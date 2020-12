Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện

Năm 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh ta tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu về chất lượng GD và ĐT trong 26 năm liên tục. Trong nhiều giải pháp đổi mới mang tính đột phá và sáng tạo trên cả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn đáng chú ý là việc ngành GD và ĐT kiên trì xây dựng phương châm “4 tốt”, đó là: Môi trường giáo dục tốt, quản lý tốt, dạy tốt và học tốt.

Thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong một giờ học.

Để có được môi trường giáo dục tốt, tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành GD và ĐT, các địa phương chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để các nhà trường ngày càng hoàn thiện, đầy đủ hơn phục vụ công tác dạy và học được tốt nhất. Bên cạnh đó, các nhà trường, các bậc phụ huynh đề cao, tôn vinh truyền thống hiếu học của quê hương nên tạo cho học sinh, con em mình động lực phấn đấu trong học tập. Các nhà trường nhất quán xây dựng môi trường học đường chú trọng tính kỷ luật, kỷ cương trên nền tảng dân chủ, công khai, minh bạch. Cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, thầy trò tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau phát triển, dựa trên các mối quan hệ hài hoà, bình đẳng. Từ đó, tạo được sự ủng hộ của các cấp quản lý, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh ở các nhà trường. Các cấp chính quyền, toàn ngành GD và ĐT quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hiệu quả công tác dạy và học của các nhà trường. Thông qua nhiều nguồn đầu tư, hỗ trợ, các nhà trường đã củng cố cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện. Mạng lưới trường, lớp ở các cấp học được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Hiện ở cấp học mầm non có 181/233 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 78%) và 102/233 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (đạt 43,8%); cấp tiểu học có 193/291 điểm trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 269/291 điểm trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn; cấp THCS có 213/228 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 93,42%), 130/228 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (đạt 57,1%); cấp THPT có 39/45 trường THPT công lập (đạt 86,66%) đạt chuẩn quốc gia, 9/45 trường (20%) đạt xanh - sạch - đẹp - an toàn. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, xây dựng đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh yên tâm dạy tốt, học tốt.

Để quản lý tốt, ngành GD và ĐT đã tham mưu, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ quản lý nhà trường gương mẫu, những người có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề, động viên, tạo điều kiện cho người được bổ nhiệm phát huy đức, tài và bản lĩnh trong quá trình quản lý các nhà trường. Thực hiện phương châm “quản lý tốt” sẽ dẫn đến các nhiệm vụ quản lý con người, tài chính, tài sản, quản lý học sinh, quản lý chuyên môn, quản lý các mối quan hệ… trong nhà trường được phát huy hiệu quả.

Để “dạy tốt”, ngành Giáo dục và các nhà trường đã chỉ đạo xây dựng đội ngũ giáo viên với kinh nghiệm, tâm huyết, không truyền thụ kiến thức một chiều cho học trò mà phải khích lệ, phát huy năng lực, sở trường của học sinh, luôn đồng hành cùng học sinh trong học tập, đồng thời, liên tục đổi mới các phương pháp dạy học cùng với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá. Các nhà trường tổ chức nhiều sân chơi cho học sinh có cơ hội khẳng định mình. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả các giờ học chính khoá, nhà trường luôn khuyến khích học sinh tự học, tự bồi dưỡng, tự đào tạo. Trên lớp học, thầy cô tạo cho học sinh không khí học tập thoải mái, làm cho các em yêu thầy cô, yêu môn học và học tập bằng đam mê, yêu thích. Vì thế mà giảm áp đặt và áp lực cho học sinh. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên luôn biết khai thác, tận dụng điều kiện thiết bị hiện có, biến áp lực thành động lực cho học sinh nỗ lực học tốt. Toàn ngành tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, coi đó là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sư phạm thông qua các chương trình, dự án, các đợt tập huấn, học tập theo từng chuyên đề, các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Do vậy, tỷ lệ cán bộ, giáo viên ở các trường học đạt chuẩn và trên chuẩn cao; có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý chí vươn lên đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.

Để “học tốt”, các nhà trường và đội ngũ giáo viên luôn hướng cho học sinh tự học làm phương châm cốt lõi; học cách học, cách tư duy; đa dạng hoá các hình thức học tập, không máy móc. Chính vì thế mà từ nhiều năm qua, tỉnh ta có những đổi mới tích cực, linh hoạt trong việc dạy, học và thi cử. Ví dụ như thi vào lớp 10 gồm 3 bài thi (thay 3 môn thành 3 bài): bài thi Toán, bài thi Văn, bài tổ hợp gồm 3 lĩnh vực: khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ (thực hiện trước khi Bộ GD và ĐT áp dụng thi bài tổ hợp). Học sinh thi vào chuyên ngoại ngữ với các phần thi: Nghe, nói, viết. Đối với các môn học ở bậc THCS được bình đẳng, học cơ bản, vững chắc. Bồi dưỡng học sinh giỏi trên nền kiến thức đại trà cơ bản, vững chắc, toàn diện...

Từ phương châm “4 tốt”, những năm qua, ngành GD và ĐT đã phát huy được thế mạnh của thầy và trò ở các nhà trường. Nhiều năm liền, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đều đứng trong tốp dẫn đầu toàn quốc, trong đó nhiều em được tiếp tục chọn và đã gặt hái thành công lớn tại các cuộc thi Olympic khu vực, quốc tế. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục toàn diện luôn ổn định, phát triển với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT cao nhất toàn quốc. Riêng năm học 2019-2020, ngành GD và ĐT tỉnh ta đã gặt hái được nhiều thành công; trong đó, 78 học sinh đoạt giải quốc gia với 4 giải Nhất, 22 giải Nhì, 27 giải Ba, 25 giải Khuyến khích. Đặc biệt, 2 học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã đoạt Huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế là em Đàm Thị Minh Trang đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế; em Trần Nhật Minh, Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế năm 2020. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỉnh ta lại một lần nữa dẫn đầu cả nước với điểm trung bình các môn thi là 6,928 điểm.

Thành quả giáo dục tỉnh ta nhiều năm qua là sự chung tay góp sức của nhiều thế hệ, sự đồng lòng của các cấp chính quyền, phụ huynh học sinh, đặc biệt là ngành GD và ĐT chú trọng xây dựng phương châm “4 tốt”. Từ đó góp phần thúc đẩy chất lượng, hiệu quả giáo dục để giáo dục tỉnh nhà có những bước tiến dài, vững chắc./.

Bài và ảnh: Minh Thuận