Sẵn sàng cho năm học mới 2020-2021

Còn ít ngày nữa là bước vào năm học 2020-2021 ngành GD và ĐT, các địa phương trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ năm học trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường.

Cán bộ quản lý, giáo viên toàn tỉnh tham gia lớp tập huấn chương trình GDPT 2018.

Ngay sau khi kết thúc năm học 2019-2020, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo phòng GD và ĐT các huyện, thành phố; các trường tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trường lớp, trên cơ sở đó tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng mới, sửa chữa phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, bếp ăn, bổ sung các thiết bị còn thiếu để phục vụ việc dạy và học. Đến thời điểm hiện tại, toàn ngành đã hoàn thiện công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trường học, nhân lực để phục vụ năm học mới 2020-2021. Hiện tại ở cấp học mầm non đã có 181/233 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 78%), và 102/233 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (đạt 43,8%); 100% trường mầm non có bếp ăn, trong đó 98,3% bếp ăn đúng quy cách; có 95,3% trường mầm non có công trình vệ sinh đạt yêu cầu; 80,1% điểm trường có nước sạch; 99,58% điểm trường có sân chơi ngoài trời; 98,7% sân chơi có thiết bị; 87,3% sân chơi có cây bóng mát, bãi cỏ. Ở cấp học tiểu học có 193/291 điểm trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 269/291 điểm trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Một số trường đã triển khai quy hoạch mở rộng khuôn viên, xây mới phòng học, phòng chức năng như các trường tiểu học: Hải Vân (Hải Hậu), Nghĩa Hùng (Nghĩa Hưng), Vĩnh Hào (Vụ Bản). Nhiều đơn vị tiến hành mở rộng khuôn viên thư viện, bổ sung sách mới phù hợp với yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018). Cấp THCS hiện có 213/228 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 93,42%); 130/228 trường THCS đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (đạt 57,1%) với tổng số 2.985 phòng học; 1.083 phòng học bộ môn; 39 nhà đa năng, trong đó có 28 nhà đa năng kiên cố phục vụ cho các hoạt động giáo dục của đơn vị và 230 công trình vệ sinh dành cho giáo viên và học sinh riêng biệt (nam, nữ). Cấp THPT hiện có 39/45 trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt 86,66%); 9/45 trường đạt xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Cùng với rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trường lớp để xây dựng mới, sửa chữa chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD và ĐT, các nhà trường chú trọng tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là những giáo viên dạy chương trình GDPT 2018 cho lớp 1 vào năm học 2020-2021. Hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên để triển khai chương trình GDPT 2018 đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong tháng 7, tháng 8-2020, Sở GD và ĐT đã phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), Công ty Đầu tư xuất bản, Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) và các nhà xuất bản có sách tiếng Anh lớp 1 được lựa chọn tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý theo 3 hình thức: trực tiếp, trực tuyến và tự bồi dưỡng. Đến ngày 10-8-2020 toàn tỉnh đã hoàn thành tập huấn sử dụng SGK các môn học; qua đó giúp giáo viên nắm được những nội dung cơ bản về: Quan điểm, triết lý của bộ sách; Mục tiêu môn học ở lớp 1; Nội dung cụ thể môn học và những yêu cầu cần đạt; Dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; Kiểm tra đánh giá; Sử dụng đồ dùng, phương tiện dạy học; Xây dựng kế hoạch môn học, bài học; Những điểm mới của SGK; Cấu trúc sắp xếp, trình bày từng chủ đề, từng dạng bài học; Những lưu ý khi tổ chức dạy học theo SGK mới; Thực hành soạn bài, trình bày kế hoạch bài dạy và trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm sau mỗi bài soạn… Giáo viên được giải đáp và thống nhất tất cả những vấn đề liên quan đến triển khai dạy học SGK mới lớp 1, giúp yên tâm, tự tin khi thực hiện. Hiện tại, Sở GD và ĐT đang đề xuất Bộ GD và ĐT chỉ đạo các nhà xuất bản phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức bồi dưỡng sử dụng SGK cho giáo viên được tích hợp trên hệ thống LMS để mỗi giáo viên chỉ đăng nhập 1 tài khoản là có thể tham gia bồi dưỡng các modun của chương trình và bồi dưỡng sử dụng SGK; thường xuyên cập nhật các tài liệu (video, hình ảnh, bài soạn điện tử,…) tạo điều kiện thuận lợi khi giáo viên dạy các bộ SGK lớp 1 năm học 2020-2021. Bên cạnh đó, Sở GD và ĐT cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định bảo đảm cung cấp đủ SGK, sách bổ trợ và đồ dùng học tập cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu SGK hoặc “sốt” sách đầu năm học, tuyệt đối không để có SGK in lậu ngoài luồng. Cụ thể, Công ty đã cung ứng hơn 2 triệu bản SGK, sách tham khảo, sách bổ trợ cho năm học mới. SGK được cung ứng chủ yếu qua 2 kênh: Các đại lý của Công ty và trực tiếp đến các cơ sở giáo dục, các huyện, thành phố. Sách tham khảo, sách bổ trợ được cung ứng trực tiếp đến các trường từ cấp học mầm non, tiểu học đến THPT. Công ty đã nhập 200 nghìn bản gồm 2 bộ sách lớp 1 cho các trường tiểu học thuộc 10 huyện, thành phố để đảm bảo khi vào năm học mới, học sinh có đầy đủ SGK mới, thiết bị dạy học… theo chương trình GDPT mới. Ngoài ra, Công ty cũng chuẩn bị một số thiết bị, đồ dùng dạy học nhỏ lẻ phục vụ các cơ sở giáo dục có nhu cầu (mua thiết bị bổ sung, thiết kế lắp đặt phòng bộ môn…).

Mặc dù tác động của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian của năm học song được sự quan tâm của các địa phương, nỗ lực của ngành Giáo dục, các nhà trường và sự chung tay của cộng đồng xã hội qua công tác xã hội hóa, đến nay các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho năm học 2020-2021đã được chuẩn bị chu đáo. Các nhà trường đang chủ động xây dựng kế hoạch ổn định và duy trì nền nếp học tập ngay sau lễ khai giảng; xây dựng kế hoạch giáo dục trong cả năm học, bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đặc biệt lưu ý các giải pháp bảo đảm an toàn trước các tình huống dịch bệnh COVID-19./.

Bài và ảnh: Minh Thuận