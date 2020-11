Phối hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, các lực lượng tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh.

Đồn Biên phòng Quất Lâm triển khai kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Bám sát Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia và yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và biện pháp công tác biên phòng, các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ gìn ANCT-TTATXH trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Các đơn vị BĐBP tỉnh tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình trên biển, địa bàn, giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở, đồng thời tập trung đấu tranh với hoạt động vi phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài, tàu thuyền dùng thuốc nổ, xung điện khai thác hải sản trái phép; tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên luyện tập và thực hành xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp với 3 huyện ven biển (Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu) thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác biên phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố tuyến biên phòng của tỉnh. Đảng ủy BĐBP và Huyện ủy 3 huyện ven biển đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của các cấp về thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về biên giới biển, bảo vệ chủ quyền, tài nguyên, lợi ích quốc gia trên vùng biển. Các đơn vị BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đứng chân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản pháp luật về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tích cực tham gia cùng lực lượng BĐBP bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển của tỉnh. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, các đơn vị BĐBP tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố cơ sở chính trị của địa phương vững mạnh. Đồng chí Trần Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) cho biết: “Trong những năm qua, xã Phúc Thắng thường xuyên phối hợp hiệu quả với các đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn trong công tác đảm bảo an ninh tuyến biển cũng như phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và duy trì hiệu quả các mô hình phong trào trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Trước tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên khu vực ven biển của tỉnh tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, để ổn định và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, các đơn vị BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân sự trên địa bàn đứng chân thực hiện hiệu quả Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ trong nhiệm vụ giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; trong đó tập trung nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động, các đơn vị BĐBP tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự các xã, thị trấn tuyến biển làm tốt công tác quản lý địa bàn, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển của tỉnh, xác định địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng các kế hoạch phối hợp đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, các đồn biên phòng đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; duy trì hoạt động của các mô hình “tự quản” về an ninh trật tự ở các địa bàn thôn, xóm và các mô hình an ninh tự quản trên biển và khu vực đầm bãi với các mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự đầm bãi”, “Tổ tàu thuyền an toàn khai thác hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển”, “Bến đậu tàu thuyền an toàn”... Ngư dân Trần Văn Viên, tổ phó tổ tự quản tàu thuyền an toàn, xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) cho biết: “Từ nhiều năm nay, cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên các tuyến ven biển của tỉnh đã thường xuyên hỗ trợ và giúp đỡ ngư dân trong quá trình đánh bắt thuỷ hải sản trên biển; các thành viên tổ tự quản trên biển duy trì việc trao đổi thông tin với các đồn biên phòng về tình hình an ninh trật tự trên biển; nếu có tình huống liên quan đến an ninh trật tự hoặc không may tàu bè hỏng khi đang đánh bắt hải sản trên biển, khi nhận được thông tin từ các ngư dân, các cán bộ biên phòng đều tận tình giúp đỡ, nhanh chóng ra tận nơi để giúp đỡ anh em ngư dân, không kể đêm hôm, nắng mưa vất vả”. Thông qua hoạt động các mô hình phong trào, quần chúng đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về hoạt động của các loại tội phạm, giúp các đơn vị BĐBP và Công an bắt, xử lý nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc nổ, dùng xung điện khai thác hải sản, các vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Trong 3 năm qua, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển 19 đợt/11.270 hải lý; phát hiện xua đuổi 3 vụ, 30 tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển; xác lập 6 chuyên án, 36 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; bắt, khởi tố 44 vụ/46 đối tượng phạm tội về ma tuý; bắt 12 vụ/13 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo trái phép, thu 96,1kg; bắt, xử lý 7 vụ/33 đối tượng đánh bạc; cứu hộ cứu nạn 15 vụ, 12 phương tiện, 67 người gặp nạn trên biển...

Với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng và thường xuyên duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Biên phòng với các đơn vị, các lực lượng trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh, đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững bình yên trên khu vực biên giới biển của tỉnh./

Bài và ảnh: Thu Thủy