Yên Lợi viết tiếp truyền thống quê hương cách mạng

Trở lại xã Yên Lợi (Ý Yên) đúng dịp quê hương đang hướng tới kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng tôi cảm nhận rõ luồng sinh khí mới nơi đây. Đảng bộ và nhân dân Yên Lợi không thỏa mãn, bằng lòng với thành tựu mà luôn soi vào truyền thống cách mạng để xác định cho mình những nhiệm vụ cần thực hiện để đưa quê hương phát triển nhanh hơn, hòa cùng sự đổi mới, đi lên mạnh mẽ của quê hương, đất nước…

Lịch sử vẻ vang

Dẫn chúng tôi đi một vòng các thôn xóm, Bí thư Đảng ủy xã Yên Lợi Trần Văn Tư giới thiệu với chúng tôi về núi Hương, núi Út - nơi cắm lá cờ đỏ búa liềm ngay từ những năm đất nước còn chìm đắm trong đêm trường nô lệ, người dân còn nghẹt thở dưới ách kìm kẹp của bọn thực dân và giai cấp địa chủ phong kiến tay sai đế quốc. Cờ Đảng tung bay trên đất Yên Lợi những năm 1930-1931 là sự kiện lịch sử đầy tự hào đối với mỗi người dân nơi đây từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây cũng là tiền đề để nhân dân Yên Lợi luôn hướng về Đảng, tiếp bước theo Đảng đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng 8-1945 một cách nhanh, gọn. Với đặc điểm địa hình có đồi núi, Yên Lợi được tỉnh và huyện Ý Yên chọn làm căn cứ kháng chiến nên trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang và nhân dân trong xã phải đương đầu hơn 20 trận càn lớn nhỏ của giặc vào quê hương. Song người dân Yên Lợi đã nêu cao tấm gương chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, bất khuất. Hàng trăm gia đình ở Yên Lợi là cơ sở đóng quân của bộ đội, các cơ quan tỉnh, huyện sơ tán về. Nhiều gia đình là nơi nuôi dưỡng thương binh từ các mặt trận chuyển về để điều trị. Không chỉ xứng đáng là một địa bàn căn cứ du kích của huyện Ý Yên, Yên Lợi đã đưa 170 thanh niên khỏe mạnh bổ sung vào bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực; gần 100 thanh niên ra tiền tuyến. Đã có 26 người anh dũng hy sinh ở các chiến trường! Ngoài ra còn hơn chục cán bộ, đảng viên và du kích hy sinh ngay trên quê hương trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ xóm làng. Với thành tích đặc biệt xuất sắc “là khu vực nối liền giữa vùng tự do và vùng địch hậu”, tháng 12-2010, xã Yên Lợi vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp.

Đường giao thông nội đồng xã Yên Lợi được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

Xây dựng cuộc sống mới

Về Yên Lợi ngày hôm nay, khu căn cứ cách mạng với nhiều chiến công đáng nhớ thuở nào đã chuyển biến rõ rệt. Vùng nông thôn “mới nắng đã hạn, mới mưa đã úng” được thay thế bằng hình ảnh đường từ ngoài đồng đến trong thôn, xã được bê tông, cứng hóa; trường học các cấp, trạm y tế, nhà văn hóa và cả những ngôi nhà của người dân được xây dựng khang trang tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đồng chí Đỗ Thị Minh Tâm, 80 tuổi, thôn Thanh Thịnh, nguyên Chủ tịch UBND xã cho biết: “So với trước đây, hiện nay cuộc sống của người dân nơi đây được nâng lên rất nhiều. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp, có điện chiếu sáng thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Thôn có nhà văn hóa, sân thể thao giúp người dân có nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Hệ thống kênh mương được kiên cố hóa, nạo vét thường xuyên, đảm bảo tưới tiêu thuận lợi để người dân đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương…”.

Theo Bí thư Trần Văn Tư, những đổi thay ở quê hương chính là thành tựu hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao của Yên Lợi. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Lợi đã đoàn kết xây dựng quê hương, đưa Yên Lợi “về đích” xây dựng NTM năm 2017. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của tỉnh và huyện Ý Yên về nhiệm vụ xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, xã đã kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM và phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, chuyên môn của từng thành viên. Trên nền tảng cơ sở vật chất đã có từ giai đoạn trước, Yên Lợi xây dựng kế hoạch chi tiết, có lộ trình phù hợp để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiểu mục, các tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng trên hệ thống truyền thanh; in sao tài liệu phát cho người dân; treo băng cờ, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích… tuyên truyền các nội dung tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, cơ sở sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp, HTX hiểu sâu hơn về chương trình xây dựng NTM nâng cao. Trong giai đoạn mới, Yên Lợi đã huy động nguồn lực kết hợp vốn ngân sách đầu tư trên 12 tỷ đồng để “nâng cấp” chất lượng các tiểu mục của từng tiêu chí NTM nâng cao. Hiện nay, toàn bộ các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường dong ngõ xóm được bê tông, cứng hóa đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông; trên 70% đường trục chính nội đồng được cứng hóa tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất. Các trường mầm non, tiểu học đã đạt chuẩn quốc gia; trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân… Để xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”, xã Yên Lợi phát động phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh nơi công cộng, trong khuôn viên từng hộ gia đình ngày càng phát triển, tạo cảnh quan đẹp cho địa phương. Triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình hoặc tại cộng đồng, các đảng viên, cán bộ trong xã tự làm hố, mua nắp đậy hố rác hữu cơ và nhường nắp đậy cho những hộ khó khăn hơn. Hiện có 30% số hộ tham gia phân loại rác thải tại nguồn, dự kiến đến hết năm 2021 con số này sẽ tăng lên 70%. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xã đã chuyển đổi hơn 60ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các hình thức sản xuất khác như: mô hình lúa - cá ở các thôn Long Chương, Thịnh Đại; trồng rau màu ở các thôn Thanh Thủy 2, Phương Sơn; phát triển trang trại tổng hợp tại tất cả các thôn… đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 3,5-5 lần so với trước. Bên cạnh đó, xã đã xây dựng được một mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn sạch của HTX chăn nuôi lợn Yên Lợi. Hiện sản phẩm “thịt lợn sạch Nam Sơn” đã được công nhận theo tiêu chuẩn chất lượng OCOP 3 sao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Yên Lợi đạt 55 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,09%. Đồng chí Trần Văn Tư cho biết thêm: Thời gian tới, xã Yên Lợi tiếp tục phát huy những tiêu chí NTM nâng cao đã đạt được và chú trọng đầu tư, tiếp tục hoàn thiện 2 tiêu chí “khó” nhất là giáo dục và môi trường để đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao trước tháng 10-2021, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XIX đề ra.

Với truyền thống kiên trung, bất khuất và sự đoàn kết thống nhất nỗ lực không ngừng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, vùng quê giàu truyền thống cách mạng Yên Lợi sẽ vững bước vươn lên, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một cuộc sống NTM bình yên ấm no, hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh