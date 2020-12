Mỹ Xá xây dựng môi trường an toàn phù hợp với trẻ em

Phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định) hiện có trên 3.900 trẻ từ 0-16 tuổi, trong đó có 1.350 trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Nhằm nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn thương cho trẻ em, những năm qua, UBND phường Mỹ Xá đã triển khai hiệu quả nội dung tiêu chí xây dựng phường phù hợp với trẻ em, qua đó tạo thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện.

Tiết học của các cháu Trường Mầm non Mỹ Xá (thành phố Nam Định).

Đồng chí Lê Thế Mạnh, Chủ tịch UBND phường Mỹ Xá cho biết: Mỹ Xá là địa bàn giáp ranh nội thành, diện tích tự nhiên rộng (6,22ha), dân cư đông đúc (4.685 hộ, 17.263 người), các tuyến đường chính có nhiều phương tiện qua lại như: Giải Phóng, Trần Huy Liệu, Mỹ Xá, Tô Hiến Thành, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Mạnh Đạo, Quốc lộ 10, Quốc lộ 38; Khu công nghiệp Hoà Xá, Cụm công nghiệp An Xá với số lượng công nhân các nơi ở trọ đông, có chợ đêm đầu mối Phạm Ngũ Lão... Bên cạnh đó, Mỹ Xá mới được nâng lên phường (1-9-2019) đang trong quá trình đô thị hóa nên tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ về an ninh trật tự, các lĩnh vực văn hoá - xã hội, trong đó có công tác chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em. Năm 2017, Mỹ Xá triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực dựa vào cộng đồng”. Để triển khai hiệu quả mô hình, UBND xã Mỹ Xá lúc đó phối hợp với Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB và XH) tổ chức tập huấn cho các thành viên Ban chỉ đạo, cộng tác viên tham gia mô hình những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; cách thu thập thông tin, ghi chép sổ sách, quản lý và theo dõi các trường hợp…; kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực. Ngoài ra, cộng tác viên thực hiện mô hình và cha mẹ, người chăm sóc trẻ em ở các hộ nghèo, gia đình có vấn đề xã hội được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại; cách chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực, bị xâm hại tại cộng đồng; UBND phường phối hợp với Phòng LĐ-TB và XH thành phố và Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB và XH) tổ chức gặp mặt, nói chuyện chuyên đề với trẻ em và người chăm sóc trẻ em thuộc hộ nghèo, gia đình có trẻ em có nguy cơ cao bị bạo lực, xâm hại. Công an phường phối hợp với các trường tiểu học, THCS Mỹ Xá lồng ghép nội dung giáo dục về “Phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em” trong các giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khoá. Với cách tuyên truyền dí dỏm qua những câu chuyện hấp dẫn dễ hiểu, các em học sinh đã hiểu rõ hơn về những tác hại của bạo lực học đường và các hành vi xâm hại trẻ em; được trang bị những kiến thức, kỹ năng sống, giáo dục giới tính, cũng như nguy cơ, cách phòng tránh xâm hại và bạo lực. Nhờ đó, thời gian qua phường không có trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bắt cóc, vi phạm pháp luật, nghiện ma túy... Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trong phường về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, huy động cộng đồng tham gia phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ xâm hại, bạo lực trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Bên cạnh đó, phường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em như: khai sinh đúng thời hạn; tất cả trẻ em dưới 72 tháng tuổi đều được cấp miễn phí thẻ Bảo hiểm y tế. Trạm Y tế phường triển khai hiệu quả các chương trình sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em; 99% trẻ em trong độ tuổi được uống vitamin A, cân kiểm tra sức khỏe, sự phát triển của trẻ 2 lần/năm; tuyên truyền, hướng dẫn các bà mẹ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, khai thác nguồn lương thực, thực phẩm sẵn có trong gia đình và cách chế biến thức ăn phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ theo từng độ tuổi. Đến nay, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng của địa phương còn 8,0%...; không có học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn bán trú.

