Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm

Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó đã phát động sâu rộng và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc) tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân trong công tác tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Đồng thời chủ động tham mưu phục vụ cấp uỷ, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm. Các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm và các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên ngành về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lồng ghép thực hiện các phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng”, phong trào xây dựng “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”...; thông qua đó vận động nhân dân nâng cao ý thức “tự quản, tự phòng” và tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn bình yên địa bàn. Trong năm 2020, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức 207 buổi tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm cho trên 5.800 cán bộ, đoàn viên, hội viên; tổ chức ký cam kết thực hiện “Ba không với ma tuý” cho 100% đoàn viên. MTTQ phối hợp duy trì thực hiện mô hình “Khu dân cư tự quản, không tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội” tại 3.320 điểm khu dân cư. Hội Nông dân phối hợp duy trì thực hiện mô hình “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân an toàn” tại 204 điểm khu dân cư. Đoàn Thanh niên phối hợp duy trì thực hiện mô hình “Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin” triển khai tại 422 điểm. Hội Phụ nữ phối hợp duy trì thực hiện mô hình “Quản lý, giáo dục con, em trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội”, “Mẹ giỏi, con ngoan về ANTT” triển khai tại 246 điểm khu dân cư. Hội CCB phối hợp duy trì, củng cố 1.132 “Tổ CCB vì dân” với 6.204 hội viên tham gia ở 7/10 huyện, thành phố… Đặc biệt trước thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý tiềm ẩn những diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, các cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn ma tuý. Trong đó đã coi trọng việc phát động sâu rộng và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy, từng bước xã hội hóa công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ngay từ cơ sở...

Thông qua các mô hình phong trào, nhân dân đã tích cực tham gia vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Hàng năm, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng hàng nghìn nguồn tin liên quan đến tình hình ANTT; trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá nhiều vụ án, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn. Trong năm qua, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 1.174 tin báo tố giác tội phạm; lực lượng Công an tỉnh đã phá 61 chuyên án, triệt xoá 43 ổ nhóm tội phạm với 41 đối tượng; triệt phá 11 đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh và 27 chuyên án ma tuý; khởi tố 76 vụ vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tham nhũng, môi trường; tội phạm hình sự đã được kiềm chế (giảm 6,24% so với năm 2019), không để xảy ra tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen”. Bên cạnh đó, nhân dân đã tích cực tham gia công tác giáo dục, giúp đỡ người có nguy cơ vi phạm pháp luật tại cộng đồng; tham gia công tác hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở; tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện hiệu quả các mô hình, tổ chức tự quản làm ANTT ở cơ sở như: “Tổ tuần tra nhân dân”, “Tổ tự quản về ANTT”, “Tổ hoà giải”, “Đội an ninh tự quản”, “Tổ dân phòng”…; tham gia cùng lực lượng Công an và các ngành, đoàn thể giải quyết thành công trên 80% các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở (giảm 4,5% số vụ việc so với năm 2019)...

Phong trào toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm đã vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao ý thức phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn tệ nạn xã hội. Qua đó đã góp phần xây dựng được thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc, là nền tảng quan trọng giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở./.

Bài và ảnh: Thu Thủy