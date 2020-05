Sôi nổi các hoạt động thanh niên tình nguyện

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai phong trào thanh niên tình nguyện với nhiều hình thức sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Cán bộ Tỉnh Đoàn tham gia trồng cây xanh trên địa bàn huyện Xuân Trường.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đoàn viên thanh niên đã có mặt ở khắp nơi, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn giúp đỡ người dân xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ trong tỉnh không chỉ sôi nổi trong các chiến dịch mà đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên. Năm 2020, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Tỉnh Đoàn đã đẩy mạnh hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở đạt hiệu quả thiết thực. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng NTM”, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc mang dấu ấn của tuổi trẻ, tích cực đưa ra ý tưởng sáng tạo tham mưu, hiến kế cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong sản xuất, xây dựng hạ tầng, cảnh quan NTM nhằm xây dựng NTM bền vững và phát triển, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Tăng cường vận động, kết nối các nguồn lực, đội hình thanh niên tham gia thực hiện các mô hình, hoạt động hiệu quả như: Thắp sáng đường quê, đường giao thông nông thôn, đường hoa thanh niên, xây dựng, sửa chữa sân chơi thiếu nhi, cầu giao thông nông thôn... Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có gần 10 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, thu gom 6,2 tấn rác thải trên các trục đường khu dân cư, nạo vét khơi thông dòng chảy 15km kênh mương; trồng 5km đường hoa tại các đường làng, ngõ xóm; phát 5.000 túi tự phân hủy thay thế túi ni lông tại các chợ dân sinh; sửa chữa 5km tuyến đường giao thông nông thôn; lắp đặt hệ thống chiếu sáng 2km tuyến đường giao thông nông thôn... Đặc biệt, Tỉnh Đoàn phát động chương trình “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020, tham gia trồng 500 cây xanh trên 6km tại trục đường chính xã Hải Trung (Hải Hậu); phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT tỉnh trồng 7km đường cây xanh tại huyện Xuân Trường. Tiêu biểu là các đơn vị Huyện Đoàn: Hải Hậu, Giao Thủy, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên… Song song với đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng đẩy mạnh hoạt động tình nguyện vì môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên và nhân dân về vấn đề bảo vệ môi trường. Với phương châm “Nâng cao nhận thức chuyển hóa thành hành động”, hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã tổ chức hoạt động tình nguyện “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn các phường, xã, thị trấn với các hoạt động như: xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép; thu gom, phân loại rác thải trên các tuyến đường; quét vôi các gốc cây 2 bên đường... Đồng thời tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt các quy định về sử dụng vỉa hè, nếp sống văn hóa khu dân cư, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và đậu đỗ phương tiện giao thông trái quy định gây mất trật tự, mỹ quan đô thị… Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục được triển khai nhằm chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như người già, trẻ em, bệnh nhân nghèo, với đa dạng các hình thức thực hiện như thăm hỏi, động viên, tặng quà, tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Trong Chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2019 và “Xuân tình nguyện” năm 2020, toàn tỉnh đã trao tặng hơn 2.000 chiếc bánh chưng, 2 tấn gạo, 3.755 suất quà gồm tiền mặt, quần áo, chăn màn, đồ dùng học tập... với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón tết cổ truyền đầm ấm, an vui. Hàng tháng, Tỉnh Đoàn vẫn tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Nồi cháo yêu thương” và “Phát cơm từ thiện”, đã phát được 6.000 suất cháo và cơm miễn phí cho bệnh nhân tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào chiều thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Đặc biệt, trước đại dịch COVID-19, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 gây ra tới đông đảo đoàn viên, thanh niên về diễn biến của dịch và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, đã tổ chức phát 5.000 tờ rơi tuyên truyền; phát miễn phí 45 nghìn khẩu trang và 51.650 lọ nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho học sinh và người dân trên địa bàn. Điển hình là các đơn vị Huyện Đoàn: Hải Hậu, Ý Yên, Nam Trực, Vụ Bản, Trực Ninh, thành phố Nam Định, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh... Bên cạnh đó, phong trào hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên tỉnh liên tục được triển khai có hiệu quả, góp phần cùng toàn xã hội chung sức thực hiện các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, vì an sinh xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Tiền phong, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ XI - 2020 với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, đã tổ chức 9 đợt hiến máu với 1.600 người tham gia, tiếp nhận được 1.456 đơn vị máu toàn phần. Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn cho biết: Hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ trong tỉnh thời gian qua đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, xây dựng NTM, đô thị văn minh ở địa phương. Đồng thời, thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội cơ sở.

Với phương châm hành động “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động thanh niên tình nguyện nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh