trên tử thi, Phòng Kỹ thuật Hình sự kết luận nạn nhân tử vong do súng hơi cướp cò. Ngày 29-1-2021, lực lượng Công an nhận được tin báo có người chết bất thường ở xóm Kênh Hội, xã Yên Tiến (Ý Yên). Qua khám nghiệm và đánh giá dấu vết trên tử thi, kết hợp với công tác khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật Hình sự nhận định đây là vụ đuối nước, trong lúc chơi hai cháu Hoàng Minh Đức (SN 2017) và Hoàng Văn Hòa (SN 2019) bị trượt chân ngã xuống sông ngay trước cửa nhà mình... Cuối năm 2020, tại huyện Ý Yên, kẻ gian đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở Đình làng Giáp Bắc, xã Yên Nhân; Đình làng Khang Giang, chùa Ngạn Trung cùng ở xã Yên Đồng. Phòng Kỹ thuật Hình sự xác định 3 vụ việc trên có phương thức, thủ đoạn phạm tội giống nhau, dấu vết để lại hiện trường là của đối tượng Lê Văn Thao (SN 1964), hộ khẩu thường trú xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và đối tượng Nguyễn Văn Sáng (SN 1950), hộ khẩu thường trú xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Sau khi cung cấp kết quả giám định, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Thao và Nguyễn Văn Sáng, hai đối tượng đều cúi đầu nhận tội đã gây ra các vụ trộm cắp tài sản nơi các đình, chùa trên. Thành tích phá án của lực lượng Kỹ thuật Hình sự trong vụ việc này đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất...

Hiện nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn phức tạp. Các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm; tội phạm sử dụng kỹ thuật, công nghệ cao gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới nặng nề cho lực lượng Công an nói chung và lực lượng Kỹ thuật Hình sự nói riêng, đòi hỏi công tác nghiệp vụ phải thường xuyên có sự đổi mới, hoàn thiện nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Tiếp nối truyền thống của đơn vị, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh) tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp phát hiện, thu lượm dấu vết tại hiện trường; chú trọng phát hiện các loại dấu vết ẩn, vi vết, dấu vết sinh học, hóa học. Đẩy mạnh việc nhận định, đánh giá hiện trường, khai thác triệt để thông tin thu được từ hoạt động khám nghiệm phục vụ công tác điều tra các vụ án. Chấp hành chặt chẽ, đầy đủ quy trình giám định, củng cố đội ngũ giám định viên, tăng cường phương tiện hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phương pháp mới nâng cao chất lượng các lĩnh vực giám định; triển khai giám định pháp y, kỹ thuật số, gen (ADN), độc chất, chất nổ, chất cháy, vải sợi… Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; nghiên cứu, cải tiến và đưa vào ứng dụng phương pháp, phương tiện mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ Kỹ thuật Hình sự từ tỉnh đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, ý thức trách nhiệm cao, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

