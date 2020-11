Phụ nữ Ý Yên chung tay bảo vệ môi trường

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), thời gian qua Hội Phụ nữ huyện Ý Yên đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng NTM bền vững.

Hội LHPN huyện Ý Yên tặng chế phẩm sinh học xử lý môi trường cho hội viên.

Gần 2 tháng nay, thay vì sử dụng túi ni lông đựng thực phẩm khi đi chợ, chị Nguyễn Thị An, xã Yên Cường đã dùng làn nhựa. Thói quen mới của chị An được hình thành từ khi tham gia lớp tập huấn công tác BVMT do Hội LHPN huyện phối hợp với Quỹ TYM, chi nhánh Ý Yên tổ chức. Tại đây, chị An cũng như nhiều hội viên phụ nữ trong xã được tặng làn nhựa; nghe báo cáo viên thông tin về những tác hại của việc sử dụng túi ni lông đối với sức khỏe con người và môi trường sống: “Túi ni lông sau khi không sử dụng sẽ rất lâu mới phân hủy được, còn nếu đốt thì gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường. Sử dụng làn đi chợ giúp chúng tôi hạn chế được rác thải nhựa, góp phần bảo vệ sức khỏe và môi trường sống lâu dài”, chị An chia sẻ. Tại thị trấn Lâm, đã thành thông lệ, thứ 7 hàng tuần, hầu hết hội viên Hội Phụ nữ thị trấn đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, quét dọn các dong ngõ, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa, nhổ cỏ trên các tuyến đường hoa, thực hiện phân loại rác thải tại gia đình… Chung tay BVMT, hàng tuần ngoài việc ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, Hội Phụ nữ xã Yên Thắng còn tổ chức cho hội viên phụ nữ đảm nhận phần việc vớt bèo dọc trên sông S41 chảy qua địa bàn. Còn tại xã Yên Phong, trước đây một bộ phận người dân sau mỗi đợt phun thuốc trừ sâu thường vứt bỏ vỏ lọ thuốc, túi ni lông gây ô nhiễm đất, không khí và nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Hội Phụ nữ xã đã chỉ đạo các chi hội lồng ghép tuyên truyền các nội dung về BVMT trong các buổi sinh hoạt Hội để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên; thành lập mô hình “Thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”. Qua đó, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, vận động nhân dân cùng thu gom chai lọ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bỏ đúng nơi quy định để xử lý...

Để triển khai hiệu quả công tác BVMT, các cấp Hội Phụ nữ huyện Ý Yên đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung về BVMT vào các buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ (CLB), chi, tổ hội và thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: nói chuyện chuyên đề, giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt CLB, sinh hoạt chi hội… kết hợp dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), Ngày Môi trường thế giới (5-6). Hội LHPN huyện còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn; phát tài liệu về giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động hội viên thực hiện phân loại rác thải tại gia đình, hạn chế sử dụng túi ni lông; thu gom vỏ thuốc trừ sâu, không đốt rơm rạ, không xả rác thải ra sông, đường dong, ngõ... Hàng năm Hội LHPN huyện còn chỉ đạo các cơ sở Hội tuyên truyền cho toàn thể hội viên nội dung của Luật BVMT, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường… Điểm nhấn trong hoạt động tham gia BVMT của Hội LHPN huyện là đã phát động sâu rộng phong trào “Phụ nữ Ý Yên xây dựng NTM”, gắn với tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Theo đó, mỗi cơ sở Hội lựa chọn những phần việc và triển khai các hoạt động cụ thể để thực hiện như: Xây dựng các mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản; phân loại rác thải trong sinh hoạt; thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; phụ nữ sử dụng làn nhựa đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông; tham gia làm vệ sinh đường làng ngõ xóm; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ nguồn nước; trồng và chăm sóc hoa, cây xanh... Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 536 buổi ra quân vệ sinh môi trường, thu hút gần 39 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; trồng mới 18.750m đường hoa. Hiện, toàn huyện có 33 tuyến đường hoa có độ dài từ 1km trở lên, điển hình như: Hội Phụ nữ xã Yên Cường có 7 tuyến, Hội Phụ nữ Yên Khang có 6 tuyến, Hội Phụ nữ Yên Phong trồng được 4 tuyến... Toàn huyện có 132 tuyến đường do phụ nữ tự quản với 98km; có 81 chi hội đảm nhận thu gom rác thải... Đặc biệt, từ đầu năm 2020, thực hiện Kế hoạch số 163/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về việc triển khai các hoạt động BVMT, Hội LHPN huyện đã chọn thôn Đông Anh, xã Yên Khang để thành lập mô hình điểm “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình”, thu hút 93 hộ tham gia. Sau 2 tháng ra mắt mô hình điểm, đến nay, 100% các hộ ở thôn Đông Anh biết cách xử lý phân loại rác thải tại gia đình; nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân được nâng cao, có trách nhiệm hơn đối với công tác BVMT, tận dụng được các loại rác hữu cơ làm phân bón cho cây hoa màu, giảm lượng rác thải ra môi trường. Từ mô hình điểm thành công tại thôn Đông Anh, Hội LHPN huyện Ý Yên đã chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn nhân rộng mô hình. Đến nay, 417 chi hội phụ nữ trong huyện đều thành lập được ít nhất 1 mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình”.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Ý Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vấn đề nước sạch và VSMT để hội viên nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức, trách nhiệm về bảo vệ, gìn giữ, tái tạo môi trường; thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM”, “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”...; xây dựng các mô hình về VSMT, các dự án xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh..., góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư chung tay BVMT, xây dựng NTM bền vững và phát triển./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân