Những kết quả bước đầu trong thực hiện chuyển đổi số (kỳ 1)

Kỳ I: Dấu ấn phát huy vai trò của người đứng đầu



Chuyển đổi số (CĐS) và phát triển Chính phủ số sớm được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp đột phá để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ Việt Nam chưa có dự báo thời hạn hoàn thành và thực hiện trong bối cảnh địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong bố trí nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, nhờ sự quyết liệt vào cuộc, phát huy tinh thần tiên phong, trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm… của đội ngũ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền nên đến nay Nam Định đã có cách làm riêng hiệu quả, mang tính sáng tạo, bứt phá trong thúc đẩy CĐS.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài và Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025 giữa UBND tỉnh và Công ty Cổ phần FPT.

Tỉnh đã kịp thời ban hành các Nghị quyết chuyên đề, các Kế hoạch, Chương trình thực hiện định hướng đẩy mạnh CĐS quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 17/NQ-CP, Nghị quyết số 52-NQ/TW và “Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020). Ngày 15-10-2021, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 09-NQ/TU về CĐS tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 22-10-2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Tại các Nghị quyết, Kế hoạch này đều xác định rõ mục tiêu gồm: Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đẩy mạnh CĐS; phấn đấu đến năm 2025 tỉnh thuộc nhóm 20 địa phương dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số đánh giá CĐS; đến năm 2030 tỉnh cơ bản hoàn thành CĐS gắn với các dịch vụ đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với Trung ương và hệ thống các đô thị thông minh trên toàn quốc. Trên quan điểm nêu cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong thực hiện CĐS, Ban chỉ đạo về CĐS tỉnh được kiện toàn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban, các thành viên đều là người đứng đầu các sở, ngành. Qua đó đảm bảo ngay từ đầu cho việc thực thi các nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và giúp UBND tỉnh chỉ đạo điều hành, điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ CĐS.

Việc thực hiện CĐS trên toàn tỉnh được thống nhất tiến hành theo phương châm: “Nhận thức” là quyết định, “người dân, doanh nghiệp” là trung tâm, “thể chế và công nghệ số” là động lực, “nền tảng số” là đột phá, “an toàn, an ninh thông tin” là then chốt, “chính quyền” là tiên phong, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn dân là yếu tố đảm bảo sự thành công trong CĐS. Từ đó, yêu cầu duy trì công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng người dân, doanh nghiệp về sự cần thiết, tính cấp thiết của CĐS; đẩy mạnh tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về các nội dung CĐS, phải coi đây là nhóm nhiệm vụ quan trọng, đầu tiên trong CĐS. Tập trung thực hiện CĐS trên 3 trụ cột gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; trong đó ưu tiên thúc đẩy CĐS 5 nhóm ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, mang lại giá trị lớn, có hiệu quả ngay cho xã hội gồm: Xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh, y tế, giáo dục, tài nguyên và môi trường. Đây đều là các lĩnh vực liên quan “sát sườn” đến người dân, doanh nghiệp, rất phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Trung ương và của tỉnh là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm CĐS. Về phương thức, lấy đầu tư công để dẫn dắt, kích hoạt, thu hút mọi nguồn lực xã hội tập trung phục vụ CĐS. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp lớn, tập đoàn công nghệ viễn thông để thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên gồm: đầu tư hạ tầng, triển khai ứng dụng, làm chủ công nghệ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. Tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương triệt để kế thừa các nền tảng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm để tận dụng được các tiện ích, kết quả đã đầu tư trước đó trong thực hiện nâng cấp, hoàn thiện hệ thống nhằm tiết giảm chi phí, tránh lãng phí; chú trọng triển khai các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung để đạt hiệu quả cao, triển khai nhanh, chi phí thấp.

Ngày 14-2-2022, Ban TVTU đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó yêu cầu, phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm do việc triển khai phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và CĐS quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài; là cơ sở tạo nền tảng để thực hiện CĐS trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số; giúp người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan Nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính.

Trên cương vị người đứng đầu Sở Thông tin và Truyền thông - đơn vị nòng cột, chủ lực triển khai CĐS, Giám đốc Vũ Trọng Quế đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ, quyết liệt cùng các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp CĐS theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Không chỉ trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ CĐS Sở được giao chủ trì thực hiện, Giám đốc Vũ Trọng Quế còn phát huy vai trò cán bộ đầu ngành chuyên môn, chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến thiết thực để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định phiên bản 2.0; tham mưu cho tỉnh chỉ đạo kịp thời đẩy mạnh những nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi, trọng tâm, trọng điểm đảm bảo hiệu quả trong CĐS. Năm 2021, Giám đốc Vũ Trọng Quế đã được Bộ Thông tin và Truyền thông vinh danh là 1 trong 18 lãnh đạo CĐS tiêu biểu toàn quốc.

Tại các huyện, thành phố, đến nay hầu hết các cán bộ đứng đầu các cấp, ngành đã nhận thức rõ CĐS là giải pháp đột phá để phát triển một cách tổng thể, toàn diện kinh tế - xã hội. Người đứng đầu các địa phương đã tích cực vào cuộc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực thi các mục tiêu, nhiệm vụ CĐS theo hướng làm trước các nhiệm vụ có tính khả thi, các vấn đề người dân, doanh nghiệp đang có nhu cầu ưu tiên giải quyết để lấy kết quả làm động lực, đòn bẩy thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và thúc đẩy thực hiện CĐS của địa phương.

Nghị quyết 09-NQ/TU, Kế hoạch số 122/KH-UBND, Chỉ thị số 08-CT/TU, Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0, được xem là “bộ khung” pháp lý quan trọng để các cơ quan Nhà nước, người dân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình CĐS thuận tiện, hiệu quả, tiết kiệm và sát thực tế hơn. Bên cạnh đó, tinh thần tiên phong, sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thời gian qua đã từng bước tạo hiệu ứng lan tỏa, nâng cao nhận thức trách nhiệm, tự giác tham gia công cuộc CĐS từ phía người dân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị phổ biến kiến thức về CĐS cho cán bộ chủ chốt, lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở do UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trong tháng 6-2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã nhấn mạnh: “Chặng đường CĐS của tỉnh còn rất dài, trong đó, người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền đóng vai trò quyết định. Vì chỉ có người đứng đầu mới làm tốt việc đánh giá đúng về khả năng, nguồn lực trong tổ chức của mình và đưa ra bài toán cụ thể cần phải giải quyết.

(Còn nữa)

Bài và ảnh: Thanh Thúy