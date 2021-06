Nam Trực tập trung các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Vi phạm phức tạp

Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trực đang được tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo kết nối với mạng lưới giao thông của tỉnh và các địa phương khác. Trên địa bàn huyện có 2 tuyến Quốc lộ 21, 21B với tổng chiều dài 22,78km đã được nâng cấp thảm bê tông nhựa đạt tiêu chuẩn cấp IV, III đồng bằng; hệ thống đường tỉnh dài 44,99km (gồm các tuyến 490C dài 15,69km; 485B dài 8km; 487 dài 10km và 487B dài 11,3km); đường huyện: 41,5km, hệ thống đường trục xã 160,2km. Hệ thống giao thông đường thủy gồm sông Đào và sông Hồng với 11 bến khách ngang sông (sông Đào 3, sông Hồng 8).

Công an huyện Nam Trực phát hiện, xử phạt vi phạm và yêu cầu tự phá hủy phương tiện hết niên hạn sử dụng, tự ý cải tạo để đưa đón học sinh (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi khi hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển thì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên địa bàn huyện cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp: tình trạng vi phạm tái lấn chiếm hành lang ATGT như: khu vực cầu Vòi trên tuyến Quốc lộ 21B; một số khu vực tại thị trấn Nam Giang trên tuyến đường tỉnh 490C; khu vực bán bánh mỳ tại xã Nam Toàn và các hộ kinh doanh phế liệu xã Nam Mỹ trên tuyến Quốc lộ 21; đổ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng bừa bãi trên lề các tuyến đường; xe ô tô khách, xe tải, xe taxi dừng đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè khu vực trung tâm huyện (tại địa bàn thị trấn Nam Giang và Nam Dương), dừng lại nhận hàng và trả hàng trên Quốc lộ 21B tại khu vực cầu Vòi, dừng lại mua bán bánh mỳ khu vực Nghĩa An, Nam Toàn không đúng nơi quy định, gây mất ATGT và mất mỹ quan. Tình trạng chợ cóc tại cổng các công ty có đông công nhân gây ách tắc giao thông vào các giờ tan ca như: Công ty TNHH YAMANY trên tuyến đường tỉnh 487B thuộc địa phận xã Nam Hồng, Công ty Vietpan Pacific trên tuyến đường tỉnh 490C, địa phận xã Đồng Sơn... Tình trạng dựng rạp đám cưới, đám hiếu, phơi nông sản, buôn bán hàng hóa, đậu xe dưới lòng đường vẫn còn diễn ra ở một số nơi dọc theo các tuyến đường tỉnh 485B, 487...

Giải pháp đồng bộ

Trước tình hình đó, để lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý hành lang ATGT trên địa bàn, UBND huyện Nam Trực đã xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. UBND huyện, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng văn hoá giao thông như: Không sử dụng bia, rượu khi điều khiển các phương tiện giao thông; khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm, phải có giấy phép lái xe, không chở quá số người quy định, không lạng lách đánh võng… Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch triển khai Năm ATGT 2021; yêu cầu học sinh tự giác chấp hành quy tắc giao thông: đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe điện khi tham gia giao thông đối với học sinh từ 6 tuổi trở lên; ký cam kết giữa nhà trường, cha mẹ học sinh, học sinh và công an tại địa phương trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Tiếp tục triển khai bộ tài liệu “Văn hóa giao thông” cho học sinh tiểu học, THCS; tổ chức tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2020-2021 cho học sinh THCS; triển khai nhân rộng mô hình “tuyến đường giao thông”, “cổng trường ATGT”. Ký cam kết không vi phạm trật tự công cộng, hành lang ATGT, không lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán vật liệu, hàng hóa đối với các đối tượng như: các hộ dân sinh sống ven đường, các cơ sở, các doanh nghiệp kinh doanh ở ven đường, chủ các phương tiện cơ giới… Đẩy mạnh các phong trào quần chúng tham gia giữ gìn đảm bảo trật tự hành lang ATGT như: duy trì ngày chủ nhật xanh (đầu các tháng) ra quân kết hợp giải toả vi phạm hành lang giao thông gắn với dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, các tuyến sông, kênh đảm bảo sạch, đẹp. Huyện trích ngân sách hỗ trợ các xã, thị trấn có tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh đi qua với số tiền 5 triệu đồng/km. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Đảng ủy các xã, thị trấn đều có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự hành lang ATGT. Ban ATGT các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết không vi phạm trật tự hành lang ATGT: không lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán vật liệu, hàng hóa đối các hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường Quốc lộ 21, 21B; các tỉnh lộ 490C, 487 và trên tuyến đường huyện, đường trục xã. Tiến hành sơn vạch hè đường tại khu vực ngã tư đường S2 và tỉnh lộ 490C; ngã tư đường Lê Đức Thọ và Quốc lộ 21 và khu vực trung tâm thị trấn Nam Giang. Nhờ đó, đã xử lý tương đối triệt để, tạo sự chuyển biến cơ bản về tình trạng xây dựng lều lán, dựng rạp đám ma, đám cưới lấn chiếm lòng đường và kinh doanh buôn bán tại các vị trí nút giao thông như: nút giao cầu Vòi, nút giao đường S2 với đường tỉnh lộ 490C, nút giao giữa Quốc lộ 21B và tỉnh lộ 485B tại xã Nam Hùng. Năm 2020 đã tiến hành bổ sung, thay thế mới 300 cọc tiêu, bổ sung 15 cụm gờ giảm tốc tại các vị trí nút giao giữa đường tỉnh, đường trục huyện với các tuyến đường trục xã, đường tỉnh, quốc lộ, bổ sung và thay thế 50 biển báo hiệu đường bộ các loại. Các vị trí cổng trường học đều được xây dựng phần vỉa hè tạo cảnh quan và an toàn cho phụ huynh đưa đón học sinh như tại thị trấn Nam Giang, xã Nam Hoa, xã Nam Thanh, xã Nam Tiến, xã Đồng Sơn,...

Để góp phần đảm bảo trật tự ATGT, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT; phát hiện sớm các trường hợp dựng rạp tổ chức đám hiếu, hỷ, khai trương cửa hàng… lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông để có biện pháp ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát; mở các đợt cao điểm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện huy động sự phối hợp các lực lượng cảnh sát khác tham gia bảo đảm an toàn và giao thông thông suốt. Ban ATGT huyện yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Đài Phát thanh huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn phân công, phân giao đoạn, tuyến, địa bàn cho các tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm tuyên truyền, quản lý về trật tự ATGT nhằm phát hiện vi phạm và nhắc nhở chấn chỉnh khắc phục kịp thời./.

Bài và ảnh: Thành Trung