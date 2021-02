Nghĩa tình đồng đội

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên, đặc biệt là công tác nghĩa tình đồng đội. Qua đó, tạo động lực giúp các CCB vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hội CCB tỉnh tặng quà cho hội viên khó khăn huyện Mỹ Lộc.

Hàng năm, vào các dịp lễ tết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7…, Hội CCB tỉnh phối hợp với Ban Dân vận, MTTQ và các ngành chức năng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, CCB, cựu quân nhân là thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2020, các cấp Hội CCB tỉnh đã thăm, tặng 4.880 suất quà, trị giá 970,7 triệu đồng cho gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu, hội viên nghèo, cận nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức tang lễ trang trọng cho hội viên từ trần với tổng số tiền 350,4 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn đề xuất nhiều sáng kiến, cách làm hay, cụ thể, thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa như: Xây dựng nhà tình nghĩa; tu sửa nghĩa trang, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ… Phong trào giúp đỡ học sinh là con của các thương, bệnh binh, CCB có thành tích cao trong học tập được các cấp Hội quan tâm. Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức trao quà và phát thưởng khuyến học cho 1.421 con, cháu CCB vượt khó học giỏi với tổng tiền số 406,7 triệu đồng. Riêng Hội CCB tỉnh thưởng 50 triệu đồng cho 50 học sinh. Phong trào xây dựng quỹ “Vòng tay đồng đội” được các cơ sở Hội phát động sâu rộng; từ đó có thêm kinh phí hỗ trợ cho hội viên khó khăn ổn định cuộc sống. Năm 2020, các cấp Hội đã trích 690 triệu đồng từ Quỹ “Vòng tay đồng đội”, vận động các nguồn tài trợ để xây, sửa 33 nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong đó, xây mới 8 nhà, trị giá 255 triệu đồng, sửa chữa 25 nhà, trị giá 435 triệu đồng. Ngoài ra tổ chức Hội còn phát động hội viên ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” đạt 889 triệu đồng; Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” đạt 589,7 triệu đồng, Quỹ Khuyến học đạt 878 triệu đồng…; Các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ tạo điều kiện giúp các CCB, cựu quân nhân được hưởng đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định, giải quyết chế độ mai táng phí cho CCB từ trần theo Nghị định 150 của Chính phủ; phối hợp thẩm định hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62, Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ… Tích cực tham gia thực hiện chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Hội CCB tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB và XH đề nghị UBND tỉnh giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho 12 CCB; phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố chuyển mã BHYT từ KC4 sang CB2 cho 1.040 CCB, nâng tổng số hội viên được chuyển mã là 37.182 CCB; phối hợp với Phòng khám mắt Hà Nội - Nam Định khám cho 245 cán bộ, hội viên Hội CCB ở thành phố Nam Định và đề nghị Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương cho 1.541 đồng chí đủ điều kiện...

Cùng với các hoạt động tình nghĩa, Hội CCB tỉnh đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, động viên cán bộ, hội viên tích cực xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Đến nay, tổng dư nợ do Hội CCB tỉnh quản lý trên 446 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng CSXH trên 364 tỷ đồng; vốn việc làm của Trung ương Hội 670 triệu đồng; vốn của UBND tỉnh 1,63 tỷ đồng, vốn vay của các tổ chức tín dụng khác trên 79,5 tỷ đồng; Quỹ nội bộ gần 34 tỷ đồng… cho hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên CCB đã đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tiêu biểu như: Mô hình trồng quất, cây cảnh của CCB Đoàn Huy Bé, xóm Nam Hùng 1, thôn Ngô Xá, xã Nam Phong (thành phố Nam Định); mô hình VAC của CCB Đỗ Văn Thái, xã Trực Đại (Trực Ninh); mô hình trồng cây cảnh của CCB Trần Quang Khải, khu dân cư Liên Hà 2, phường Lộc Hạ (thành phố Nam Định)… Năm 2020, các cấp Hội còn 302 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 0,28%; 1.670 hộ cận nghèo đạt tỷ lệ 1,54%; hộ có mức sống khá, giàu là 66.155 hộ, đạt 61,23%; có 123 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo. Đặc biệt, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp Hội đã động viên hội viên là chủ các doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại khắc phục khó khăn, duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hiện, toàn tỉnh có 186 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 67 HTX, 16 Tổ hợp tác, 102 trang trại, 2.413 gia trại, 1.223 hộ kinh doanh cá thể do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho 47.143 lao động, trong đó có trên 50% lao động là CCB, cựu quân nhân, con cháu CCB với thu nhập bình quân từ 3,5-5 triệu đồng/người/tháng. Các cấp Hội còn vận động CCB, cựu quân nhân thành lập các câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi để giúp nhau làm giàu.

Với việc đẩy mạnh hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã chung tay cùng với xã hội, các cấp, ngành thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào vì nghĩa tình đồng đội, trong đó tập trung vào các hoạt động: Vận động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình CCB nghèo còn lại. Duy trì hoạt động an sinh xã hội hướng đến những đối tượng là CCB nghèo, người có công và gia đình chính sách trong tỉnh./.

