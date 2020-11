Công an tỉnh đẩy mạnh học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cụ thể hóa bằng việc đẩy mạnh thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đây là phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng lực lượng ở các đơn vị trực thuộc. Vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác, Công an tỉnh đã tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Từ nhiều năm nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn thống nhất, đề cao việc học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, coi đây là việc làm thường xuyên đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc. Các chủ đề thi đua thường xuyên được chú trọng, đẩy mạnh như “Làm theo lời Bác, đổi mới, chủ động, trách nhiệm, nêu gương, vì nhân dân phục vụ”; “Công an Nam Định làm theo lời Bác, đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ” được coi là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh. Giai đoạn 2015-2020, Công an tỉnh tập trung thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Vì vậy, cùng với việc kịp thời tổ chức các hội nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu; hàng tháng Đảng ủy, Ban Giám đốc đều tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề để những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt báo công dâng Bác. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, Công an tỉnh đã ban hành quy định với tiêu chí cụ thể và tổ chức trao bằng chứng nhận tập thể tốt, người tốt, việc tốt hàng tháng tại Lễ chào Cờ; thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, của tỉnh tuyên truyền đậm nét các gương người tốt, việc tốt trong chiến đấu, công tác nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh có 1 đồng chí được công nhận liệt sĩ; 14 đồng chí được công nhận thương binh trong khi thi hành công vụ và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được chính quyền, nhân dân các địa phương gửi thư cảm ơn vì những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Tiêu biểu như các thương binh: Thượng tá Trần Xuân Chiến, Đội trưởng Công an huyện Hải Hậu; Đại úy Trần Ngọc Thắng, Trưởng Công an xã Yên Lương (Ý Yên); Đại úy Nguyễn Huy Điệp, Phó trưởng Công an xã Nam Vân (thành phố Nam Định)... Những hy sinh xương máu cùng những chiến công, thành tích của các tập thể, cá nhân trong toàn lực lượng Công an tỉnh đang khẳng định quá trình thường xuyên rèn luyện, học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, trước những diễn biến phức tạp của tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và triển khai có hiệu quả các nội dung công tác; thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động của những đối tượng liên quan đến hội, nhóm, tổ chức phản động về địa phương. Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự xã hội, Công an tỉnh thường xuyên áp dụng phương châm “Chủ động phòng ngừa, liên tục tấn công”. Trong 5 năm qua, các lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 6.405 vụ việc liên quan đến ma túy; phá 125 chuyên án về ma túy; tập trung điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng về hình sự, kinh tế, môi trường. Cùng với tấn công, truy quét tội phạm, lực lượng Công an tỉnh đã làm tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; đẩy mạnh quản lý, giáo dục đối tượng, nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở... Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh thường xuyên đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hai năm (2017, 2019) Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc; ba năm (2015, 2016, 2018) được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua; ba năm (2015, 2017, 2018) được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác của các bộ, ban, ngành Trung ương đối với thành tích công tác, chiến đấu.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các văn bản của cấp trên và thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; xác định đây là nội dung cốt lõi, có ý nghĩa quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, là công việc tự giác của cấp ủy, tổ chức đảng cũng như mỗi cá nhân. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị, ý nghĩa cách mạng, khoa học của Sáu điều Bác dạy, nhất là vấn đề xây dựng bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân; coi đó là nền tảng tư tưởng, phương châm, nguyên tắc trong công tác, chiến đấu, học tập; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Xuân Thu