Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật (VPPL), góp phần trấn áp tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội và xử lý các hành vi VPPL trên địa bàn.

Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Nam Định.

Cùng với chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTP và VPPL, trọng tâm là Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Theo đó, các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bức cung, nhục hình; bảo đảm tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, không để khiếu kiện kéo dài; gây khó khăn, phiền hà cho công dân, cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; chủ động có kế hoạch kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi VPPL, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, đất đai, văn hóa, thông tin, giao thông trật tự, thương mại, thuế, ngân hàng, vệ sinh an toàn thực phẩm, thi hành án hình sự. Các lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức phát động và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thế trận an ninh nhân dân PCTP và VPPL, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, các cấp, các ngành trong tỉnh còn tiến hành rà soát, tham mưu ban hành văn bản và hướng dẫn nghiệp vụ xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, xử lý nghiêm các hành vi VPPL liên quan đến phòng, chống, không để dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh…

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các biện pháp PCTP và VPPL, qua đó đã kịp thời phát hiện các loại tội phạm, hành vi vi phạm hành chính và xử lý đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong đó lực lượng Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; đồng thời chủ động nắm, tham mưu xử lý tình hình, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp công tác trên tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm, góp phần ổn định an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự. Năm 2020, lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 483 vụ phạm pháp hình sự; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Cảnh sát Biển, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy. Trong đó đấu tranh, khám phá 27 chuyên án, triệt xóa 12 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, 1 đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia từ Cộng hòa Liên bang Đức về địa bàn tỉnh bằng đường bưu điện; phát hiện, khởi tố 531 vụ, 581 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 15,7kg ma túy tổng hợp (dạng đá), 10,77kg heroin, 39.340 viên ma túy tổng hợp (dạng thuốc lắc và hồng phiến), hơn 2kg ketamine, 30 gam thuốc phiện, 4 khẩu súng, 63 viên đạn, 2 quả lựu đạn. Xác lập, đấu tranh 10 chuyên án về kinh tế; phát hiện, khởi tố mới 54 vụ, 141 bị can; trong đó có 32 vụ, 38 bị can buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo; 19 vụ, 90 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; xác lập, đấu tranh 1 chuyên án về môi trường; khởi tố 1 vụ, 2 bị can vi phạm các quy định về bảo vệ động vật quý hiếm; 1 vụ, 1 bị can phạm tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên (khai thác cát trái phép trên sông Hồng).

Các cơ quan tư pháp phối hợp, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình, VPPL trong hoạt động tư pháp. Trong các cơ quan tư pháp đã tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, năm 2020 đã tiếp nhận, giải quyết 1.385/1.520 tin, đạt 91,12%, đang giải quyết 135 tin; khởi tố mới 1.126 vụ, 1.427 bị can. Chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được nâng cao, đảm bảo chế độ, chính sách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giam, giữ... Trong công tác xử lý vi phạm hành chính, các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa VPPL, kịp thời phát hiện, xử lý các tố chức, cá nhân vi phạm hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Năm 2020, đã phát hiện 55.711 vụ, việc vi phạm, 57.001 trường hợp, phạt tiền 77,1 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng Công an phát hiện 38.303 vụ, xử lý hành chính 39.959 trường hợp, số tiền phạt 36,9 tỷ đồng; các sở, ngành, đơn vị khác phát hiện 17.408 vụ vi phạm, xử phạt 17.042 trường hợp; chuyển kiến nghị khởi tố 66 vụ, số tiền phạt thu được 40,2 tỷ đồng; số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu 376,7 triệu đồng.

Việc thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác PCTP và VPPL đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Trọng