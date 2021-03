Tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm trên tuyến biên phòng

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh quản lý 72km bờ biển trải dài ở 19 xã, thị trấn của 3 huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Những năm qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới biển của tỉnh cơ bản ổn định, song trên biển, một số tàu cá của nước ngoài có lúc vào sâu trong vùng biển của tỉnh đánh bắt trộm hải sản; vẫn còn tình trạng ngư dân sử dụng điện khai thác thủy sản trái phép. Bên cạnh đó, trên địa bàn biên phòng, hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, đã hình thành các đường dây ma túy liên tỉnh, đưa ma túy với số lượng lớn về địa bàn tiêu thụ..., ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm triển khai phương án đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường phối hợp với các ngành, các địa phương và các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ bình yên địa bàn tuyến biển của tỉnh. Đại tá Vũ Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên phòng, các đơn vị BĐBP tỉnh thường xuyên phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm cho nhân dân khu vực biên giới biển, xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT trên địa bàn biên phòng và trên biển. Đồng thời chú trọng nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp biên phòng, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; duy trì việc phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng Công an, Quân sự làm tốt công tác nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, chủ động, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả”. Theo đó, các đơn vị BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; thường xuyên duy trì công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng trên địa bàn đứng chân về tình hình hoạt động của các loại tội phạm để xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ phối hợp đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị biên phòng đã làm tốt công tác phối hợp, tham mưu xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ tự quản về ANTT và tổ tự quản tàu thuyền an toàn đối với các phương tiện hoạt động trên khu vực cửa sông, đầm bãi và trên tuyến biển. Đến nay, các đồn biên phòng đã vận động thành lập được 150 tổ tự quản an ninh trật tự với 417 thành viên, 35 tổ tàu thuyền an toàn với 1.845 thành viên và 24 tổ an ninh tự quản khu vực đầm bãi và bến neo đậu tàu thuyền với 631 thành viên tham gia. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) cho biết: “Từ nhiều năm nay, thị trấn Thịnh Long đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là trong thực hiện mô hình an ninh tuyến biển. Lực lượng biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an thị trấn Thịnh Long duy trì việc tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới biển, nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT, xây dựng các kế hoạch phối hợp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững bình yên địa bàn. Tình hình ANTT ở thị trấn Thịnh Long trong những năm qua luôn được đảm bảo ổn định và giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Hoạt động của các tổ an ninh tự quản đã góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới phát triển sâu rộng. Hàng năm, thành viên các tổ tự quản an ninh trật tự và nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị về tình hình ANTT và hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển để lực lượng chức năng BĐBP tỉnh xây dựng phương án và các kế hoạch nghiệp vụ phối hợp đấu tranh hiệu quả... Với việc chủ động và triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với chính quyền địa phương và các lực lượng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo ANTT khu vực biên giới biển. Trong 5 năm qua, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tập trung 21 đợt cho 3.100 lượt người dân ở 19 xã, thị trấn biên phòng; đấu tranh kết thúc 8 chuyên án, 122 kế hoạch nghiệp vụ với các loại tội phạm, thu 10 bánh và 150 gam heroin, 21.400 viên và 218 gam ma túy tổng hợp, 160kg pháo nổ các loại; xử phạt vi phạm hành chính 278 vụ, 519 đối tượng, thu 2,6 tỷ đồng... Những kết quả đó đã góp phần giữ vững ANTT, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn biên phòng.

Thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai nhiều biện pháp duy trì công tác phối hợp với các lực lượng, tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình trên biển, địa bàn, giải quyết các vụ việc có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tích cực tham gia đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn ANCT-TTATXH trên khu vực biên giới biển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy