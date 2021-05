Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền cho ngày bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước cần sự thông tin, tuyên truyền rộng khắp để mọi người dân biết và tham gia đúng quy định. Xác định rõ mục đích, ý nghĩa của công tác tuyên truyền góp phần tạo nên thắng lợi của cuộc bầu cử ở tỉnh ta, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đã tập trung triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, cổ động phong phú, đa dạng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, TUV, Giám đốc Sở VH, TT và DL cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TBTT của Tiểu ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tỉnh, Sở VH, TT và DL đã thành lập Ban tổ chức tuyên truyền của Sở, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, hướng dẫn các địa phương thực hiện kẻ vẽ, dàn dựng các cụm tranh cổ động, chăng treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, pa nô, áp phích; tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động ở các xã, phường, thị trấn, các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách cử tri và những người ứng cử; hướng dẫn cán bộ văn hóa cơ sở trang trí, khánh tiết các khu vực bỏ phiếu... Sở VH, TT và DL thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động của các địa phương, đơn vị.

Đường Vị Hoàng (thành phố Nam Định) rực rỡ cờ hoa chào mừng Ngày bầu cử. Ảnh: Viết Dư

Nhằm kịp thời cung cấp các tư liệu, hình ảnh liên quan tới công tác tuyên truyền cuộc bầu cử, ngay từ đầu tháng 3-2021, Sở VH, TT và DL đã giao Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh tập trung sáng tác 12 mẫu tranh cổ động, 11 nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, 2 mẫu tranh trang trí trong và ngoài khu vực bỏ phiếu đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ quy định tại Thông tư số 01/TT-BNV và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm thường xuyên dùng xe tuyên truyền trên các tuyến đường, phố địa bàn thành phố Nam Định. Cùng với việc sáng tác các mẫu tranh, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh đã chủ động biên tập các bài viết để gửi cho các địa phương tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, thông tin lưu động tại cơ sở; tổng hợp, phát hành trên 200 đĩa CD “Ca khúc và hỏi đáp pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” với 10 ca khúc, 63 câu hỏi đáp theo tài liệu hướng dẫn tuyên truyền do Sở Tư pháp cung cấp. Công tác trưng bày, triển lãm được Sở VH, TT và DL quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ngày 14-5, tại tiền sảnh Nhà văn hóa 3-2 tỉnh (thành phố Nam Định), Sở VH, TT và DL đã khai mạc Triển lãm Tranh cổ động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với 63 tranh cổ động. Đây là các tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về cuộc bầu cử do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH, TT và DL) tổ chức nhằm truyền tải đến người xem những chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về cuộc bầu cử năm nay, những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ… Tại các tuyến đường phố lớn trên địa bàn thành phố Nam Định, khu vực trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cửa ngõ giao thông quan trọng trong tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh đã xây dựng các cụm pa nô, tranh cổ động, chăng treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích, cờ, phướn các loại… Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành việc thi công 3 cụm tranh cổ động (kích thước 3,6m x 15m), lắp dựng 30 hộp tranh trang trí và treo 500 cờ chuối tại khu vực hồ Vị Xuyên và khu vực trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 10 tranh cụm cổ động (kích thước 4,1m x 15m) tại địa bàn các huyện: Xuân Trường, Ý Yên, Nam Trực, Mỹ Lộc và các nút giao thông quan trọng khu vực xã Lộc An, Quốc lộ 10, các cửa ngõ vào thành phố Nam Định; chăng treo trên 300m2 băng rôn, lắp dựng 450m2 pa nô, khẩu hiệu trên địa bàn toàn thành phố.

Ở các địa phương trong tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện đã thực hiện tốt việc tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 200 cụm tranh cổ động, kẻ vẽ, in ấn 20 nghìn m2 pa nô, chăng treo trên 7.000 băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức treo và vận động nhân dân treo hàng chục vạn cờ Tổ quốc và cờ phướn các loại. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5), 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5)... Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan theo hình thức truyền thống, nhiều địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền, vừa góp phần lan tỏa khí thế tưng bừng, phấn khởi tới các tầng lớp nhân dân vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: huyện Vụ Bản điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc thi thông tin tuyên truyền lưu động, diễu hành cổ động bằng xe cơ giới trên phạm vi toàn huyện bằng hình thức trang trí pa nô, khẩu hiệu, loa phát thanh trên xe thông tin lưu động và đồng loạt ra quân diễu hành trong cùng một thời điểm; huyện Nam Trực phát động phong trào cán bộ, đảng viên gương mẫu tự nguyện ủng hộ mua sắm cờ phướn phục vụ công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong ngày bầu cử…

Cùng với các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, Sở VH, TT và DL đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn chủ động xây dựng kế hoạch, dàn dựng các tiết mục nghệ thuật có nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước…; tích cực luyện tập, sẵn sàng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử phục vụ nhân dân sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát và được sự cho phép của UBND tỉnh.

Với tinh thần chủ động, sẵn sàng chào đón Ngày hội lớn - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, ngành VH, TT và DL cùng với các ngành, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cổ động, góp phần lan tỏa khí thế tưng bừng của ngày hội toàn dân tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân./.

Khánh Dũng