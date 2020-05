Tuổi trẻ Hải Hậu với phong trào hiến máu tình nguyện

Những năm qua, tuổi trẻ Hải Hậu đã tích cực hưởng ứng xung kích, đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), góp phần cứu chữa, điều trị kịp thời cho nhiều bệnh nhân.

Đồng chí Phạm Văn Tình, Bí thư Đoàn Trường THPT Vũ Văn Hiếu khi lần đầu tiếp xúc đã để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng. Với tinh thần nhiệt huyết và đặc biệt là có một trái tim nhân hậu, anh Tình đã có 18 lần tham gia HMTN. Lần đầu tiên anh tham gia HMTN khi còn đang là sinh viên. Cũng là một cán bộ Đoàn năng nổ nhưng những hiểu biết về HMTN của anh còn hạn chế. Anh bắt đầu đọc sách báo, tìm hiểu thông tin về HMTN và thấy đây là một hoạt động mang tính nhân văn cao cả. Những giọt máu cho đi sẽ cứu sống được nhiều người trong tình huống khẩn cấp. Đến nay, với vai trò Bí thư Đoàn Trường THPT Vũ Văn Hiếu, anh luôn hăng hái kêu gọi đoàn viên trong trường cùng tham gia hiến máu. Anh Tình cho biết: “Qua quá trình vận động đoàn viên tham gia HMTN, tôi thấy khó khăn nhất đó là nhận thức của đa số đoàn viên, thanh niên còn hạn chế. Mọi người còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc HMTN, thậm chí, có người còn cho rằng hiến máu sẽ có hại cho sức khỏe hoặc có nguy cơ làm lây lan bệnh tật, do đó, việc vận động đoàn viên, thanh niên còn gặp khó khăn”. Nhưng với suy nghĩ, khó khăn không nản, người bí thư đoàn kiên trì vận động, tuyên truyền thông qua những buổi sinh hoạt ở chi đoàn, xây dựng chuyên đề tuyên truyền về phong trào HMTN với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, góp phần nâng cao nhận thức, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu được ý nghĩa của phong trào. Hàng năm, số lượng đoàn viên, thanh niên nhà trường đăng ký tham gia HMTN ngày càng tăng, đến nay đã có 14 lượt người tham gia hiến máu.

Đoàn viên, thanh niên huyện Hải Hậu tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hàng năm, Huyện Đoàn Hải Hậu duy trì tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo, tập trung tuyên truyền và phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những khó khăn với người bệnh. Trong quá trình tổ chức, Huyện Đoàn luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, lợi ích khi tham gia HMTN. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực như: Qua các buổi sinh hoạt Đoàn; tham gia diễu hành tại tuyến đường trung tâm huyện; tuyên truyền qua hệ thống đài phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi... Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về HMTN đã được nâng lên. Trong năm 2019, toàn huyện có hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu. Ban tổ chức đã tiếp nhận được 1.288 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu đề ra. Từ đầu năm 2020 đến nay, hưởng ứng chương trình HMTN “Chủ nhật đỏ” do Tỉnh Đoàn phát động, Huyện Đoàn đã tuyên truyền tới 59 cơ sở Đoàn trực thuộc vận động 70 đoàn viên, thanh niên tham gia HMTN tại Trung tâm Văn hóa, thể thao Thanh thiếu niên tỉnh, thu được 62 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, Huyện Đoàn còn đưa chỉ tiêu hiến máu vào một trong những nhiệm vụ, chỉ tiêu đánh giá công tác Đoàn, đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào HMTN. Nhờ đó, phong trào đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Toàn huyện đã có nhiều tấm gương tuổi trẻ tiêu biểu trong phong trào như các anh: Nguyễn Chí Công, Bí thư đoàn xã Hải Phong với 8 lần hiến máu; Mai Đức Nguyên, Phó Trưởng công an xã Hải Triều 9 lần hiến máu; Vũ Việt Dương, Phó Bí thư Huyện Đoàn 9 lần hiến máu…

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phong trào HMTN của tuổi trẻ huyện Hải Hậu đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, đăng ký tham gia và đạt được kết quả tích cực. Thời gian tới, Huyện Đoàn Hải Hậu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia hiến máu cứu người. Từ đó, đưa phong trào HMTN tiếp tục phát triển, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân./.

Văn Huỳnh