Giao Thủy đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Những năm qua, huyện Giao Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP). Qua đó đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc.

Kiểm tra công tác huấn luyện dân quân, tự vệ tại thị trấn Quất Lâm năm 2021.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cơ quan quân sự các cấp trong huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP, QSĐP. Trong đó tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) huyện duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn đại hội Đảng bộ các cấp, các ngày lễ, tết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT) huyện: Thu thập, điều tra bổ sung, hoàn thiện các số liệu địa lý quân sự phục vụ cho quy hoạch xây dựng các công trình trong KVPT huyện; đánh giá kết quả thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2011-2020; báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo; tiếp nhận bàn giao trường bắn Giao Xuân, bàn giao mặt bằng xây dựng dự án điểm tựa tại Cồn Lu; thực hiện tốt công tác quản lý đất quốc phòng, công trình quốc phòng, hệ thống các mốc khống chế pháo binh mới được bổ sung trên địa bàn huyện. Đến nay, cơ quan quân sự các cấp trong huyện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ, văn kiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo đúng mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên. Thường xuyên tổ chức luyện tập theo các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu đã xây dựng, xử trí có hiệu quả mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Xây dựng triển khai thực hiện Đề án “Diễn tập khu vực phòng thủ huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn giai đoạn 2020-2025”. Thành lập, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự huyện theo Nghị định số 02/2019/NNĐ-CP, ngày 2-1-2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của LLVT huyện và đối với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP: Làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Tổng tham mưu, Quân khu kiểm tra kết quả công tác quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng công trình huấn luyện, chiến đấu từ năm 2016-2020. Kiểm tra kết quả thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP đối với Đảng ủy xã Bình Hòa, Giao Yến... Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) huyện chủ động triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo Luật Giáo dục QP-AN. Năm 2020, huyện đã tổ chức phổ biến kiến thức QP-AN cho 157 tăng, ni và tín đồ phật tử; 369 đồng chí là bí thư chi bộ, xóm trưởng, tổ trưởng tổ dân phố... Chỉ đạo phổ biến kiến thức QP-AN cho các đối tượng mở rộng (dân quân, tự vệ, ngư dân, công nhân…) ở 22 xã, thị trấn với trên 3.600 lượt người tham gia; tổ chức giáo dục kiến thức QP-AN cho 6.266 lượt học sinh theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông qua nội dung giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức QP-AN cho các đối tượng đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường QP-AN ở địa phương, cơ sở.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được tổ chức chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình các bước theo Luật Nghĩa vụ quân sự, bàn giao 278 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu; chỉ đạo các xã, thị trấn xử lý nghiêm 617 trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự; thu 634,7 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước. Trong công tác kiểm tra, huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; quân số tham gia huấn luyện luôn đạt 97% trở lên; kết quả kiểm tra các nội dung: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78% đạt khá, giỏi.

Đặc biệt, năm 2020 Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn như: Xây dựng khu cách ly tập trung bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh COVID-19. Đưa, đón 36 công dân trên địa bàn đi cách ly tại Khu cách ly tập trung của tỉnh; 350 công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước tới các Trung tâm cách ly của tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam... bảo đảm an toàn.

Đồng chí Thượng tá Tạ Văn Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy, LLVT huyện đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QP, QSĐP; hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP và hoạt động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020, LLVT huyện đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn