Hoàn thiện, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật

Trong những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu và chủ động phối hợp với các cấp, các ngành chức năng thực hiện tốt công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ở địa phương.

Cán bộ Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Sở Tư pháp) kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng về trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 12-9-2017 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp tỉnh. Trong đó đã quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình, đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh; phối hợp trong thực hiện soạn thảo, thẩm định văn bản; phối hợp trong thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật… Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp luôn chú trọng công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Hàng quý phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền do HĐND và UBND cấp huyện ban hành. như: các văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; về phí và lệ phí; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo… Qua công tác kiểm tra đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành văn bản thực hiện đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Sở Tư pháp đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo chuyên đề hoặc theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, hàng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do HĐND và UBND tỉnh ban hành đảm bảo đúng thời hạn và quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 đảm bảo thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 28-2-2019 về việc công bố Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 và cập nhật kết quả trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch theo quy định. Theo đó, UBND tỉnh đã công bố Danh mục hệ thống hóa 425 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 gồm: 225 văn bản còn hiệu lực; 178 văn bản hết hiệu lực; ngưng hiệu lực toàn bộ 9 văn bản hết hiệu lực; 13 văn bản cần đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo đúng thể thức và thời hạn. Trong 5 năm qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh tự kiểm tra trên 100 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành; đồng thời làm tốt công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền do HĐND và UBND cấp huyện ban hành...; đóng góp ý kiến vào 239 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương; đã thẩm định 222 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 37 Nghị quyết, 185 Quyết định), đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng quy định pháp luật, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước ở địa phương

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật còn gặp một số khó khăn, tồn tại như: Các bộ, ngành Trung ương còn chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, chưa rà soát kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hệ thống pháp luật, dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng văn bản để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật ở địa phương; việc quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; đánh giá tác động của chính sách đối với nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định những vấn đề khi được luật giao đối với cấp huyện, cấp xã…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng về trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật, thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật./.

Bài và ảnh: Thu Thủy