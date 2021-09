Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp

Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) hai cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Qua đó, chất lượng các hoạt động kiểm sát từng bước được nâng lên, tội phạm được xử lý cơ bản chính xác, kịp thời, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại một phiên tòa hình sự (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, TUV, Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho biết: “Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện KSND tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ và tăng cường công tác nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Trong đó, thường xuyên chăm lo công tác đào tạo, tập huấn, kiện toàn đội ngũ, cán bộ, kiểm sát viên đủ về số lượng và có trình độ, không chỉ am hiểu sâu về pháp luật mà còn linh hoạt trong vận dụng thực tiễn, thực hiện chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ trong từng khâu công tác”. Viện KSND tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra; kiểm sát chặt chẽ các lệnh, quyết định của cơ quan điều tra, tòa án; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, phải kịp thời xác minh, làm rõ. Chú trọng các cuộc kiểm sát trực tiếp tại trại tạm giam, nhà tạm giữ, các cơ quan thi hành án dân sự và các địa phương nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát, để phát hiện vi phạm trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam, công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, Viện KSND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra (Công an tỉnh), TAND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng do Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo; tăng cường các biện pháp nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án... Chính vì vậy, đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo việc thực thi pháp luật được nghiêm minh.

Nổi bật trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp là việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật. Đây là lĩnh vực có số lượng công việc lớn, nội dung phức tạp nhưng thường xuyên được Viện KSND hai cấp trong tỉnh kiểm sát chặt chẽ. Trong đó, cơ quan Viện KSND phân công kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát tuân theo pháp luật ngay từ giai đoạn thụ lý của Tòa án, không để xảy ra trường hợp khi thẩm phán hoàn thành hồ sơ và chuyển sang Viện kiểm sát mới phân công kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Trong quá trình kiểm sát, kiểm sát viên bám sát tiến độ, kịp thời phát hiện vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án để báo cáo lãnh đạo đơn vị thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị. Qua đó, đã phát hiện một số vụ, việc có vi phạm về thủ tục tố tụng, nội dung trong quá trình giải quyết vụ án. Đồng thời ban hành được nhiều kiến nghị, kháng nghị, góp phần đảm bảo các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Từ năm 2015 đến nay, Viện KSND hai cấp trong tỉnh đã kiểm sát việc thụ lý của tòa án 14.537 vụ việc theo trình tự sơ thẩm, 546 vụ việc theo trình tự phúc thẩm. Tòa án đã giải quyết 13.976 vụ việc sơ thẩm (đạt 96%), 490 vụ việc phúc thẩm (đạt 90%). Toàn ngành chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 165 phiên tòa rút kinh nghiệm. Qua kiểm sát, đã ban hành 78 kháng nghị phúc thẩm, đã xét xử 65 vụ được cấp phúc thẩm chấp nhận 62 vụ; 166 kiến nghị yêu cầu tòa án khắc phục vi phạm. Viện Kiểm sát tỉnh đã báo cáo đề nghị Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc thẩm 12 vụ án (dân sự 7 vụ, kinh doanh thương mại 5 vụ); ban hành 32 thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát cấp huyện. Trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, Viện KSND hai cấp thực hiện nghiêm quy chế phối hợp liên ngành; tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát theo kế hoạch; quan tâm công tác kiểm sát đột xuất; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam với công tác kiểm sát điều tra; chú trọng kiểm sát thi hành các việc về thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế; phối hợp với cơ quan thi hành án, tòa án rà soát giải quyết đối với những việc thi hành án phức tạp, kéo dài; tăng cường phúc tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị… Trong nhiệm kỳ, Viện KSND hai cấp trong tỉnh đã kiểm sát việc miễn giảm hình phạt cho 346 phạm nhân trong dịp lễ, tết; kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 26 phạm nhân đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Kiểm sát 29.560 việc/1.444 tỷ 150 triệu đồng; kiểm sát 26.422 quyết định về thi hành án; 26 việc kê biên, cưỡng chế tài sản đảm bảo thi hành án, 17 việc chuyển giao quyền sử dụng đất và trực tiếp xác minh 3.199/6.061 việc chưa có điều kiện thi hành án. Thông qua công tác kiểm sát, đã ban hành 542 kết luận, kiến nghị được cơ quan hữu quan tiếp thu đề ra biện pháp khắc phục.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, thời gian tới, Viện KSND hai cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong việc điều tra, xét xử vụ án, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, công bằng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện cho việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tập trung kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ kiểm sát viên hai cấp vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Bài và ảnh: Văn Trọng