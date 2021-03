Giao Thủy chung tay xoa dịu nỗi đau chất độc da cam/dioxin

Huyện Giao Thủy hiện có tổng số 2.143 nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang hưởng chế độ, trong đó có 1.840 người là nạn nhân trực tiếp, 303 người là nạn nhân gián tiếp. Đa số nạn nhân đều sức khỏe yếu; nhiều gia đình có con, cháu bị dị dạng, dị tật, không thể tự chăm sóc bản thân, tự chủ sinh hoạt hàng ngày. Để góp phần xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã cùng các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội trong và ngoài huyện đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Nam Định thăm, tặng quà gia đình ông Lê Văn Vỹ - xóm 8, xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, có 3 thế hệ bị nhiễm chất độc da cam.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã tích cực triển khai nhiều phong trào, hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, giúp đỡ gia đình hội viên vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống; tiêu biểu như phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì nạn nhân chất độc da cam”, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể của huyện huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống cho các nạn nhân. Hội đã phối hợp với các trường học giáo dục cho học sinh lòng nhân ái, yêu thương, chia sẻ với các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và người khuyết tật. Tuyên dương những tấm gương nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó vươn lên, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Trong năm 2020, toàn huyện đã vận động các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 ngôi nhà, tặng quà trong dịp lễ, tết, khám chữa bệnh với số tiền 730 triệu đồng. Thông qua việc nắm vững gia cảnh, định kỳ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện rà soát số lượng con của người hoạt động kháng chiến bị dị tật, dị dạng do ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin đề nghị giám định để hưởng các chính sách theo quy định. Bên cạnh đó Hội tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Trong đó tích cực triển khai Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về khắc phục hậu quả chất độc da cam do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Những người bị phơi nhiễm đã đầy đủ hồ sơ được xét và công nhận kịp thời; những nạn nhân chất độc da cam được trợ cấp hàng tháng, hưởng chế độ nghỉ điều dưỡng 2 năm một lần; thực hiện tốt chế độ tuất cho gia đình có nạn nhân mức 61% trở lên khi qua đời. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã dành trên 3,7 tỷ đồng giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam; trong đó đã tu sửa, xây mới 23 ngôi nhà trị giá 355 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 2.800 người với số tiền trên 1 tỷ đồng; tặng 63 xe lăn cho nạn nhân liệt vận động; tặng xe đạp, cấp học bổng cho học sinh nghèo, trợ cấp nạn nhân khó khăn cho gần 230 trường hợp; tặng quà dịp lễ, tết, tặng thẻ BHYT cho hơn 4.500 người nuôi dưỡng nạn nhân nặng với số tiền gần 1,2 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 60 gia đình được vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ hội với số tiền 850 triệu đồng… Nhờ đó có nhiều lượt hội viên được vay vốn phát triển sản xuất thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống, số hội viên thuộc diện hộ nghèo giảm; không có hội viên hoặc gia đình hội viên mắc tệ nạn xã hội. Cùng với sự quan tâm, chăm lo, thực hiện các chế độ, chính sách cho hội viên, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương là hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin có tinh thần tương thân tương ái, chung tay xây dựng quê hương đã hiến hơn 30 nghìn m2 đất làm đường giao thông và đường nội đồng. Điển hình như ông Đoàn Văn Chi ở xã Giao Hà đã hiến 360m2 đất để xây dựng nhà văn hóa xóm.

Thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Giao Thủy tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng về cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhất là các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… tạo mọi điều kiện để họ được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định, phấn đấu để các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có điều kiện vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục huy động các nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân; rà soát danh sách gửi các cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận và chi trả trợ cấp cho các nạn nhân trực tiếp cũng như gián tiếp đủ điều kiện, bảo đảm quyền lợi cho các nạn nhân, góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống./.

Bài và ảnh: Hồng Minh