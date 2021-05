Trực Nội cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

Là xã thuần nông, đời sống người dân còn gặp khó khăn nhưng với sự nỗ lực và nhiều cách làm sáng tạo, năm 2014 xã Trực Nội (Trực Ninh) đã được công nhận đạt chuẩn NTM; đến năm 2021 xã tiếp tục hoàn thành các tiêu chí để được công nhận danh hiệu xã NTM nâng cao.

Nông thôn mới xã Trực Nội.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2014, cán bộ và nhân dân xã Trực Nội tiếp tục thực hiện 19 tiêu chí của xã NTM nâng cao. Để người dân hiểu rõ xây dựng NTM là công việc thường xuyên liên tục nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như phát triển cơ sở vật chất, xã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động người dân vào cuộc. Các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để mọi người dân cùng tham gia hưởng ứng, nhất là phong trào “Cả nước chung tay xây dựng NTM”. Tiêu biểu như Hội Nông dân triển khai phong trào thi đua “Gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi”, vận động hội viên thu gom chất thải ngoài đồng, thành lập các câu lạc bộ thi đua sáng tạo, sản xuất giỏi. Hội LHPN xã với phong trào “5 không, 3 sạch”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, hội viên giúp nhau làm kinh tế, cùng nhau thoát nghèo. Hội Phụ nữ xã là nòng cốt trong công tác trồng và chăm sóc bảo vệ các tuyến đường hoa, các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đoàn Thanh niên phát huy tinh thần xung kích đi đầu trong bảo vệ an ninh, tham gia phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Hội Người cao tuổi xã khuyến khích, động viên con cháu tham gia chương trình NTM nâng cao. Hội Cựu chiến binh xã triển khai phong trào cựu chiến binh gương mẫu phát triển kinh tế, xây dựng trang trại, gia trại, các mô hình sản xuất, bảo vệ an ninh trật tự... Qua công tác tuyên truyền, đã giúp người dân địa phương thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khơi dậy tính chủ động, biến chương trình xây dựng NTM nâng cao thành phong trào sâu rộng. Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo phát triển ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân để tạo nền tảng bền vững cho xây dựng NTM nâng cao. Trong sản xuất nông nghiệp, xã xây dựng 3 cánh đồng lớn trồng lúa với diện tích 150ha, áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm và áp dụng cơ giới hóa hầu hết các khâu làm đất, thu hoạch, phun thuốc bảo vệ thực vật. Trên địa bàn xã có chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản giữa HTX với Công ty TNHH Cường Tân, sản lượng liên kết bình quân khoảng 90 tấn/năm. Xã có HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Trực Nội hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa giữa các hộ dân và Công ty TNHH Cường Tân. Hoạt động chăn nuôi của xã cũng phát triển mạnh với 16 gia trại quy mô vừa và nhỏ. Khu vực chăn nuôi của các hộ dân phải có hầm bi-ô-ga xử lý chất thải, nước thải trước khi thải vào hệ thống thu gom tập trung của khu dân cư nên hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường. Hoạt động thương mại, dịch vụ, ngành nghề nông thôn của xã có bước phát triển mạnh.

Với 6 doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn, đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động trong xã. Tiêu biểu như doanh nghiệp may Quyết Tiến tạo việc làm cho 300 lao động, Công ty May Duy Minh thu hút khoảng 4.500 lao động… Từ sự phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của xã được nâng cao, hiện đạt 55,5 triệu đồng/người/năm. Từ năm 2015 đến nay, xã đã huy động được 35 tỷ 450 triệu đồng cho xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, người dân địa phương đóng góp 13 tỷ 250 triệu đồng, người con xa quê tài trợ 16 tỷ 400 triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, tự đầu tư công trình phụ và nhà ở khang trang theo tiêu chí số 4 về “Nhà ở dân cư”... Đến nay, xã thường xuyên duy tu, bảo trì, nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; trong đó nâng cấp 4km đường giao thông thôn, xóm và 6km đường giao thông nội đồng với tổng trị giá 5,4 tỷ đồng; 19 tuyến đường có dải cây xanh, 52 tuyến đường có điện chiếu sáng, 11 tuyến đường được trồng hoa ở 2 bên đường. Định kỳ 2 lần/tháng, xã tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn, kết hợp trồng và chăm sóc cây xanh, trồng hoa ở lề đường. Hàng tuần các thôn, xóm huy động nhân dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình, vườn tược đem lại cảnh quan môi trường thân thiện. Cơ sở vật chất văn hóa của xã nằm trong tốp đầu của huyện với trung tâm văn hóa, thể dục thể thao thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp lễ, tết. Năm 2020, xã tổ chức 6 cuộc tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, 2 cuộc liên hoan hội diễn văn nghệ quần chúng, tổ chức 2 cuộc thi đấu thể thao, thường xuyên duy trì hoạt động của 3 câu lạc bộ văn nghệ.

Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và với sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xã Trực Nội đã cơ bản hoàn thành xây dựng “Xã NTM nâng cao”./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh