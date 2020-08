Nông dân Yên Hưng sản xuất, kinh doanh giỏi

Xã Yên Hưng (Ý Yên) thuộc vùng chiêm trũng ngành nghề chậm phát triển, thu nhập chủ yếu của người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng tích cực.

Nhiều hộ nông dân xã Yên Hưng tự chế biến thức ăn chăn nuôi theo quy trình an toàn, góp phần hạn chế dịch bệnh.

HND xã cùng với Ban nông nghiệp, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tích cực tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn tới toàn thể cán bộ, hội viên, xã viên; vận động hội viên đoàn kết tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, HND xã phát động, tổ chức cho hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Để thu hút đông đảo hội viên tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội tập trung đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng các hình thức giúp đỡ nông dân về nguồn vốn vay, vật tư nông nghiệp, chú trọng xây dựng các mô hình điển hình. Trong 5 năm qua, HND xã đã phối hợp tổ chức 16 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật, thu hút 1.500 hội viên tham dự; tổ chức lớp dạy nghề nuôi cá nước ngọt cho hội viên; thành lập 1 tổ hợp tác chăn nuôi bò. Đến hết tháng 5-2020, có 178 hộ được vay vốn Ngân hàng NN và PTNT với tổng dư nợ trên 13,7 tỷ đồng, 160 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ trên 5,9 tỷ đồng; 20 hộ vay 700 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương. Bám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội còn thường xuyên tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển kinh tế. Hội viên đã tích cực áp dụng kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, cải tạo thùng, đầm, xây dựng mô hình lúa - cá, phát triển, nhân rộng mô hình trang trại, gia trại ở 9 chi Hội. Trong 5 năm qua, đã có nhiều hộ phát triển mô hình VAC cho thu nhập cao như hộ ông Quang chi Hội 1, ông Tuấn chi Hội 2, ông Điệp chi Hội 5. Tiêu biểu như mô hình kinh tế trang trại của gia đình anh Bùi Ngọc Viễn, xóm 5. Từ năm 2016, gia đình anh đầu tư xây dựng trang trại nuôi lợn nái, lợn thịt, lúc cao điểm nuôi trên 20 con lợn nái, hàng trăm con lợn thịt. Thức ăn được sử dụng chỉ gồm ngô nghiền, cám gạo trộn cùng men bia ủ chín, giúp tăng khả năng tiêu hóa, sức đề kháng nên đàn lợn phát triển tốt, chất lượng thịt thơm ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dự kiến đầu năm 2021, gia đình anh đầu tư xây dựng chuồng trại với hệ thống quạt thông gió, giàn làm mát để mở rộng sản xuất. Hộ ông Dưỡng ở chi Hội 4 đã đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi chim bồ câu; cải tạo, nâng cấp 9 mẫu đầm nuôi cá theo hướng thâm canh, thu nhập hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng, đồng thời tạo điều kiện, giúp đỡ về giống cho các hộ khó khăn. Trong trồng trọt, nhiều hộ đã chuyển sang trồng các giống lúa có năng suất cao hoặc chuyển đổi một số vùng khó canh tác lúa sang trồng cây màu, cây ăn quả như ông Lộc chi Hội 5, ông Thành chi Hội 6, ông Thịnh chi Hội 7, ông Lương chi Hội 8. Từ việc mạnh dạn chuyển đổi, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của xã trong 5 năm qua đã phát triển đồng đều, mang lại hiệu quả, nâng giá trị thu nhập từ nông nghiệp ước đạt 51,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HND xã luôn tuyên truyền, vận động hội viên duy trì, phát triển ngành nghề. Nhiều hộ đã thành lập được tổ dịch vụ làm nghề mộc, nghề xây, may mặc, tổ dịch vụ bê tông, nghề hàn, tạo việc làm cho 10-15 lao động. Điển hình là gia đình bà Thúy chi Hội 6, ông Bang chi Hội 7 với nghề may; ông Tới chi Hội 3, ông Anh chi Hội 8 phát triển nghề xây dựng; ông Hùng chi Hội 3 phát triển nghề hàn cắt; ông Bé chi Hội 9, ông Viễn, ông Đoan chi Hội 4 với dịch vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu mua lúa… Năm 2019, toàn xã có 179 hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, số hộ khá, giàu tăng, số hộ nghèo giảm xuống còn 1,51%. Trên địa bàn xã hiện có 100% hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt, trên 95% hộ có phương tiện nghe nhìn, trên 90% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Hội viên nông dân đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25 (nhiệm kỳ 2020-2025), HND xã Yên Hưng tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng về đất đai, lao động, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, sớm hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, vùng cấy lúa chất lượng cao; khuyến khích chuyển đổi trong vùng quy hoạch các ruộng trũng thấp, trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản; thực hiện dồn điền đổi thửa, tạo tiền đề phát triển kinh tế trang trại và sản xuất vụ đông; khuyến khích các hộ có điều kiện tích tụ ruộng đất, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, hình thành “cánh đồng lớn” sản xuất theo chuỗi liên kết; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân./.

Bài và ảnh: Lam Hồng