Nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn. Qua đó đã giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ làm nòng cốt cho phong trào; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Đặc biệt, tích cực vận động chức sắc tôn giáo và bà con tín đồ thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình “Ba an toàn”; “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội” trong đồng bào theo đạo Công giáo; mô hình “Tâm sáng hướng thiện”; “Chùa tinh tiến” trong các cơ sở Phật giáo. Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể các cấp thường xuyên gặp gỡ, vận động các chức sắc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, giữ gìn mối đại đoàn kết dân tộc, chấp hành các quy định của địa phương về an ninh trật tự. Công an tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền, nâng cao cảnh giác về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tổ chức “Việt Tân”; “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” đến các tầng lớp nhân dân, không để lôi kéo, móc nối phát triển lực lượng, gây rối an ninh trật tự. Đặc biệt, vào những dịp lễ, tết, những ngày lễ quan trọng của các tôn giáo, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động gặp gỡ, chúc mừng, tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, xây dựng mối đoàn kết giữa các tôn giáo. Định kỳ hàng năm, Giáo phận Bùi Chu, Tổng hội thánh Tin lành đều ra thư chung; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh ra thông bạch, ngoài nội dung tôn giáo đã nhắc nhở tín đồ xây dựng tinh thần đoàn kết và bài trừ tệ nạn xã hội; giáo sĩ các tôn giáo tích cực tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng, thường xuyên giáo dục, giáo hóa tín đồ đề cao cảnh giác với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo được duy trì, phát triển mạnh, tiêu biểu như tại Ban hành giáo xứ Quần Vinh, xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng); Chùa Ngọc Tiên, xã Xuân Hồng (Xuân Trường); xứ Xuân Chính, xã Hải Xuân; Chùa Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu); xứ Thanh Thủy, xã Giao An; Chùa Bảo An, xã Giao Phong (Giao Thủy)…

Các đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Đối với những địa bàn trọng điểm, phức tạp thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố đã lựa chọn 14 địa bàn trọng điểm, phức tạp để chuyển hóa. Công an tỉnh tiến hành củng cố, tăng cường 371 cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ chuyên môn tốt đáp ứng yêu cầu công tác; trong đó 33 đồng chí bổ sung về 2 phường Lộc Vượng, Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định); 338 đồng chí điều động về địa bàn 12 xã, thị trấn: Mỹ Tân (Mỹ Lộc); Yên Ninh, Yên Đồng (Ý Yên); Nam Giang (Nam Trực); Cổ Lễ, Trực Thuận (Trực Ninh); Xuân Trường, Xuân Hòa (Xuân Trường); Giao Tiến, Ngô Đồng (Giao Thủy); Nghĩa Hải, Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng). Tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng Công an đã đẩy mạnh tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hoạt động “tín dụng đen”, lừa đảo sử dụng công nghệ cao; tác hại của tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm; tuyên truyền quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; quản lý, sử dụng pháo; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường. Xây dựng, nâng cao chất lượng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo ít nhất mỗi địa bàn cần chuyển hóa có 1 mô hình hoạt động có hiệu quả. Sau một thời gian tích cực triển khai, các mô hình “Khu dân cư tự quản không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội” tại thị trấn Cổ Lễ; “Câu lạc bộ quản lý cai nghiệm ma túy tại gia đình, cộng đồng” tại phường Trần Đăng Ninh; “2 tự quản, 3 chủ động” tại các xã Xuân Kiên, Nghĩa Hải; “Camera an ninh” tại xã Xuân Hòa; “Nhóm liên gia tự quản” tại phường Lộc Vượng; “Đội an ninh tự quản” tại xã Mỹ Tân; “Tổ Cựu chiến binh vì dân” tại thị trấn Xuân Trường… đều đang phát huy hiệu quả tốt, có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống. Bên cạnh việc duy trì phong trào, lực lượng Công an luôn tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kết hợp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân nên đến đầu năm 2020 đã có 13/14 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội được xác định chuyển hóa thành công. Số vụ phạm pháp hình sự ở những địa phương này giảm từ 16 đến 89% so với thời điểm chưa chuyển hóa.

Thời gian tới, các lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Gắn kết chặt chẽ giữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Bài và ảnh: Xuân Thu