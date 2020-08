Liêm Hải làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Xã Liêm Hải (Trực Ninh) có 11.045 khẩu, trong đó có gần 7.000 người trong độ tuổi lao động. Cùng với phát triển sản xuất, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, cho người lao động.

Trên cơ sở Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của huyện Trực Ninh, hàng năm UBND xã chủ động xây dựng, triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động địa phương. Xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động trong cộng đồng dân cư; nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng của học nghề đối với tìm kiếm cơ hội việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu nhập. UBND xã tổ chức các lớp đào tạo nghề phù hợp với lao động nông thôn gồm: chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản, uốn tỉa cây cảnh, may công nghiệp, điện dân dụng… Thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hàng năm, xã đều mở từ 3-5 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, mỗi lớp từ 30-35 học viên. Bên cạnh đó, xã chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng và các đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên mỗi năm tổ chức 5-7 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 150-200 lao động; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăn nuôi, giới thiệu các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao… Sau khi học nghề, nhiều học viên đã áp dụng hiệu quả kiến thức vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động. Chị Đỗ Thị Hồng Cậy (44 tuổi) xóm 8 Trực Hải, sau khi tham gia các lớp đào tạo về kỹ thuật trồng trọt, năm 2018 chị đã tìm hiểu và xây dựng mô hình nuôi ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn chăn nuôi. Chị Cậy cho biết: Sau bước đầu thành công, chị đã mở rộng quy mô để đảm bảo sản lượng cung cấp cho các đại lý. Đến nay, bình quân mỗi năm gia đình chị xuất bán trên 15 tấn ấu trùng, sau khi trừ các chi phí lợi nhuận gần 300 triệu đồng/năm.

Cơ sở sản xuất thiết bị thực phẩm Thế Chiều, xã Liêm Hải thường xuyên đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động.

Cùng với các lớp học do xã phối hợp với các đơn vị dạy nghề tổ chức, nhiều cá nhân và cơ sở sản xuất ở xã Liêm Hải đã phối hợp tổ chức lớp dạy nghề cho lao động địa phương. Anh Nguyễn Thế Chiều, chủ cơ sở sản xuất thiết bị chế biến thực phẩm Thế Chiều, đảng viên chi bộ 7 cho biết: Năm 1999, anh đầu tư sản xuất máy bún, phở. Trong quá trình sản xuất, cơ sở thường xuyên tổ chức đào tạo, truyền nghề nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân. Nhờ đó, cơ sở luôn đảm bảo về chất lượng tay nghề của thợ; hơn 40 công nhân làm việc tại cơ sở ổn định mức thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/người/tháng. Ở xóm 3 Trực Liêm, cơ sở may của chị Vũ Thị Huệ tạo việc làm cho hơn 10 công nhân với mức thu nhập từ 4-6 triệu đồng/người/tháng. Với kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề, chị Huệ đã cùng các công nhân có thâm niên tại cơ sở nhận đào tạo nghề may cho nhiều phụ nữ tại địa phương. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên có thể lựa chọn tiếp tục làm việc tại cơ sở của chị Huệ hoặc tự mở cửa hàng may tại nhà.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 10 doanh nghiệp đang hoạt động, mỗi doanh nghiệp tạo việc làm cho từ 10-50 lao động… Để khuyến khích các gia đình phát triển kinh tế, xã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Hiện nay, tổng dư nợ cho vay của Quỹ tín dụng nhân dân Liêm Hải đạt trên 40 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt dư nợ trên 25 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội đạt dư nợ khoảng 20 tỷ 500 triệu đồng và Quỹ TYM với dư nợ 2,1 tỷ đồng. Với sự tập trung chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự tích cực tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn, xã Liêm Hải đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, tỷ lệ người lao động được đào tạo, dạy nghề của xã đạt 65%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm còn 1,61%.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Liêm Hải bám sát các chương trình, kế hoạch của huyện về thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tiếp tục huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác đào tạo nghề, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân học nghề. Tổ chức tư vấn, hướng dẫn người lao động lựa chọn, đăng ký học nghề phù hợp. Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện đào tạo nghề theo địa chỉ nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động sau đào tạo. Gắn đào tạo nghề với phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương./.

Bài và ảnh: Viết Dư