Với mong muốn trẻ em ở phường có sân chơi lành mạnh, cả 13 tổ dân phố đều có nhà văn hoá, trong đó đều dành riêng một phần diện tích cho trẻ em vui chơi một số môn thể thao phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt, phường có 3 sân chơi công cộng ở tổ dân phố Phúc Trọng, Vị Dương và Trung tâm thể dục thể thao phường được trang bị nhiều đồ chơi cho trẻ em như cầu trượt, tường leo núi, xích đu, bập bênh… Tại sân chơi công cộng ở tổ dân phố Phúc Trọng, cháu Lương Minh Tuấn (8 tuổi) đang thỏa thích với những trò chơi vận động hấp dẫn, từ thử sức với trò leo núi, xích đu, đến trò chơi quen thuộc là bập bênh. Anh Lương Văn Tân, bố cháu Tuấn chia sẻ: “Sân chơi công cộng ở tổ dân phố Phúc Trọng là một trong những địa chỉ quen thuộc của tôi và các bậc phụ huynh mỗi khi con tan trường. Nơi đây có nhiều trò chơi an toàn, không gian rộng rãi thoải mái và hoàn toàn miễn phí”. Đồng chí Hoàng Khắc Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết thêm: Những năm qua, phường Mỹ Xá đã làm tốt công tác xã hội hoá các sân chơi công cộng. Năm 2013, Trung tâm Phát triển cộng đồng Nam Định lựa chọn thôn Phúc Trọng (nay là tổ dân phố) triển khai mô hình “Sân chơi công cộng” với diện tích 300m2. Bên cạnh nguồn tài trợ dự án, nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức để hoàn thành sân chơi công cộng với tổng mức đầu tư xây dựng và các thiết bị phục vụ sân chơi khoảng 300 triệu đồng. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, sân chơi công cộng Phúc Trọng đã góp phần làm giảm bớt mối lo về không gian chơi cho trẻ nhỏ, đặc biệt là vào những ngày nghỉ. Bên cạnh tạo không gian vui chơi trẻ em, phường làm tốt công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em ở những nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn như giếng nước được gia cố bằng nắp inox chống trẻ em bị lọt xuống khi ngã; ở các điểm tập trung đông trẻ em có biển báo giao thông “đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua”…

Cùng với đó, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, từ nguồn quỹ và ngân sách, phường tổ chức đi thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, dịp khai giảng năm học mới, Tết Nguyên Đán, tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể thao cho trẻ em trong dịp hè… Dịp tết Nguyên Đán hàng năm, phường duy trì chương trình “Bánh chưng xanh” và phát hàng trăm suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Riêng trong dịp tết Canh Tý 2020, từ nguồn xã hội hoá, phường đã trao tặng 220 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Những năm qua, bên cạnh sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND phường, các cấp đoàn thể chính trị xã hội phường, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu như: anh Phùng Đức Phong, tổ dân phố Phúc Trọng, hàng năm góp quỹ phong trào khuyến học, các hoạt động tổ chức trung thu trên 5 triệu đồng; CLB nữ doanh nhân khu công nghiệp hàng năm tặng từ 30-35 suất quà cho người nghèo, mỗi suất trị giá 500-600 nghìn đồng; nhóm thiện nguyện Thiên Trường nhận trợ cấp hàng tháng cho 5 trẻ em và 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Ban hội tự Chùa Mai Hoa, tổ dân phố Đoài 1 - Mai Xá trong dịp đầu năm học 2020-2021 và Tết Trung thu 2020 đã tổ chức phát quà và học bổng cho 29 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 14 triệu 500 nghìn đồng… Nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND phường và các tổ chức từ thiện đã vươn lên học giỏi như các em: Hoàng Thị Duyên, tổ dân phố Thắng, học sinh lớp 10 văn 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Bảo Ngọc, học lớp 4, Trường Tiểu học Mỹ Xá; Nguyễn Thị Hường, tổ dân phố Phúc Trọng sau khi tốt nghiệp trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đang tiếp tục học Đại học tại Hà Nội…

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em ở phường Mỹ Xá đã đem lại hiệu quả thiết thực, nhiều năm liền phường được công nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em./.

Bài và ảnh: Viết Dư