Giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên luôn được Tỉnh Đoàn phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Tỉnh Đoàn phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Xác định phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo các chủ đề, chủ điểm của từng tháng. Hàng năm, Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức cho gần 100 nghìn đoàn viên, thanh niên học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tổ chức gần 2.000 đợt hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thu hút gần 100 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia dưới nhiều hình thức như hội trại, hành trình về nguồn, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, thăm các khu di tích lịch sử… Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên tiếp tục được duy trì. Trong 10 năm trở lại đây đã thu hút hơn 400 nghìn lượt đoàn viên tham gia; xây dựng mới 42 tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách thiết thực phục vụ tuổi trẻ. Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tới 100% các đơn vị, huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thi… để phổ biến những nội dung pháp luật liên quan đến cuộc sống như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bộ Luật lao động, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ môi trường, pháp lệnh cải cách hành chính… Trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến những điều khoản liên quan trực tiếp đến thanh thiếu niên, góp phần làm chuyển biến ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; ngăn ngừa và từng bước giảm thiểu vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn chú trọng tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức. Đoàn Thanh niên tỉnh phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch “Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh phong trào phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” được tổ chức dưới các hình thức như: mở lớp học, các buổi tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tổ chức 10 buổi tập huấn cho 2.000 lượt bí thư, phó Bí thư các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn; các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền về pháp luật và cán bộ phong trào cơ quan Tỉnh Đoàn. Tổ chức trên 40 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện, thu hút trên 30 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015, 2017-2020”; Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” và Đề án phòng, chống bạo lực học đường trong giai đoạn 2010-2015, 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh. Tỉnh Đoàn phối hợp với Đài PTTH tỉnh truyền hình trực tiếp Chương trình: Tọa đàm với chủ đề “An toàn mọi lúc hạnh phúc mọi nơi”; Chương trình “Tuổi trẻ Nam Định tham gia xây dựng nếp sống đô thị, chung tay xây dựng nông thôn mới”; Tạp chí Thông tin thanh niên được phát sóng định kỳ 1số/tháng với thời lượng 60 phút/số được đoàn viên, thanh niên theo dõi. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn tổ chức tọa đàm “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định trong thời kỳ mới” giữa các cựu chiến binh với Đoàn Thanh niên tỉnh. Ở các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đồng loạt triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, thu hút trên 70 nghìn đoàn viên, thanh niên, đội viên tham gia. Đoàn Thanh niên các trường học đã có nhiều sáng tạo khi triển khai phong trào “Khi tôi 18”; tiêu biểu như: Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong duy trì hiệu quả hệ thống báo bảng “Tuổi mây”, tổ chức chuyên mục đầu tuần với các chủ đề: An toàn giao thông, Ký ức anh hùng, Văn hóa dân gian,… Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo với chương trình phát thanh “Tuổi trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng và tương lai của chính mình”. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thu thập thông tin trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và xây dựng báo cáo nhanh về việc nắm bắt thông tin qua một số kênh thông tin báo chí của Đoàn và Dư luận xã hội trong thanh niên hàng tuần; báo cáo nhanh tình hình tư tưởng thanh niên hàng tháng, hàng quý gửi Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy… Các cấp bộ Đoàn đã chủ động nắm bắt các chủ trương của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn và cấp ủy địa phương để tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị về tình hình biển Đông, xếp hình bản đồ Việt Nam tại các trường học, đồng thời nắm bắt, định hướng kịp thời tư tưởng của đoàn viên, thanh niên không để xảy ra hiện tượng biểu tình, tụ tập đông người dễ bị thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng…

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giúp đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nâng cao nhận thức đúng đắn về pháp luật, qua đó hình thành ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật”, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Văn Huỳnh