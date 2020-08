Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã: Những kết quả đáng ghi nhận

Tháng 10-2019, hơn 2.200 đại biểu Trung ương và địa phương trên toàn quốc về dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức tại Nam Định. Cùng với Đồng Nai, Nam Định trở thành một trong hai tỉnh dẫn đầu cả nước sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cũng trong tháng 10-2019, Công an tỉnh đã hoàn thành việc đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 204/204 xã, thị trấn trên địa bàn, đồng thời tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về “xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới”.

Tháng 10-2017, toàn tỉnh chỉ có xã Lộc An (thành phố Nam Định) và thị trấn Nam Giang (Nam Trực) là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT được bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo quy định tại Thông tư 15, ngày 24-5-2010 của Bộ trưởng Bộ Công an. Từ hai địa bàn ban đầu, chỉ sau 2 năm, triển khai 12 đợt điều động 684 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã hoàn thành bố trí Công an xã chính quy tại 100% địa bàn trong toàn tỉnh. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tăng cường cơ sở, 62 cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Nam Định - qua lựa chọn từ số cán bộ có năng lực, trách nhiệm và kinh nghiệm công tác - đã được bố trí đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó Công an xã. Gần 260 học viên và cán bộ chuyển vùng công tác được điều động cho Công an các huyện, tạo nguồn bố trí Công an xã chính quy. Đến tháng 3-2020, mô hình Công an xã chính quy gồm trưởng, phó trưởng Công an xã và 1-3 Công an viên đã hoàn thiện. 100% chi bộ Công an xã được thành lập và tổ chức đại hội thành công.

Công an xã Nam Vân (thành phố Nam Định) triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: Xuân Thu

Sau hai năm triển khai, lực lượng Công an xã trong toàn tỉnh đã trực tiếp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, chuyển hóa 48 xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ trên 1.000 vụ phạm pháp hình sự, ma túy, 149 vụ đánh bạc; lập hồ sơ ban đầu đối với 98 vụ đề nghị khởi tố, trực tiếp xử lý vi phạm hành chính 976 vụ; lập hồ sơ đề nghị đưa 25 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 142 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; vận động, phối hợp bắt giữ 17 đối tượng truy nã… Điển hình như Công an xã Hải An, (Hải Hậu) bắt đối tượng có hành vi lưu hành tiền giả; Công an xã Trực Thắng (Trực Ninh) phát hiện 2 đối tượng tuyên truyền tài liệu “Pháp luân công” trái phép…

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an về chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, ngay sau khi tiếp nhận địa bàn, Công an xã chính quy đã khẩn trương nắm tình hình, thu thập thông tin, đồng thời kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn thành phiếu thu thập dữ liệu về dân cư đảm bảo đúng tiến độ, chính xác, góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lực lượng Công an xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an huyện phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động xã hội hóa để ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triển khai mô hình camera an ninh tại các trục đường chính và những nơi tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Qua trích xuất camera, Công an xã đã phối hợp khám phá 18 vụ trộm cắp xe máy, 3 vụ cướp tài sản và giải quyết 32 vụ tai nạn giao thông.

Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan rộng. Công an xã chính quy đã chủ động bám sát địa bàn, khẩn trương lập danh sách, quản lý hơn 600 người nước ngoài và người trở về từ nước ngoài hiện đang cư trú trên địa bàn; phối hợp cơ quan y tế rà soát, xác minh hàng nghìn trường hợp đã tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với bệnh nhân, người đến và đi từ các vùng dịch… để kịp thời cách ly, theo dõi; chung tay kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trước sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - văn hóa - xã hội, trước những diễn biến phức tạp của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vùng nông thôn, chủ trương bố trí Công an xã chính quy là chủ trương đúng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Quá trình triển khai đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành; sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân cũng như quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc và lực lượng Công an tỉnh.

Đưa công an chính quy về xã là tăng cường sự lãnh đạo, phối hợp giữa các cấp Công an, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hai năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, không xảy ra trọng án và tội phạm nghiêm trọng, tệ nạn xã hội có chiều hướng giảm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, phát triển sâu rộng. Nhiều vụ việc phức tạp được phát hiện kịp thời, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở.

Mỗi thành tích cụ thể ấy là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của từng cán bộ Công an xã chính quy nói riêng và tập thể Công an xã, thị trấn nói chung, bởi trong gần 700 cán bộ, chiến sĩ đã được điều động, số tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát khu vực, xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ. Để nâng cao chất lượng công tác, cùng với việc bố trí, sắp xếp đội ngũ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh còn đặc biệt chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng Công an xã chính quy, hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực, kinh nghiệm đấu tranh thực tiễn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở.

Năm 2019, Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an và phối hợp với Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân mở 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 480 cán bộ, chiến sĩ; phối hợp biên soạn giáo trình, xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng theo 15 chuyên đề nghiệp vụ; đồng thời phân công các phòng chức năng trực tiếp kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn Công an xã triển khai thực hiện các mặt công tác chuyên môn, đảm bảo an ninh trật tự cũng như đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Năm 2020, Công an tỉnh tổ chức Hội thi trưởng Công an xã giỏi. Các đơn vị nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và hệ thống văn bản pháp luật tiến hành xây dựng bộ đề thi và tổ chức sơ khảo dưới hình thức vấn đáp đối với 204 trưởng Công an xã, thị trấn và 6 phó trưởng Công an xã (thuộc Công an thành phố Nam Định). Kết quả, tỷ lệ giỏi chiếm 25,7%, đạt loại khá 61,4%. Nhiều đồng chí được đánh giá có năng lực, trình độ, kinh nghiệm giải quyết các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Sau vòng thi sơ khảo, Công an các huyện, thành phố đã thành lập đội tuyển gồm 5 đồng chí xuất sắc nhất tham dự chung kết cấp tỉnh. Đây cũng là biện pháp nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã chính quy, bởi qua các phần thi cán bộ Công an xã được ôn luyện, tập dượt lại kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cũng như làm chủ sân khấu, rèn luyện bản lĩnh, trang bị sự hiểu biết và tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lần đầu tiên, một cuộc thi cho lực lượng công an xã được tổ chức, không chỉ đảm bảo nội dung đa dạng, phong phú mà còn có hình thức sân khấu hóa trực quan, sinh động. Bên cạnh hai phần thi Chào hỏi và Pháp luật nghiệp vụ, từ những tình huống có thật, thường xảy ra trong thực tiễn công tác và chiến đấu, mỗi đội tuyển đã xây dựng một tiểu phẩm tự biên tự diễn. Hầu hết tác phẩm có nội dung gần gũi, chăm chút đầu tư từ bối cảnh, trang phục đến diễn xuất. Một số còn sử dụng thủ pháp nghệ thuật sáng tạo, xử lý phần thắt - mở nút hài hòa, khéo léo khiến cho các vấn đề tưởng chừng khô khan, cứng nhắc trở nên dễ hấp thụ, dễ tiếp thu.

Như vậy, ẩn sau mỗi bản lĩnh người chiến sĩ là những tâm hồn nghệ sĩ. Mưu trí, dũng cảm và quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm song cũng rất sáng tạo, nhân văn và đầy cảm xúc trên sân khấu hội thi - Điều đó minh chứng rõ nét và thuyết phục về cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định anh hùng - văn hóa, đoàn kết - trí tuệ, năng động - sáng tạo, vì nước quên thân - vì dân phục vụ!

Ngọc Thương

(Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh)