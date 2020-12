Giao Tiến quan tâm trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Giao Tiến (Giao Thuỷ) chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó có việc quan tâm giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong cộng đồng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Cơ sở may Huyền Dũng, xã Giao Tiến tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Xã Giao Tiến hiện có gần 5.400 hộ dân, trong đó có 84 hộ nghèo, 363 hộ cận nghèo, 303 đối tượng khuyết tật, 22 người cao tuổi cô đơn… Để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, xã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, hội đồng xét duyệt các chế độ bảo trợ xã hội (BTXH); tổ chức xét duyệt công khai, đảm bảo các đối tượng BTXH, người khuyết tật được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước theo quy định. Đến nay, xã có 838 đối tượng BTXH được trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền trên 298 triệu đồng. Bên cạnh thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời tiền trợ cấp hàng tháng, xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kịp thời làm thủ tục đề nghị cấp thẻ BHYT cho 100% đối tượng BTXH, hộ nghèo, cận nghèo, giúp họ được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; được hỗ trợ tiền điện, con em đi học được miễn, giảm học phí, được hỗ trợ học nghề… người cao tuổi được tổ chức mừng thọ trang trọng vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, xã triển khai lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện hưởng theo quy định, thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh xã và niêm yết danh sách tại nhà văn hóa thôn, xóm để đảm bảo không sót lọt, sai phạm. Đến nay, xã hoàn thành chi trả các khoản hỗ trợ cho 783 đối tượng BTXH với số tiền 1 tỷ 165 triệu đồng, 136 đối tượng thuộc hộ nghèo số tiền 102 triệu đồng, 952 đối tượng thuộc hộ cận nghèo số tiền trên 710 triệu đồng. Với mục tiêu giúp người nghèo thoát nghèo bền vững, hàng năm xã tổ chức từ 5-10 lớp tập huấn ngắn hạn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm do Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh xã và 3 HTX nông nghiệp dịch vụ xã gồm: Quyết Tiến, Quyết Thắng, Hùng Tiến thực hiện. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hộ nghèo vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Đến nay, xã có 40 hộ nghèo được vay số tiền 1 tỷ 648 triệu đồng và 105 hộ cận nghèo được vay 4 tỷ 271 triệu đồng. Để giảm nghèo bền vững, xã chủ trương chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng đa nghề. Đến nay, xã có hàng chục công ty, cơ sở sản xuất ở các ngành: may mặc, thêu ren, nấm, mộc dân dụng, cơ khí, vật liệu xây dựng… tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Tiêu biểu như: Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến, Nhà máy Gạch Tiến Tới, cơ sở may mặc Huyền Dũng, cơ sở sản xuất nấm Huyền Thế…

Với tinh thần “tương thân tương ái”, thời gian qua xã Giao Tiến đã đẩy mạnh việc xã hội hoá công tác trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, quỹ Vì người nghèo của xã huy động được khoảng 20 triệu đồng để thăm hỏi, trợ giúp những trường hợp đối tượng thuộc hộ nghèo. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân tích cực đóng góp tiền của, công sức hỗ trợ những người yếu thế ở địa phương. Bà Đỗ Thị Mĩn ở xóm 6, thôn Quyết Tiến sống neo đơn, không người nương tựa, thường xuyên ốm đau bệnh tật, không thể lao động nặng nhọc. Trước hoàn cảnh đó, năm 2017, MTTQ xã đã hỗ trợ 5 triệu đồng, kết hợp kinh phí của cấp trên và vận động nhân dân đóng góp ủng hộ xây mới căn nhà rộng 30m2 trị giá trên 40 triệu đồng đảm bảo kiên cố giúp bà an tâm. Còn bà Phạm Thị Két ở xóm 3, Quyết Thắng cũng sống neo đơn trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Đầu năm 2017, do chập điện, căn nhà đã bị thiêu rụi. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà, MTTQ xã đã kêu gọi các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã ủng hộ số tiền gần 13 triệu đồng hỗ trợ bà dựng lại ngôi nhà... Năm 2020, xã tiếp tục hỗ trợ và huy động nguồn xã hội hoá xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, mỗi nhà khoảng 30m2 trị giá gần 50 triệu đồng cho bà Phạm Thị Sửu, xóm 5 - Hùng Tiến và Lê Thị Vĩnh, xóm 5 - Quyết Tiến là hộ nghèo cao tuổi, đơn thân. Một số cá nhân tiêu biểu trong công tác trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã như Thượng tọa Thích Tâm Thiệu, Đại đức Thích Thanh Độ và các ông: Nguyễn Văn Quảng, Mai Hồng Bàng… Thượng tọa Thích Tâm Thiệu, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Giao Thủy, Trụ trì Chùa Hoành Nha, xã Giao Tiến thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ, động viên những gia đình nghèo khó, những mảnh đời bất hạnh và tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ủng hộ các phong trào của địa phương. Hàng năm, Thượng toạ Thích Tâm Thiệu quyên góp, vận động ủng hộ từ 50-100 triệu đồng hỗ trợ (bằng quà và tiền mặt) cho các hộ nghèo trên địa bàn xã, góp phần giúp nhiều học sinh nghèo tiếp tục đến trường, những mảnh đời bất hạnh vượt qua mặc cảm hòa nhập cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Quảng, người con quê hương, đồng thời là chủ một doanh nghiệp chế biến thức ăn gia súc lựa chọn giúp đỡ người nghèo sớm thoát nghèo với phương châm “cho cần câu, không cho con cá”. Năm 2020 ông đã tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc gia cầm, hỗ trợ xây dựng chuồng trại nuôi gà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã và tặng 6.000 con gà giống siêu thịt cho 60 hộ nghèo ở xã. Đến nay, qua đánh giá ban đầu, gà của các hộ được tặng đều sinh trưởng ổn định, tỷ lệ con giống chết ít… Dự tính với đà phát triển như hiện nay, khi gà đủ điều kiện xuất chuồng sẽ giúp các hộ dân có thu nhập, tích lũy tái đầu tư tạo sinh kế ổn định, thoát nghèo.

Thời gian tới, xã Giao Tiến tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu quả công tác BTXH; tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng để có kế hoạch trợ giúp phù hợp. Tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng, hưởng đúng chế độ, chính sách. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tham gia ủng hộ, trợ giúp các đối tượng yếu thế cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Viết Dư