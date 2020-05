Nam Định - Điểm đến an toàn, thân thiện với khách du lịch

Với khả năng khống chế, kiểm soát, tỉnh ta được đánh giá là địa phương có các giải pháp phòng dịch COVID-19 chủ động, tích cực và hiệu quả. Đến thời điểm này, Nam Định là điểm đến an toàn đối với khách du lịch.

Hiện nay, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm sức khỏe cho du khách trong lộ trình tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp (thành phố Nam Định) cho biết: Từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến nay, ban quản lý đã triển khai nghiêm túc việc phun thuốc khử trùng trong khuôn viên di tích và bố trí nhân lực thường thường xuyên quét dọn giữ gìn vệ sinh môi trường. Tại 2 khu du lịch biển Thịnh Long (Hải Hậu), Quất Lâm (Giao Thủy) cũng đã thực hiện việc phun thuốc khử trùng môi trường; tuyên truyền trên loa phát thanh và các biển bảng trực quan, để nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. Ban quản lý các khu du lịch biển đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, việc thu gom, vận chuyển rác thải và bố trí bổ sung thùng chứa rác, nhà vệ sinh, hệ thống biển báo chỉ dẫn... được thực hiện thường xuyên. Các biện pháp quản lý cây xanh, vườn hoa, tôn tạo cảnh quan; rà soát hệ thống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, nhà vệ sinh; phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn... cũng luôn được ban quản lý chú trọng, sẵn sàng đón khách trở lại. Đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh nhận định, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ở các nước trên thế giới dẫn tới việc hạn chế khách quốc tế nhập cảnh, việc ưu tiên khai thác thị trường du lịch nội địa sẽ là hướng đi thích hợp. Vì thế, trong mùa hè năm nay và các lễ hội dịp cuối năm, ngành Du lịch tỉnh sẽ tập trung triển khai các giải pháp thu hút khách trong nước, đặc biệt là khách từ các tỉnh, thành phố lân cận. Hàng loạt các hành động cụ thể cũng được các địa phương, các ngành triển khai thực hiện nhằm phục hồi ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã rà soát, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo hướng thay đổi cách tiếp cận thị trường phù hợp với tình hình xã hội và nhu cầu du khách. Đồng thời, duy trì triển khai hoạt động du lịch bình thường đối với khách du lịch đến từ vùng an toàn không có dịch trong điều kiện áp dụng quy trình kiểm soát y tế chặt chẽ và tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế; chăm lo cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và giá trị cho khách hàng.

Các cơ sở lưu trú, khách sạn thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với du khách.

Hiện ngành Du lịch tỉnh tập trung xây dựng và triển khai chiến dịch quảng bá với thông điệp “Nam Định - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn” cũng như bảo đảm môi trường du lịch an toàn, an ninh và chất lượng, để tạo tâm lý yên tâm cho du khách khi chọn Nam Định là điểm du lịch, nghỉ dưỡng. Để xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, Sở VH, TT và DL đề nghị các doanh nghiệp du lịch chủ động và tích cực chung tay cùng với các cấp chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khôi phục “ngành công nghiệp không khói”; phối hợp chặt chẽ tạo ra một hệ thống sản phẩm du lịch và dịch vụ có thương hiệu, chất lượng tốt. Ngoài ra, ngành Du lịch tỉnh có kế hoạch xây dựng các điểm đến an toàn theo Quyết định 10/2020/QĐ-HHDLVN của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về “Tiêu chí Du lịch an toàn với dịch COVID-19”. Các tiêu chí gồm: Điểm đến du lịch an toàn; doanh nghiệp du lịch an toàn; dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi an toàn; dịch vụ ăn, uống, hàng hóa an toàn và dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn. Cụ thể, đối với tiêu chí “Điểm đến du lịch an toàn với dịch COVID-19” sẽ tập trung cho các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, khu du lịch, điểm du lịch “không thuộc vùng có dịch COVID-19 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định. Đối với tiêu chí “Doanh nghiệp du lịch an toàn với dịch COVID-19” sẽ hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng du lịch với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, với điều kiện khách du lịch không thuộc diện cách ly y tế; đồng thời, chỉ đưa khách du lịch đến điểm du lịch an toàn; chủ động phối hợp với cơ quan y tế có thẩm quyền tổ chức tập huấn và cấp chứng nhận tham gia tập huấn về dịch COVID-19 cho lái xe, hướng dẫn viên du lịch, người phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch của cơ sở. Đối với 2 tiêu chí “Dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi an toàn với dịch COVID-19” và “Dịch vụ ăn, uống, hàng hóa an toàn với dịch COVID-19”, yêu cầu các cơ sở phải tuân thủ việc phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; cán bộ, nhân viên, người phục vụ của cơ sở áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế; rác thải, chất thải phát sinh trong khu vực cung cấp dịch vụ được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định; bố trí nơi rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn nhanh tại khu vực vệ sinh, nơi ăn, uống và nhà bếp của cơ sở; niêm yết số điện thoại các cơ sở y tế có thẩm quyền trên địa bàn trong phòng, chống dịch COVID-19 để liên hệ khi cần thiết. Tiêu chí “Dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn với dịch COVID-19” yêu cầu đặt ra cho doanh nghiệp là phải tiến hành việc khử trùng phương tiện vận chuyển khách du lịch; lái xe, hướng dẫn viên du lịch, người phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế; bố trí đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn nhanh trên phương tiện vận chuyển khách du lịch khi khách có nhu cầu. Trong thời gian này, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp du lịch cũng có các giải pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho nhân viên; chủ động có giải pháp hiệu quả để bảo đảm ổn định đời sống, tinh thần, tạo sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với doanh nghiệp. Đồng thời, quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu và đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho du khách; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để đón và phục vụ du khách./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh