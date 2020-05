Nhịp cầu của những tấm lòng nhân ái

Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2020 với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực; thi đua làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phối hợp với Hội CTĐ tỉnh trao quà cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện Ý Yên.

“Tháng Nhân đạo” năm 2020 được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh, trong đó, Hội CTĐ đóng vai trò nòng cốt, cầu nối để kết nối tinh thần nhân ái của các tầng lớp trong xã hội nhằm chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đưa các hoạt động nhân ái ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào cộng đồng. Thông qua “Tháng Nhân đạo” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác hiến máu tình nguyện; hiến tặng mô, tạng; sơ cấp cứu ban đầu… Qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân. “Tháng Nhân đạo” năm 2020 có 2 tuần cao điểm từ ngày 8-5 (Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19-5 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập, Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội CTĐ). Để “Tháng Nhân đạo” thực sự hiệu quả, Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội đồng loạt tổ chức các hoạt động: Khảo sát, lập hồ sơ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó, mỗi huyện, thành phố lập ít nhất 20 địa chỉ nhân đạo cần giúp đỡ, hỗ trợ, mỗi xã, phường, thị trấn giúp đỡ hỗ trợ từ 5 đến 10 địa chỉ nhân đạo; phát triển, nhân rộng mô hình CTĐ, các câu lạc bộ thiện nguyện để phục vụ cho công tác nhân đạo, từ thiện. Toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất trên 2.000 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp với các hình thức và mức hỗ trợ thích hợp; vận động nguồn lực khám, chữa bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho ít nhất 1.000 lượt người; tổ chức tuyên truyền, vận động Ngày hội “Hiến máu tình nguyện”, phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 300-500 đơn vị máu; vận động các nguồn lực xây dựng “Nhà nhân đạo”, “Nhà CTĐ”, trao xe đạp, xe lăn, tặng quà các đối tượng khó khăn, người yếu thế… Cùng với đó tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông; quản lý, duy trì hoạt động của các trạm, điểm sơ cấp cứu tại cộng đồng… Trong “Tháng nhân đạo” năm 2020, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở; tổ chức vận động hiến máu nhân đạo với chủ đề “Hiến máu an toàn - đừng ngại COVID-19”; giúp đỡ những hoàn cảnh yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Kết quả, từ đầu tháng 5 đến nay, các cấp Hội đã trợ giúp 3.432 lượt người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) và các đối tượng khác, trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Cũng từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội thăm hỏi tặng quà 40.429 người nghèo, cận nghèo, NNCĐDC, gia đình chính sách, người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh nghèo vượt khó, người gặp rủi ro, hoạn nạn… với tổng trị giá trên 15,3 tỷ đồng. Trong đó, Hội CTĐ tỉnh, các huyện, thành phố trích Quỹ Nhân đạo, Quỹ Bảo trợ NNCĐDC, nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo, các cá nhân hảo tâm thăm, tặng quà giá trị trên 14,7 tỷ đồng cho 35.405 người và 5.024 NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp nhân đạo, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh còn triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hiến máu tình nguyện. Cụ thể, năm 2019, các cấp Hội CTĐ đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác CTĐ về các biện pháp sơ cứu chăm sóc sức khỏe ban đầu; trợ giúp 5.114 người trị giá 664,81 triệu đồng, phối hợp với Quỹ Thiện Tâm khám cấp thuốc miễn phí cho 3.000 người, trị giá 360 triệu đồng; phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam), Bệnh viện Mắt tỉnh khám mắt cho 1.795 người tại huyện Giao Thủy, chỉ định phẫu thuật 292 người mắc bệnh đục thủy tinh thể; phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn an toàn giao thông, sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho 100 người, trợ giúp 10 triệu đồng cho 10 nạn nhân bị tai nạn giao thông của 9 huyện, thành phố… Với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. Từ đầu năm 2020 đến nay các cấp Hội đã phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cùng cấp tổ chức được 13 cuộc tuyên truyền cho 2.607 lượt người. Toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận 2.357 đơn vị máu. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Hội CTĐ tỉnh tổ chức chương trình “Hiến máu an toàn - đừng ngại COVID-19”. Chương trình thu hút đông đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công nhân viên của bệnh viện và nhân dân tham gia. Kết quả, đã tiếp nhận hơn 100 đơn vị máu, cung ứng cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

“Tháng Nhân đạo” năm 2020 đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội; sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc và quyết tâm cao của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ. Thông qua các hoạt động trong “Tháng Nhân đạo” đã gắn kết những tấm lòng nhân ái, đồng thời, lan tỏa những giá trị sống tích cực. Đây chính là tiền đề quan trọng để Hội CTĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên