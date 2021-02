Xuân ấm nghĩa tình

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đồng thời đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng người có công trên địa bàn, mang lại mùa xuân ấm nghĩa tình.

Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng).

Chăm lo đúng, đủ, kịp thời

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh ta có trên 36 nghìn liệt sĩ, hơn 25 nghìn thương binh, 16 nghìn bệnh binh, gần 2.900 bà mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, trên 200 nghìn người được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen về những thành tích, đóng góp xuất sắc trong kháng chiến... Hiện toàn tỉnh có trên 46 nghìn đối tượng chính sách người có công hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với tổng kinh phí gần 87 tỷ đồng/tháng. Việc chi trả trợ cấp thường xuyên và các trợ cấp khác đảm bảo đầy đủ, chính xác đến tận tay đối tượng.

Nhằm đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xã hội hóa công tác chăm sóc người có công, vào các dịp lễ, tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), cùng với cấp ủy, chính quyền, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã tích cực tham gia các hoạt động đi thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2020, các cấp uỷ đảng, chính quyền đã tổ chức thăm, tặng quà cho trên 60 nghìn người có công và thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền trên 41 tỷ đồng… Công tác đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, năm 2020, quỹ đền ơn đáp nghĩa ở 3 cấp đã thu được gần 7 tỷ đồng. Thực hiện công tác mộ liệt sĩ, năm 2020 toàn tỉnh có 41 công trình, nghĩa trang, ghi công, mộ liệt sĩ được xây dựng, tu sửa; với tổng kinh phí gần 34 tỷ đồng. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện khám bệnh, động viên, hỗ trợ trên 800 gia đình người có công bị ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 350 triệu đồng… Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh dự kiến tặng quà cho trên 60 nghìn gia đình chính sách, người có công với tổng số tiền khoảng 18 tỷ đồng. Được sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội, các đối tượng chính sách luôn gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế. Hầu hết các gia đình chính sách người có công trong tỉnh đã ổn định cuộc sống, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở địa phương.

Đảng uỷ, HĐND, UBND và đại diện các đoàn thể chính trị xã hội xã Xuân Trung (Xuân Trường) thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đặm (102 tuổi), xóm 10, xã Xuân Trung.

Những mái ấm nghĩa tình

Về xã Xuân Trung (Xuân Trường), chúng tôi được nghe câu chuyện xúc động kể về sự hy sinh tần tảo của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đặm (102 tuổi). Năm 1952, nghe tin chồng hy sinh, mẹ quyết định không đi bước nữa, vừa nuôi con vừa tiếp tục tham gia công tác phụ nữ tại địa phương. Năm 1968, con trai mẹ hy sinh. Dù mang nặng những vết thương lòng do chiến tranh gây ra nhưng mẹ Đặm tự hào vì sự hy sinh của chồng và con trai đã góp phần mang lại độc lập tự do, sự bình yên cho Tổ quốc. Sống trong ngôi nhà cấp 4 ngày càng xuống cấp, sức khỏe yếu dần theo thời gian, mẹ không còn đủ khả năng kinh phí để cải tạo, sửa chữa. Năm 2014, được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà mới với kinh phí 40 triệu đồng, mẹ Đặm đã yên tâm mỗi khi trời mưa bão, con cháu an tâm công tác mỗi khi xa nhà. Tuy tuổi đã cao, nhưng mẹ Đặm vẫn minh mẫn kể về những lần cán bộ trạm y tế xã đến kiểm tra, thăm khám sức khỏe mẹ kịp thời. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 - đơn vị nhận phụng dưỡng mẹ cũng thường xuyên cử cán bộ đến thăm hỏi, tặng quà, động viên. Đặc biệt, mỗi lần các cháu đoàn viên, thanh niên của xã đến thăm, trò chuyện, mẹ luôn căn dặn các cháu phải ghi nhớ truyền thống, sự hy sinh của các bậc tiền nhân để nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong học tập và cuộc sống.

Không riêng gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đặm được hỗ trợ xây nhà, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đã có trên 7.730 người có công với cách mạng được hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở. Cùng với triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác xã hội hóa tạo nguồn lực hỗ trợ gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn. Trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các địa phương tạo điều kiện cho các hộ gia đình người có công được vay vốn ưu đãi đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; sửa chữa, cải tạo xây dựng nhà ở. Các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh nâng cao hiệu quả phối hợp tổ chức giúp đỡ các hộ gia đình người có công với cách mạng xây dựng, sửa chữa nhà ở. Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở cả 3 cấp vận động được trên 34 tỷ đồng; xây mới 128 nhà tình nghĩa tặng các gia đình người có công với số tiền trên 6,5 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa hơn 184 nhà ở đối với người có công bị hư hỏng, xuống cấp với số tiền hỗ trợ trên 2,6 tỷ đồng…

Tết đến, Xuân về, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đó là nguồn động viên to lớn cả về vật chất, tinh thần sẻ chia với các gia đình người có công mùa xuân mới ấm áp nghĩa tình./.

Bài và ảnh: Viết Dư