Chung sức vì cuộc sống bình yên

Năm 2007, Hội Cựu chiến binh (CCB) và Công an tỉnh đã phối hợp xây dựng triển khai mô hình điểm “Tổ CCB vì dân” tại xã Tân Thành (Vụ Bản). Từ mô hình điểm hoạt động hiệu quả ở Tân Thành, năm 2015, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo Hội CCB các cấp triển khai nhân rộng mô hình. Đến nay, các cấp Hội đã thành lập được hàng nghìn “Tổ CCB vì dân”, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thành viên "Tổ CCB vì dân” xã Nam Hồng (Nam Trực) thăm mô hình kinh tế của CCB Đặng Văn An, xóm Đông Thành (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Xóm Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) ở ven đê sông Hồng, bên kia sông là huyện Vũ Thư (Thái Bình). Ngành nghề và thu nhập chính của người dân trong xóm chủ yếu từ nghề trồng hoa. Những ruộng hoa, hệ thống đèn điện, máy bơm, máy phát... cũng chính là “tài sản” lớn nhất của họ. Những năm trở lại đây, người dân Hồng Hà 2 hoàn toàn yên tâm khi “tài sản” của mình được các lực lượng chức năng bảo vệ, trông coi cẩn thận. Về đêm, xe máy không phải cất vào nhà, máy móc để hết ngoài đồng nhưng trong thôn xóm không xảy ra tình trạng mất trộm, gây rối an ninh trật tự (ANTT). Góp phần giữ gìn sự bình yên cho xóm làng, có công sức không nhỏ của “Tổ CCB vì dân” xóm Hồng Hà 2. Ông Nguyễn Văn Thực, tổ phó “Tổ CCB vì dân” xóm Hồng Hà 2 cho biết: “Tổ CCB vì dân” của xóm được thành lập từ năm 2018 với 7 thành viên. Mục đích của tổ là phối hợp với lực lượng Công an xóm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an ninh nông thôn, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, học tập, công tác”. “Điểm sáng” trong hoạt động của tổ là duy trì tiếng kẻng tuần tra mỗi đêm. Đã thành thông lệ vào đúng 22h, ngày mưa cũng như nắng các thành viên trong tổ lại đánh kẻng tuần tra. Sau tiếng kẻng, các thành viên trong tổ chia thành từng tốp nhỏ 2-3 người lặng lẽ đi tuần khắp thôn xóm. Họ vào từng dong ngõ nhắc nhở những hộ gia đình, các điểm vui chơi vẫn còn tụ tập đông người. Phát hiện những trường hợp người lạ xuất hiện trên địa bàn, tổ yêu cầu xuất trình giấy tờ, kiểm tra thông tin cụ thể...; tránh trường hợp kẻ xấu vào gây rối, trộm cắp. Đánh giá về hoạt động của “Tổ CCB vì dân” xóm Hồng Hà 2, đồng chí Phan Văn Đô, Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Tân cho biết: “Tổ CCB vì dân” của xóm hoạt động tích cực, đóng góp cho phong trào khu dân cư, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn có sự tham gia của các CCB cùng với các lực lượng chức năng đã được giải quyết nhanh chóng”.

Triển khai mô hình “Tổ CCB vì dân”, Thường trực Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội nhân rộng mô hình. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.682 “Tổ CCB vì dân” với 9.716 thành viên tham gia ở 8 huyện, thành phố. Cụ thể, Vụ Bản có 221 tổ, thu hút 1.586 thành viên; Nam Trực có 101 tổ với 1.265 thành viên; huyện Trực Ninh có 342 tổ, 1.626 thành viên; huyện Ý Yên có 298 tổ, 1.303 thành viên; Mỹ Lộc thành lập được 24 tổ với 120 cán bộ, hội viên CCB tham gia; Giao Thủy có 332 tổ, 1.660 thành viên; Hải Hậu có 175 tổ, 1.225 thành viên; thành phố Nam Định hiện có 189 tổ, thu hút 931 cán bộ, hội viên tham gia. Mỗi “Tổ CCB vì dân” thường có từ 6 thành viên trở lên. Bám sát quy chế, mục đích hoạt động, các “Tổ CCB vì dân” tích cực vận động cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của địa phương; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an ở các địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trọng tâm là phong trào “Ba an toàn” theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân và cán bộ, hội viên không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ; không bao che chứa chấp tội phạm; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không uống rượu bia khi tham gia giao thông, có ý thức phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm…; giữ gìn củng cố mối đoàn kết ở khu dân cư, tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp với các đoàn thể quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Bằng tình cảm, uy tín, trách nhiệm của mình, thành viên các “Tổ CCB vì dân” đã tham gia giáo dục, cảm hóa, giúp cho nhiều đối tượng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Không chỉ tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải, giữ gìn ANTT tại địa bàn quản lý, các “Tổ CCB vì dân” còn đóng vai trò nòng cốt trong phong trào CCB chung tay xây dựng NTM với các công trình mang đậm “dấu ấn CCB”, phục vụ đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Đến nay, các cấp Hội đã vận động hội viên hiến 49.283m2 đất thổ cư, thổ canh xây dựng cơ sở hạ tầng NTM; góp 363.766m2 đất nông nghiệp làm đường nội đồng, đường giao thông nông thôn; tham gia cùng nhân dân các địa phương làm 106,9km đường nội đồng và đường giao thông nông thôn; xây dựng 1.861 nhà văn hóa thôn xóm, tổ dân phố; ủng hộ, tài trợ tiền mặt 25 tỷ đồng; 68.260 ngày công tự nguyện… Đồng thời, các thành viên của tổ cũng là nòng cốt tích cực tham gia phong trào ngày “Thứ bảy, Chủ nhật xanh” và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan NTM sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thời gian tới, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn, tập huấn cho tổ viên “Tổ CCB vì dân” về nội dung, phương pháp hoạt động đặc biệt là các đồng chí tổ trưởng, tổ phó; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động của “Tổ CCB vì dân”. Vận động cán bộ, nhân dân ở các khu dân cư chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua của địa phương. Tập trung giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, khiếu kiện. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho mỗi xóm làng, người dân./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên