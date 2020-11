Nâng cao sức mạnh tổng hợp, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Nghĩa Hưng và lực lượng dân quân tự vệ tham gia dọn vệ sinh, làm sạch biển.

Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, chú trọng công tác dân vận tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cán bộ, chiến sĩ dân vận khéo, đơn vị dân vận tốt”...; tích cực phối hợp cùng các lực lượng hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; giảm nghèo và làm giàu bền vững; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng, chống các hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thực hiện quy chế phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải pháp xử lý hiệu quả các tình huống nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS thành phố Nam Định chuẩn bị tốt nội dung tham gia chương trình “Chiến sĩ năm 2020”. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị bàn biện pháp giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và chỉ đạo Ban CHQS huyện Mỹ Lộc tổ chức tọa đàm trước để Cục Chính trị Quân khu, Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Triển khai hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47 trong LLVT tỉnh, đã có trên 6.000 tin, bài tại các trang nhóm của Quân khu, Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh và trên 150 nghìn lượt chia sẻ, bình luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; qua đó giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Bên cạnh đó, các đơn vị LLVT tỉnh phối hợp nắm tình hình địa bàn, trọng điểm là vùng đồng bào tôn giáo và vùng ven biển; tham mưu chỉ đạo, tổ chức thăm, tặng quà quân nhân, công nhân viên quốc phòng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Vận động nhắn tin ủng hộ “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; thực hiện tốt công tác dân vận đối với từng địa bàn. Tháng 9-2020, Ban CHQS huyện Nghĩa Hưng phối hợp với dân quân tự vệ biển xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) tổ chức thu gom rác, làm sạch 2km bãi bồi tại khu sinh thái Rạng Đông và tặng quà 2 gia đình chính sách trên địa bàn. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị xét duyệt tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và các năm tiếp theo; hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh trong dịp Tết Canh Tý, lễ giao nhận quân năm 2020, dịp diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn. Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 253 suất quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở biên giới, hải đảo và các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến; chuyển quà của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng tặng 53 đối tượng chính sách; trao tiền hỗ trợ của Quân khu 3 cho 6 cán bộ, nhân viên đang công tác trong LLVT tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 48 gia đình quân nhân, viên chức quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn do tác động dịch COVID-19, mỗi đồng chí 25kg gạo; rà soát, đề nghị cấp trên hỗ trợ vốn của Bộ Quốc phòng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế cho 1 đồng chí với số tiền 20 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí mỗi cán bộ, quân nhân ủng hộ 1 ngày lương, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố xây dựng 1 nhà đồng đội, 5 nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt công tác xét duyệt, thẩm định, báo cáo, chi trả trợ cấp theo các Quyết định 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách cho các đối tượng; tổ chức trao quyết định hưởng chế độ thương binh, chi trả truy lĩnh trợ cấp thương tật cho 38 trường hợp với tổng số tiền 2 tỷ 929 triệu 774 nghìn đồng; trao quyết định và chi trả trợ cấp một lần cho 9 trường hợp với tổng số tiền 100 triệu 688 nghìn đồng.

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, LLVT tỉnh luôn là lực lượng xung kích trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở các địa phương. Cùng với công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo, LLVT tỉnh tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, cơ sở chính trị vùng giáo, vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đồng thời kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm và xử lý tình hình, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để các cấp, ngành, địa phương, lực lượng và toàn dân nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn