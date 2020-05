Lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020-2021

Theo lộ trình, từ năm học 2020-2021 chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới sẽ được triển khai đối với lớp 1. Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD và ĐT và UBND tỉnh, Sở GD và ĐT đã khẩn trương chỉ đạo và triển khai lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021.

Trường Tiểu học Chu Văn An (thành phố Nam Định) tổ chức sinh hoạt chuyên môn về chương trình giáo dục phổ thông mới và lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30-1-2020 của Bộ GD và ĐT hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT, Sở GD và ĐT đã liên hệ các nhà xuất bản cung cấp bản mẫu SGK (bản giấy hoặc bản mềm qua internet) để các trường nghiên cứu. Trên cơ sở đó giúp cán bộ quản lý, giáo viên các trường hiểu rõ hơn về chương trình GDPT 2018, nắm bắt được nội dung, chương trình, cách thiết kế từng bài, từng chủ đề để phục vụ cho việc lựa chọn SGK phù hợp với điều kiện địa phương. Sở GD và ĐT có văn bản yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên tổ chức nghiên cứu Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT; các bản mẫu SGK, tài liệu hướng dẫn, sách giáo viên, video… đã được nhà xuất bản cấp; video hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT. Sở GD và ĐT cũng phối hợp với các nhà xuất bản mời các tác giả là tổng chủ biên, chủ biên giới thiệu các bộ SGK đã được Bộ GD và ĐT phê duyệt cho lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD và ĐT phụ trách tiểu học, đại diện cán bộ quản lý và tổ trưởng chuyên môn có khối 1 của các nhà trường. Đồng thời tổ chức hội thảo với sự tham gia của 235 giáo viên cốt cán các môn học đánh giá sự phù hợp của SGK với đặc điểm kinh tế - xã hội, điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở GDPT đối với từng môn học trong chương trình lớp 1. Sở GD và ĐT đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1 trong các trường tiểu học năm học 2020-2021 trên địa bàn; chỉ đạo các Phòng GD và ĐT hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK của các trường tiểu học đúng theo quy định của Bộ GD và ĐT và UBND tỉnh. Trong tháng 3-2020, các đơn vị đã tổ chức nghiên cứu đánh giá sự phù hợp của các bộ SGK lớp 1 đã được Bộ GD và ĐT phê duyệt; triển khai Quy định tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1 trong các trường tiểu học năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh tới cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, đối chiếu với từng bộ sách; thành lập Hội đồng, tổ chức lựa chọn SGK với các tiêu chí như: SGK phải có bố cục rõ ràng, dễ hiểu về ý tưởng; đảm bảo 5 “phù hợp”: Với mục tiêu, kế hoạch giáo dục của địa phương, nhà trường; với quy mô lớp học, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường; với lịch sử, địa lý, truyền thống, văn hóa, tôn giáo địa phương; với trình độ dân trí và năng lực nhận thức của học sinh; với trình độ, năng lực của giáo viên; sự hỗ trợ của tác giả viết sách và tài liệu bổ trợ dạy, học. Việc tổ chức lựa chọn SGK của các trường tiểu học được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch. Theo tổng hợp báo cáo của các Phòng GD và ĐT, có 8 sách của các môn: Tiếng Việt 1, Toán 1, Đạo đức 1, Tự nhiên và Xã hội 1, Giáo dục thể chất 1, Âm nhạc 1, Mỹ thuật 1, Hoạt động trải nghiệm 1 thuộc các bộ sách: “Cánh diều”, “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”, “Cùng học để phát triển năng lực” được các trường tiểu học lựa chọn.

Tính đến hết tháng 4-2020, toàn tỉnh có 227 trường tiểu học (trong đó có 1 trường giáo dục trẻ khuyết tật); 227 điểm trường chính, 105 điểm trường lẻ, 4.844 lớp, 161.100 học sinh. Năm học 2020-2021 dự kiến khối lớp 1 có 1.046 lớp, 34.607 học sinh, tăng 43 lớp, 793 học sinh so với năm học 2019-2020. Cơ sở vật chất các đơn vị trường học được quan tâm đầu tư thông qua các phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, thư viện chuẩn tiên tiến. Đến tháng 3-2020, toàn tỉnh có 285/291 điểm trường đã được đánh giá công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I (chiếm 98%), trong đó 190/291 điểm trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II (chiếm 65%), 259 điểm trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (chiếm 89%). Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường theo chuẩn quốc gia, bổ sung trang thiết bị đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình GDPT mới 2018. Cụ thể: Tỷ lệ phòng học/lớp: có 4.844 phòng/4.844 lớp (đạt 1:1); số lượng phòng học kiên cố: 4.696 phòng, đạt 97%. 148 phòng học cấp 4 (chiếm 3%), không có phòng học tạm, phòng mượn. 100% các trường có đủ bàn 2 chỗ, ghế 1 chỗ, bảng từ chống lóa. Toàn tỉnh có 3.227 phòng chức năng, trong đó 270 thư viện (62 điểm trường có thư viện đạt thư viện tiên tiến, đạt tỷ lệ 21%); 212 phòng âm nhạc, 191 phòng mỹ thuật, 147 phòng ngoại ngữ, 281 phòng tin học, 43 nhà đa năng. Một số trường đã triển khai quy hoạch và từng bước đầu tư xây dựng nhà đa năng, bể bơi, xây mới và cải tạo nhà vệ sinh đảm bảo đạt yêu cầu vệ sinh môi trường. Hệ thống tủ lớp, đèn chiếu sáng, quạt mát, diện tích phòng học đáp ứng yêu cầu quy định. 100% các trường có kết nối mạng internet; có bộ thiết bị tối thiểu đảm bảo việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Hiện các trường tiểu học đã có 7.086 máy tính, 903 máy chiếu, 98 máy photocopy, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động giáo dục ngày càng được tăng cường. Trên cơ sở quy định của Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có. Theo đó, hiện đội ngũ giáo viên tiểu học của tỉnh ổn định, đảm bảo tương đối đủ về số lượng và cơ cấu.

Năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 toàn tỉnh sẽ chính thức học theo chương trình GDPT 2018. Cùng với việc lựa chọn SGK, toàn ngành GD và ĐT đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị để chương trình GDPT mới sẽ được tiếp nhận và triển khai đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững thành tích, truyền thống GD và ĐT của tỉnh./.

Minh Thuận