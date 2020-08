Trực Ninh đẩy mạnh hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ

Thời gian qua, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp ở huyện Trực Ninh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình… trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động của các chương trình, dự án, các cuộc họp, hội thảo của các ngành, đoàn thể.

Người lao động làm việc tại cơ sở sản xuất giỏ hoa, lẵng hoa mây tre đan Đức Thiện, xã Trực Tuấn.

Hàng năm, huyện phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về bình đẳng giới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới của huyện và các xã, thị trấn cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Các phòng, ban, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của huyện triển khai các hoạt động chuyên môn, gắn với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ: Phòng LĐ, TB và XH huyện phối hợp với các trung tâm đào tạo việc làm dạy nghề cho lao động nữ. Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa tội phạm mua bán người, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và các đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán phụ nữ, trẻ em, xâm hại, bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái... Phòng Tư pháp huyện phối hợp và triển khai thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật về giới và bình đẳng giới như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Dân sự, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và các văn bản luật có nội dung bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, gắn hoạt động bình đẳng giới với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng gia đình văn hóa… Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp phối hợp với ngành Y tế tích cực tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản… Hiệu quả từ các đợt tuyên truyền, lồng ghép dân số với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đã tác động đến từng đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ. Đến nay, cả 21 trạm y tế xã, thị trấn trong huyện đều có bác sĩ và nữ hộ sinh chăm lo bảo vệ sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. 100% trẻ em dưới 5 tuổi được cấp thẻ BHYT và được tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, được tiêm chủng đủ loại vắc xin theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm đáng kể.

Nhằm tạo điều kiện nâng cao vị thế, thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để phụ nữ học tập nâng cao trình độ, năng lực, tự chủ trong cuộc sống và tham gia vào các vị trí lãnh đạo. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền quan tâm thực hiện công tác xây dựng cán bộ nguồn, quy hoạch cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt của huyện; bố trí cán bộ nữ vào các chức danh, vị trí công tác hợp lý, phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn; chú trọng công tác phát triển đảng viên nữ. Tạo điều kiện cho nữ cán bộ công chức, viên chức được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sống… Nhờ đó, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được nâng lên. Ở các vị trí công tác, cán bộ nữ đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, có lối sống giản dị, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, huyện có 5/39 đồng chí nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện (chiếm 12,82%), 5/34 đồng chí nữ là trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể (chiếm 14,7%); 10/53 đồng chí nữ đảm nhiệm chức vụ cấp phó ở các phòng, ban, ngành, đoàn thể (chiếm 18,86%). Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp tham mưu tổ chức các hoạt động dạy nghề cho lao động nữ, các hoạt động hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, giới thiệu việc làm triển khai lồng ghép trong các chương trình giảm nghèo, xuất khẩu lao động, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ huyện đang nhận ủy thác quản lý 166 tỷ 629 triệu đồng các nguồn vốn tín dụng cho 5.559 hộ vay vốn.

Với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, huyện Trực Ninh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác bình đẳng giới, vai trò, vị trí của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được khẳng định; tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế trọng tâm như: “Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn”, “Phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại theo phương pháp an toàn sinh học và đảm bảo VSMT”; “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “sản xuất rau an toàn”… Nhiều nữ doanh nhân thành đạt, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động, tiêu biểu như các chị: Hoàng Thị Dậu, Giám đốc Công ty cổ phần Nhân Dậu; Vũ Thị Lụa, Giám đốc Hợp tác xã Cổ phần Dệt may Trung An… Nhiều cô giáo đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”, “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” các cấp, tiêu biểu như các cô giáo: Phạm Thị Hương (Trường Tiểu học Trực Cát); Mai Thị Thùy (Trường THCS Trực Đông); Đặng Thị Hà (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đào Sư Tích); Nguyễn Thị Cúc (Trường Mầm non A Trực Đại)…

Thời gian tới, huyện Trực Ninh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Quan tâm quy hoạch, đào tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nữ. Tiếp tục tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hỗ trợ phụ nữ học tập, có điều kiện, cơ hội được phát huy khả năng, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khẳng định được các giá trị của phụ nữ hiện đại, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Viết Dư