Nâng cao chất lượng thanh tra kinh tế - xã hội

Với việc đổi mới mạnh mẽ phương pháp công tác thanh tra kinh tế - xã hội, thời gian qua ngành Thanh tra tỉnh đã giúp các địa phương, đơn vị phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong quản lý kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước ở địa phương.

Cán bộ Thanh tra tỉnh cập nhật dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu Thanh tra tỉnh.

Để nâng cao chất lượng thanh tra kinh tế - xã hội, ngành Thanh tra tỉnh tập trung triển khai công tác thanh tra theo các chuyên đề sát với tình hình thực tế, đưa hoạt động theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra vào nền nếp. Đội ngũ cán bộ thanh tra chủ động rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra, thủ trưởng cơ quan cùng cấp để thực hiện việc đôn đốc theo đúng quy định; tiến hành cập nhật dữ liệu về các cuộc thanh tra từ năm 2019 đến năm 2020 vào cơ sở dữ liệu thanh tra, giúp cho Thanh tra tỉnh quản lý toàn bộ hoạt động thanh tra từ khâu xây dựng kế hoạch, quá trình tổ chức thực hiện đến theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, thực hiện Văn bản 545/UBND-VP8 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, giãn các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, toàn ngành đã giãn các cuộc thanh tra chưa thật sự cần thiết, không thực hiện thanh tra ngoài kế hoạch. Đối với các cuộc thanh tra cần tiến hành đã tổ chức khảo sát trước khi ban hành quyết định thanh tra, ngành Thanh tra chỉ tiến hành khi xác định có hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, toàn ngành đổi mới mạnh mẽ phương pháp tiến hành cuộc thanh tra từ chỗ chủ yếu làm việc tại đơn vị được thanh tra sang thu thập tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung thanh tra và tập trung nghiên cứu hồ sơ, tài liệu tại cơ quan thanh tra nên đã giảm thiểu thời gian làm việc tại đơn vị được thanh tra, đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, đồng thời vẫn triển khai các cuộc thanh tra bình thường. Ngoài ra, cán bộ Thanh tra tăng cường ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động nghiệp vụ. Điển hình là việc thanh tra về quản lý, sử dụng quỹ BHYT đã sử dụng máy vi tính để giúp quét toàn bộ biểu 79, 80 quyết toán chi phí khám chữa bệnh; từ đó đã phát hiện triệt để các trường hợp thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh sai quy định. Từ năm 2020 đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 356 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, đã phát hiện các sai phạm và xử lý về kinh tế với số tiền trên 29 tỷ 800 triệu đồng; trong đó xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước trên 22 tỷ 951 triệu đồng; thu hồi về quỹ BHYT trên 2 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 2 tỷ 103 triệu đồng; đề nghị cấp có thẩm quyền khi phê duyệt quyết toán công trình giảm trừ trên 207 triệu đồng, giảm trừ quyết toán kinh phí khám chữa bệnh trên 724 triệu đồng, yêu cầu trích bổ sung nguồn cải cách tiền lương trên 1 tỷ 819 triệu đồng; đồng thời tịch thu một số tang vật vi phạm hành chính. Nổi bật là lĩnh vực thanh tra hành chính, ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 111 cuộc thanh tra tại 253 cơ quan, đơn vị; đã ban hành kết luận thanh tra 83 cuộc; trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 27 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: Xây dựng cơ bản; Quản lý và sử dụng đất đai; Quản lý và sử dụng tài chính ngân sách; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ trong công tác quản lý Nhà nước; Thực hiện pháp luật thuế của các doanh nghiệp trên địa tỉnh; Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng. Trong đó đã tiến hành thanh tra quản lý chuyên đề diện rộng về quản lý, sử dụng quỹ BHYT và đấu thầu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng đối với 10 Trung tâm y tế huyện, thành phố và 7 bệnh viện. Qua thanh tra đã phát hiện những khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được thanh tra để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh khắc phục, nhằm năng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, ban hành một số văn bản về quản lý Nhà nước nhằm khắc phục các thiếu sót sơ hở. Đã phát hiện kiến nghị xử lý trên 29 tỷ 660 triệu đồng tiền sử dụng sai. Chánh Thanh tra tỉnh đã quyết định thu vào tài khoản tạm giữ trên 22 tỷ 811 triệu đồng, giảm trừ khi quyết toán kinh phí khám chữa bệnh 724,97 triệu đồng, thu hồi về quỹ BHYT trên 2 tỷ đồng; đề nghị Cục Thuế tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế 1 tỷ 453,67 triệu đồng. Thanh tra tỉnh đã chuyển 1 hồ sơ có dấu hiệu phạm tội cho Cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét khởi tố vụ án hình sự. Thanh tra các huyện, thành phố đã tiến hành 84 cuộc thanh tra; qua đó đã phát hiện, kiến nghị xử lý, thu hồi cho ngân sách Nhà nước 140,27 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ quyết toán là 8,37 triệu đồng. Trong thanh tra chuyên ngành, Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 245 cuộc thanh tra đối với 256 lượt cơ quan, đơn vị. Nội dung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: Công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên, khoáng sản; hoạt động sư phạm, nhà giáo; công tác quản lý tài chính, ngân sách, hoạt động của các tổ chức tín dụng; công tác xây dựng cơ bản; duy tu, sửa chữa cầu đường bộ tại các huyện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hành nghề y, dược và thẩm mỹ ngoài công lập, vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động bưu chính; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; kinh doanh các dịch vụ văn hóa và tổ chức lễ hội. Qua thanh tra phát hiện 4 tỷ 917,59 triệu đồng sử dụng sai; đã ban hành quyết định thu hồi về ngân sách các cấp 2 tỷ 615,31 triệu đồng; đề nghị cấp có thẩm quyền khi phê duyệt quyết toán công trình giảm trừ 199,176 triệu đồng: xử phạt vi phạm hành chính 2.103,11 triệu đồng; yêu cầu trích bổ sung nguồn cải cách tiền lương 1.819,102 triệu đồng; tịch thu nhiều phương tiện, tang vật vi phạm hành chính khác...

Đồng chí Vũ Minh Lượng, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Thời gian tới ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thanh tra kinh tế - xã hội theo hướng tăng cường thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội đang quan tâm nhằm phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị thủ trưởng các cấp, các ngành chấn chỉnh, khắc phục đồng thời kiên quyết xử lý sai phạm nhằm lập lại trật tự trong quản lý Nhà nước; kiên quyết xử lý triệt để chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Khắc phục triệt để yếu kém trong ban hành kết luận thanh tra. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc của ngành Thanh tra. Thường xuyên cập nhật dữ liệu các cuộc thanh tra, kiểm tra vào hệ thống cơ sở dữ liệu Thanh tra tỉnh nhằm quản lý toàn diện hoạt động thanh tra trên địa bàn toàn tỉnh từ khâu ban hành kế hoạch thanh tra, thực hiện các cuộc thanh tra đến việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho cán bộ thanh tra nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng