Chăm lo Tết cho người lao động

Nhận suất quà Tết trên tay, chị Nguyễn Thị Hồng, ở phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định) đang làm việc tại Công ty cổ phần Lâm Sản, Khu công nghiệp Hòa Xá cho biết: Món quà công ty dành tặng cho chúng tôi thật sự có ý nghĩa. Sự quan tâm của công đoàn cấp trên và công đoàn công ty đã giúp cho người lao động chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn”.

Công đoàn ngành NN và PTNT và Công đoàn Công ty cổ phần Lâm sản (thành phố Nam Định) trao tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phan Hồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: “Tết là thời điểm để tổ chức Công đoàn cùng doanh nghiệp chăm lo đời sống người lao động. Vì vậy, ngoài hỗ trợ kinh phí để công đoàn cơ sở chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, Công ty còn tổ chức các hình thức khen thưởng cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, sản xuất kinh doanh năm 2020, bảo đảm công khai, minh bạch, chú trọng lao động trực tiếp sản xuất. Theo đó, công ty sẽ thưởng cho cán bộ, công nhân, người lao động tháng lương thứ 13; tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn”. Bên cạnh những suất quà, để chăm lo tốt hơn cho người lao động dịp này, nhiều hoạt động thiết thực sôi nổi cũng được tổ chức. Tại Khu đô thị Dệt may Nam Định (thành phố Nam Định), Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” với chủ đề “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” diễn ra từ ngày 22 đến 24-1-2021. Trong thời gian tổ chức chương trình, Công đoàn Dệt may đã trao quà hỗ trợ cho 375 công nhân lao động khó khăn với số tiền 250 triệu đồng; tổ chức 4 chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết. Ngoài ra, “Phiên chợ nghĩa tình” có quy mô 30 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ có uy tín đem đến giới thiệu, tặng và bán nhiều sản phẩm với giá ưu đãi như: quần áo, thực phẩm, các loại sữa, các mặt hàng thiết yếu… để phục vụ người lao động. Gia đình chị Phạm Thị Thu ở đường Nguyễn Văn Trỗi (thành phố Nam Định) có 4 người đều đến phiên chợ để chọn một số quần áo cho hai con nhỏ và một số thực phẩm cần thiết. Chia sẻ với chúng tôi, chị Thu cho biết: “Gia đình tôi thấy phiên chợ có nhiều hoạt động nên đã đến xem, cũng là dịp cuối tuần để cả nhà cùng đi với nhau. Sản phẩm ở đây có giá rẻ hơn nhiều so với bên ngoài, nên tôi cũng mua được một số đồ dùng cho gia đình”.

Năm 2020 mặc dù đại dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của người dân, doanh nghiệp. Với chức năng của mình, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Trong năm 2020, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức trao quà hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, cấp phát miễn phí trên 20 nghìn khẩu trang, hàng nghìn chai nước rửa tay cho người lao động, phát hàng nghìn tờ rơi, phun thuốc sát khuẩn tại những doanh nghiệp đông công nhân lao động; kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch; tích cực tham gia giám sát về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng… Đến nay, toàn tỉnh đã chi trả hơn 2 tỷ 727 triệu đồng hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với chủ đề “Kết nối yêu thương”. Trong chương trình “Tết sum vầy” năm 2021, LĐLĐ tỉnh sẽ trao 1.160 suất quà, mỗi suất trị giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở, tùy theo điều kiện và khả năng của từng cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức “Tết sum vầy”; thăm hỏi, tặng quà, để mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nghèo, khó khăn đều có Tết./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh